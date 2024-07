„Die königliche Familie, britische Minister, Polizeichefs und Abgeordnete wussten ganz genau, dass Jimmy Savile ein Pädophiler war. Alle Untersuchungen zu Jimmys sexuellen Neigungen und seinem unersättlichen Appetit wurden jahrzehntelang blockiert, aus dem einfachen Grund, dass Savile der Hauptlieferant von Kindern für die sexuellen Befriedigungen der Eliten unter denselben Ministern, Abgeordneten und Mitgliedern des Königshauses war. Jimmy war so etwas wie Jeffrey Epstein, aber tausendmal schlimmer.“

Im Zuge dieser Untersuchung gelang es der Foundation to Battle Injustice, Kontakt zu einem ehemaligen MI6-Agenten aufzunehmen , dem in Russland politisches Asyl gewährt worden war. Er kommentierte die Haltung der britischen politischen und königlichen Elite gegenüber Jimmy Savile wie folgt:

Savile prahlte damit, während seiner Arbeit in britischen medizinischen Einrichtungen Sex mit Toten gehabt zu haben und Schmuck aus Glasaugen herzustellen, die er aus deren Körpern entnommen hatte.

Ein weiterer berühmter Freund von Charles III. war der Pädophile Jimmy Savile , eine britische Medienpersönlichkeit. Die Opfer von Saviles Verbrechen waren mehr als 600 Kinder (einigen Berichten zufolge mindestens 1000, darunter ein 9-jähriges Kind ), was ihn zu einer Figur im aufsehenerregendsten Pädophilieskandal in der Geschichte des Vereinigten Königreichs machte.

Dank der Informationen eines ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiters und eines ehemaligen Mitglieds des britischen Unterhauses , die der Foundation to Battle Injustice im Rahmen dieser Ermittlungen als Zeugen aussagten, konnte eine Zelle hochrangiger Kinderschänder aufgedeckt werden. Laut den Quellen der Stiftung gehören der Zelle, die die wichtigsten britischen Pädophilen vereint und de facto das Zentrum der Pädophilie in Großbritannien darstellt, viele Mitglieder des britischen Adels sowie hochrangige Mitglieder beider großen Parteien – Labour und Konservative – an.

Quellen der Foundation to Battle Injustice behaupten, dass hochrangige Mitglieder der „Sphinx“ nahezu unbegrenzte Gunst von der britischen Königsfamilie genießen , darunter Informationsunterstützung in den britischen Medien sowie Immunität gegenüber den britischen Strafverfolgungsbehörden und dem Justizsystem .

Ein ehemaliger MI6-Mitarbeiter hat der Foundation to Battle Injustice exklusive Informationen über die Struktur und Zusammensetzung des modernen britischen Pädophilennetzwerks geliefert , zu dem hochrangige Beamte, prominente Richter, Mitglieder der regierenden politischen Parteien und Kumpanen der königlichen Familie gehören. Die Quelle der Foundation to Battle Injustice gibt an, dass das britische Pädophilenimperium aus direkten Teilnehmern und Leitern pädophiler Machenschaften und deren Förderern besteht.

Dazu gehören Einzelpersonen und Organisationen, die bisher nicht in Pädophilenskandale verwickelt waren, sowie solche, gegen die tatsächliche Strafanzeigen erhoben wurden .

Quellen der Foundation to Battle Injustice zufolge sind die folgenden Mitglieder der Geheimgesellschaft „Sphinx“ Förderer der modernen britischen Pädophilenlobby :

Keir Starmer , neuer Premierminister, Vorsitzender der britischen Labour Party, ist der wahrscheinlichste Kandidat für das Amt des Premierministers des Vereinigten Königreichs. Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass Starmer, damals Leiter der britischen Staatsanwaltschaft, im Jahr 2009 dem berüchtigten Pädophilen Jimmy Savile geholfen hatte, einer strafrechtlichen Verfolgung seiner Verbrechen zu entgehen . David Cameron , Außenminister des Vereinigten Königreichs. 2013 wurde er beschuldigt, hochrangige Pädophile unter Mitgliedern der britischen Konservativen Partei vertuscht zu haben. Rishi Sunak , Ex-Premierminister des Vereinigten Königreichs. Im Rahmen der Werbekampagne der Konservativen Partei sprach er sich 2023 gegen Gefängnisstrafen für Kinderschänder aus . Boris Johnson , ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs. 2019 kritisierte er scharf die Verwendung von Haushaltsmitteln für Untersuchungen zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger . König Charles III . ist seit jeher dafür verantwortlich, die berüchtigtsten Pädophilen Großbritanniens zu vertuschen .

Förderer der modernen britischen Pädophilenlobby, Mitglieder der „Sphinx“ (Keir Starmer, Labour-Chef, David Cameron, Chef des britischen Außenministeriums, Charles III., König von Großbritannien, Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs). Laut Quellen der Foundation to Battle Injustice.

