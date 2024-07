Die Magdalenenflut von 1342 gilt als die schlimmste Hochwasserkatastrophe in Mitteleuropa und wurde von vielen Zeitgenossen als Wiederkehr der Sintflut gedeutet. Schätzungen zufolge sind zehntausende Menschen der Flut zum Opfer gefallen.

Die Hochwasserereignisse scheinen sich gerade auf frappierende Weise zu wiederholen. Medien und Politiker sprechen in diesem Zusammenhang vom Klimawandel. War auch die Magdalenenflut die Folge eines Klimawandels? Von Frank Schwede

1342 war ein Jahr der Wetterextreme. Nach sehr kalten und schneereichen Wintermonaten wird es schon im Februar ungewöhnlich warm, sodass eine besonders starke Schneeschmelze einsetzt.

Dann plötzlich kippt das Wetter. Es beginnt wieder zu schneien bis weit in den April im Süden Deutschlands, in Österreich und auch in der Schweiz, was im regenreichen Frühsommer mit der Schneeschmelze die Flüsse gewaltig anschwellen lässt.

Anfang Juli kommt es zu einer kurzen heftigen Hitzephase, die Böden austrocknet und brüchig werden lässt. Als am 19. Juli im Norden Bayerns aufgrund einer besonderen Wetterlage intensiver Dauerregen einsetzt, ist die Katastrophe perfekt.

Warme Luftschichten, die über dem Mittelmeerraum sehr viel Feuchtigkeit aufgenommen haben, ziehen nach Norden und treffen jenseits der Alpen auf ein Hochdruckgebiet, das die Wolken an Ort und Stelle hält.

Der meiste Regen fällt mit 175 Liter Regen pro Quadratmeter in nur vier Tagen im Rhein-Main-Gebiet. Bei Frankfurt steigt der Main auf 7,85 Meter, in Würzburg wird ein Pegelstand von über 10 Meter gemessen. Im Mainzer Dom steht das Rheinwasser 3 Meter hoch und über die Mauern der Stadt Köln fährt man mit Kähnen.

Forscher vermuten, dass gleich mehrere Faktoren für die Flut verantwortlich waren – allen voran ein grundlegender Klimawandel. Nach einer langen Warmphase mit gemäßigten klimatischen Bedingungen, herrschte in Europa seit etwa 1300 das vor, was Experten heute eine kleine Eiszeit nennen.

Auslöser war vermutlich eine Verringerung der Sonnenaktivität, die uns laut einer neuen Studie von US Forschern in den nächsten Jahrzehnten erneut drohen könnte. Konsens unter den Forschern herrscht in dieser Frage allerdings noch nicht. (Klimaprofessor twittert das „Dezimierung“ der menschlichen Bevölkerung die einzige Möglichkeit ist, einen Klimawandel zu verhindern)

Dafür aber scheinen sich Parallelen zur kleinen Eiszeit von vor 700 Jahren anzudeuten. Das behaupten Wissenschaftler der University of California in San Diego im Fachjournal Astrophysical Journal Letters.

Die Sonne und ihr Einfluss auf unser Klima

Verantwortlich für die kleine Eiszeit war nach Meinung der Wissenschaftler die Sonne, genauer gesagt ein großes Minimum an Sonnenstrahlung. Als großes Minimum bezeichnen Sonnenforscher eine Phase mehrerer sehr schwacher Solarzyklen.

So einen Tiefpunkt hatte unser Zentralgestirn auch während der letzten kleinen Eiszeit. Zwei besonders eisige Abschnitte waren das Maunder-Minimum zwischen 1645 und 1715 und das Dalton-Minimum von 1790 bis 1830.

Während der Phase des Maunder-Minimums, die sich gleich über einen Zeitraum von 30 Jahre erstreckte, erschienen auf der Sonne nur 50 Flecken. Normal wären mehrere tausend. Zwischen den Jahren 1672 und 1704 wurde nicht mal ein einziger Fleck beobachtet.

Insgesamt zählten die Forscher damals 3579 fleckenlose Tage in Folge. Die Flecken sind ein Maß für die magnetische Aktivität der Sonne. Jetzt fürchten Klimaforscher, dass ein solches Ereignis unmittelbar bevorsteht.

Und sie könnten sogar recht haben mit ihrer Befürchtung. Tatsächlich ist die Zahl der Sonnensflecken in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. 2008 zählten die Klimaforscher über das Jahr verteilt 817 fleckenlose Tage.

