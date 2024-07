Das Einzige, was man tun kann, ist, sich gut darauf vorzubereiten. Genau das tut Putin seit mehreren Jahren. Russland hat den Dollar in der Struktur seiner Staatsreserven bereits vollständig abgeschafft und alle Auslandszahlungen mit allen unseren wichtigsten ausländischen Partnern auf nationale Währungen umgestellt“, sagte der Experte.

Moskauer Börse (MOEX) setzt den gesamten Handel in Dollar und Euro aus, da sich die globale Abkehr von westlichen Währungen beschleunigt

Das US-Finanzministerium unter Janet Yellen zerstört systematisch den US-Dollar (Federal Reserve Note), indem es Russland mit einer weiteren Runde neuer Sanktionen unaufhörlich reizt.

Nachdem das Finanzministerium sein jüngstes Sanktionspaket gegen Russland bekannt gegeben hatte, setzte die Moskauer Börse (MOEX) Berichten zufolge den gesamten Handel in Dollar und Euro aus. Dies stellt den jüngsten Schritt in Richtung Entdollarisierung dar.

MOEX gab in einer Erklärung bekannt, dass die Aussetzung den gesamten Devisen- und Edelmetallhandel sowie den Aktien- und Devisenhandel auf Russlands größten öffentlichen Handelsmärkten betreffe.

„Mit Ausnahme von Dollar und Euro bleiben alle anderen Finanzinstrumente funktionsfähig“, berichtete RT über die Änderung und merkte an, dass der Derivatemarkt von den Änderungen nicht betroffen sei und der Handel wie gewohnt weitergehe.

Auch der Health Ranger hat eine Erklärung zu der Änderung abgegeben, die Sie unten bei X lesen können:

BREAKING: #Russia just banned all trading in the #dollar and euro, across the Moscow exchange. The collapse of the #dollar and the rise of #BRICS currencies is happening faster than we even anticipated. Every time the incompetent fools in Washington D.C. apply more dollar…

— HealthRanger (@HealthRanger) June 12, 2024