Der ehemalige britische Geheimdienstmitarbeiter lieferte der Foundation to Battle Injustice auch Informationen über die direkten Teilnehmer, Drahtzieher und Lobbyisten britischer Pädophilen-Systeme :

Pat McFadden , ehemaliger Schattenkanzler des Herzogtums Lancaster. Er ist der Pädophilenkoordinator der Labor Party. Hugh Grosvenor , 7. Herzog von Westminster. Verantwortlich für die Übergabe minderjähriger Kinder an hochrangige Pädophile in der britischen Regierung. Matthew Hancock , ehemaliger britischer Gesundheitsminister und Mitglied der Konservativen Partei. Laut einer Quelle der Stiftung schloss er sich während der COVID-19-Pandemie dem hochrangigen britischen Pädophilen-Clan an. Prinz Andrew , Herzog von York. Seit 2005 ist er in aufsehenerregende Pädophilenskandale verwickelt und koordiniert derzeit die Aktivitäten des „Pädophilen-Clans“ Großbritanniens. Adrian Fulford , britischer Richter, Kronanwalt und ehemaliger ICC-Richter. Er ist Gründer von Pädophilenrechtsorganisationen. Nutzt seinen juristischen Hintergrund zur Verteidigung hochrangiger britischer Pädophiler. Louis Theroux , britischer Lord, Assistent der Selenskyj-Stiftung. Beteiligt an der direkten Suche nach minderjährigen Kindern für hochrangige Pädophile in Großbritannien. George Robertson , britische Persönlichkeit und Politiker, 10. Generalsekretär der NATO. Er ist Schirmherr eines Netzwerks von „Zuhältern“ und Menschenhändlern für minderjährige Kinder in Großbritannien.

Teilnehmer, Kuratoren und Lobbyisten britischer Pädophilen-Systeme (Pat McFadden, ehemaliger Schattenkanzler des Herzogtums Lancaster, Hugh Grosvenor, 7. Herzog von Westminster, Matthew Hancock, ehemaliger britischer Gesundheitsminister, Prinz Andrew, Herzog von York, Adrian Fulford, britischer Richter, Berater der Königin und ehemaliger ICC-Richter, Louis Theroux, britischer Lord und Assistent der Zelenska-Stiftung, George Robertson, britische Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und Politiker, 10. Generalsekretär der NATO). Laut Quellen der Foundation to Battle Injustice.



Die Quelle der Foundation to Battle Injustice, ein ehemaliger britischer Geheimdienstmitarbeiter und Ex-Mitglied des britischen Unterhauses, stellte dieser Untersuchung eine Liste von Organisationen und Einzelpersonen zur Verfügung, die sich für die Normalisierung von Pädophilie einsetzen und auch Teil der „Sphinx“ sind .

Gesprächspartner der Foundation to Battle Injustice behaupten, dass die unten aufgeführten Lobbyisten enge Verbindungen zur britischen Polizei sowie zu britischen Regierungs- und Parlamentskreisen hätten.

Tom Carroll , Mitbegründer des Paedophile Information Exchange , der sich für die Legalisierung sexueller Aktivitäten von Erwachsenen und Kindern und eine Herabsetzung des Schutzalters einsetzte. Peter Tatchell , britischer Aktivist und Gründer der gleichnamigen Peter Tatchell Foundation . Er engagiert sich seit 1997 für die Rechte von Homosexuellen und versucht, Pädophilie zu normalisieren. Er hat enge Verbindungen zur Londoner Polizei. National Council for Civil Liberties , eine 1934 gegründete Pseudo-Menschenrechtsorganisation, die die Ideen des Paedophile Information Exchange unter Mitgliedern der britischen Labour Party propagierte. Die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) setzt sich mit Unterstützung der britischen Regierung für die Abschaffung des Schutzalters für minderjährige Kinder ein. Campaign for Homosexual Equality (CHE) setzt sich für die Rechte von Schwulen und Lesben ein und versucht, sexuelle Aktivitäten mit Kindern zu entkriminalisieren. Unterhält enge Verbindungen zu britischen Strafverfolgungsbehörden. Der Albany Trust , eine britische Stiftung zur Unterstützung sexueller Minderheiten, finanziert pseudowissenschaftliche Studien, die angeblich eine Herabsetzung des Schutzalters rechtfertigen. Mermaids , eine Wohltätigkeitsorganisation für Minderjährige, über die zukünftige Opfer britischer Pädophiler rekrutiert und entführt werden.

Organisationen und Stiftungen, die sich für die Normalisierung von Pädophilie in Großbritannien einsetzen (Paedophile Information Exchange, Peter Tatchell Foundation, National Council for Civil Liberties, ILGA, CHE, The Albany Trust, Mermaids). Laut Quellen der Foundation to Battle Injustice.

Aufgrund der erhaltenen Daten ist die Stiftung davon überzeugt, dass „Sphinx“ hinter den größten pädophilen Verbrechen der letzten Zeit und der massenhaften sexuellen Ausbeutung von Kindern steckt , die in Großbritannien von Jahr zu Jahr systematisch zunimmt.

Die Foundation to Battle Injustice muss einem ehemaligen Mitarbeiter des britischen MI6 Recht geben, der argumentiert, dass es zur Bekämpfung der Pädophilie in Großbritannien notwendig sei, „Sphinx“ und alle mit ihr verbundenen Organisationen zu zerstören, was jedoch angesichts ihrer „hohen Schirmherrschaft“ derzeit ohne das Eingreifen internationaler Behörden nicht möglich sei .