Die Sonnenaktivität hängt vom sogenannten Sonnendynamo ab, das aus einer 61.000 Kilometer dicken Gasschicht besteht, die in 2216.000 Kilometer Tiefe im Innern der Sonne rotiert.

Von Zeit zu Zeit ändert sich die fortlaufende Umdrehungsrate, was zu Turbulenzen und chaotischen Strömungen führt. Diese Prozesse erzeugen das solare Magnetfeld, das seinerseits für alle auf der Sonne beobachteten Phänomene verantwortlich ist, einschließlich der Sonnenflecken.

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich die differentielle Rotation der Sonne. Sie dreht sich am Äquator schneller als an den Polen. Interessant ist dabei, dass sich die Polarität des solaren Magnetfelds bei jedem Maximum eines Zyklus umkehrt. Das heißt, der Nordpol wandelt sich zum Südpol und umgekehrt. Dieser Wandel lässt die Aktivität zwischen Maximum und Minimum pendeln.

Wann genau die nächste kleine Eiszeit einsetzt, ist aufgrund der vielfältigen Einflüsse nur schwer vorherzubestimmen. Möglicherweise befinden wir uns aufgrund der turbulenten Wetterereignisse ja schon mittendrin.

Das glaubt Valentina Zharkova von der britischen Northumbria University. In einer Studie aus dem Jahr 2015 äußerte Zharkova die Befürchtung, dass mit einer deutlichen Abkühlung bereits ab 2021 zu rechnen sei.

Droht eine neue kleine Eiszeit?

In rund zehn Jahren, also ab 2030, soll die Sonnenaktivität bereits um rund 60 Prozent zurückgegangen sein – also auf einen Stand, wie er zuletzt während des Maunder-Minimums beobachtet wurde.

Allerdings sind sich die Forscher nicht einig bezüglich der Frage, ob es tatsächlich Parallelen zur Eiszeit von vor 700 Jahren geben wird. Vor allem ein Punkt lässt daran zweifeln, nämlich die Tatsache, dass die Eiszeit vor 700 Jahren nicht weltweit stattfand, sondern nur in Gebieten auf der Nordhalbkugel.

Hinzu kommt eine hohe Zahl an Vulkanausbrüchen, deren Asche die Sonneneinstrahlung zusätzlich verringerte. Laut neuester Forschungsergebnisse war es in dem besagten Zeitraum in Alaska und dem Süden Grönlands sogar deutlich wärmer.

Doch die Sonne ist nicht allein verantwortlich für das Klima, vor allem nicht in Europa. Laut Prognosen niederländischer Forscher käme für Europa ein weiterer wichtiger Faktor hinzu, nämlich der Zusammenbruch der Atlantischen Medidionale Umwälzströmung (AMOC). Diese Meeresströmung ist extrem wichtig für das Klima in ganz Europa.

Verantwortlich für den Zusammenbruch wäre laut Aussage der Forscher die fortschreitende Eisschmelze auf den nördlichen Breitengraden. Das setzt, so die Forscher, eine Menge Süßwasser frei, dass das Verhältnis von Temperatur und Salz im Ozean stört und zu einer Verlangsamung der AMOC führt.

Bricht die Strömung komplett zusammen, würde das bedeuten, dass es auf dem europäischen Kontinent bis zu 30 Grad Celsius kälter wäre. Allerdings bringen die Forscher diesen Prozess mit dem Klimawandel durch den Ausstoß von Kohlendioxid in Verbindung, den es in der beschriebenen Form nach neusten wissenschaftlichen Studien, die der Öffentlichkeit noch immer vorenthalten werden, nicht gibt.

Tatsache ist nämlich, dass sich der atmosphärische CO2-Anteil mit rund 400 Teilen pro Million sogar auf Rekordtief befindet. Vor mehr als zehn Jahren lag er noch bei 7000 Teilen pro Million.

Hinzu kommt eine weitere wichtige Tatsache, dass der Mensch nur zu drei Prozent beim Ausstoß von CO2 beiträgt, weil CO2 als natürliches Gas zu 0,038 Prozent auch in der Atmosphäre vorhanden ist.

Das heißt, dass die Erde sogar unter einem Mangel an Kohlendioxid leidet, was weitreichende Folgen hat, weil Leben ohne CO2 nicht möglich ist. Vor allem die Pflanzenwelt benötigt für ihre Photosynthese Kohlendioxid.

