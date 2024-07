Die wahre Bedeutung des umgedrehten Kreuzes und warum die Massenmedien darüber lügen

Von den sozialen Medien bis zu den Google-Suchergebnissen gibt es eindeutige Bemühungen, die Massen davon zu überzeugen, dass das umgedrehte Kreuz nicht satanisch sei.

Die Geschichte vom Petruskreuz stammt aus einem apokryphen Text aus dem 2. Jahrhundert mit dem Titel „Das Martyrium des Petrus“. In dieser Geschichte bat der heilige Petrus darum, kopfüber gekreuzigt zu werden, weil er glaubte, dass die Werte derer, die ihn kreuzigten, auf dem Kopf standen. Eine andere Interpretation ist, dass er sich nicht für würdig hielt, wie Jesus gekreuzigt zu werden.

Ist jedes umgedrehte Kreuz, das wir heute in der Populärkultur sehen, eine Hommage an diese obskure katholische Geschichte (die nicht einmal in der Bibel steht) aus dem 2. Jahrhundert? Ergibt das für Sie überhaupt einen Sinn?

Mittlerweile wissen wir alle, dass das umgedrehte Kreuz eines der Lieblingssymbole der Satanisten ist. Und wir wissen auch, dass Satanismus in der Populärkultur weit verbreitet ist. Wenn man logisch denkt, welche Erklärung ergibt mehr Sinn?

Wie kommt es, dass „Faktenprüfer“ diese offensichtliche Tatsache nie anerkennen?

Lassen Sie uns einige neuere Beispiele des umgedrehten Kreuzes in der Populärkultur untersuchen und feststellen, ob sie sich auf das „Martyrium des Heiligen Petrus“ oder auf Satanismus beziehen.

Ich könnte Dutzende weitere Bilder posten, die dieselbe rhetorische Frage stellen. Ein einfacher Blick auf den Kontext rund um das umgedrehte Kreuz bestätigt, dass seine Bedeutung rein satanisch ist.

Aber warum ist das umgedrehte Kreuz ein so wichtiges Symbol im Satanismus? Weil es im Kern des Satanismus um eine höllische Praxis geht: Schwarze Magie.

Die wahre Bedeutung des umgekehrten Kreuzes

Im Okkultismus stellt ein umgekehrtes Symbol eine Verfälschung und Perversion der ursprünglichen Bedeutung dieses Symbols dar. Aus diesem Grund verwenden diejenigen, die schwarze Magie praktizieren (okkulte Rituale für böse oder selbstsüchtige Zwecke), umgekehrte Symbole.

In seinem bahnbrechenden Buch „Secret Teachings of All Ages“ erklärt der Okkultist Manly P. Hall, welche große Macht Symbole (wie das oben gezeigte Pentagramm) und deren Umkehrung haben.

In der Symbolik steht eine umgekehrte Figur immer für eine pervertierte Macht. Der Durchschnittsmensch ahnt nicht einmal die okkulten Eigenschaften symbolischer Pentagramme. (…)

Der schwarze Magier kann die Symbole der weißen Magie nicht verwenden, ohne die Kräfte der weißen Magie auf sich zu ziehen, was für seine Pläne verheerend wäre. Er muss daher die Hierogramme so verzerren, dass sie die okkulte Tatsache versinnbildlichen, dass er selbst die Prinzipien verzerrt, für die die Symbole stehen. Schwarze Magie ist keine grundlegende Kunst; sie ist der Missbrauch einer Kunst. Daher hat sie keine eigenen Symbole. Sie nimmt lediglich die emblematischen Figuren der weißen Magie und zeigt durch Umkehrung und Umkehrung an, dass sie linkshändig ist. (…)

Das Pentagramm wird in der schwarzen Magie häufig verwendet, aber seine Form ist dabei immer auf eine der drei Arten unterschiedlich: Der Stern kann an einer Stelle unterbrochen sein, indem die zusammenlaufenden Linien sich nicht berühren; er kann umgekehrt sein, indem eine Spitze nach unten und zwei nach oben zeigen; oder er kann verzerrt sein, indem die Spitzen unterschiedlich lang sind. In der schwarzen Magie wird das Pentagramm als „Zeichen des gespaltenen Hufs“ oder als Fußabdruck des Teufels bezeichnet. Der Stern mit zwei nach oben gerichteten Spitzen wird auch „Ziege von Mendes“ genannt, da der umgekehrte Stern die gleiche Form wie der Kopf einer Ziege hat.“

Kurz gesagt, die Umkehrung von Symbolen ist ein fester Bestandteil der schwarzen Magie. Im Satanismus ist die Schwarze Messe (eine Verfälschung der christlichen Messe) das ultimative Beispiel für eine solche Umkehrung.

Schwarze Messe

Schwarze Messen verderben christliche Rituale auf die gleiche Weise, wie umgedrehte Kreuze die christliche Symbolik verderben.

„Die Schwarze Messe ist ein Ritual, das ganz oder teilweise rückwärts durchgeführt wird. Die Messe kann das Umdrehen des Kreuzes, Spucken und Treten auf das Kreuz, das Stechen der Hostie und andere Obszönitäten beinhalten.

Angeblich wurde zu verschiedenen Zeiten Urin als Ersatz für Weihwasser oder Wein verwendet. Das Abendmahlsbrot wurde durch in Scheiben geschnittene Stücke verfaulter Rüben, schwarzes Leder oder schwarze Dreiecke ersetzt.

Es wurden schwarze Kerzen anstelle von weißen verwendet. Ein entlassener Priester zelebrierte die Schwarze Messe im Allgemeinen in einem Gewand in Schwarz oder in der Farbe von getrocknetem Blut, das mit umgedrehten Kreuzen, einem Ziegenkopf (ein Hinweis auf Baphomet) oder magischen Symbolen bestickt war. (…)

Satanische Gruppen führen immer noch ihre Versionen der Schwarzen Messe durch, die abnorme sexuelle Handlungen und Orgien, Nekrophilie, Kannibalismus von Opfern (einschließlich Menschen) und das Trinken des Blutes der Opfer beinhalten.“

– Dr. Glen Christie, Vergleichende Weltreligionen

Wie in früheren Artikeln zu sehen ist, werden all die oben beschriebenen schrecklichen Dinge derzeit von denselben Leuten verherrlicht, die mit umgedrehten Kreuzen herumlaufen. Sind diese Leute so strenggläubige Katholiken, dass sie umgedrehte Kreuze tragen, um eine obskure, apokryphe Geschichte aus dem 2. Jahrhundert zu feiern?

Abschließend

Wie oben zu sehen ist, tun „Faktenprüfer“ die wachsende Bedeutung des umgedrehten Kreuzes in der Populärkultur gerne ab, indem sie behaupten, es handele sich eigentlich um das Petruskreuz. Sie machen sich jedoch nie die Mühe, die Gründe für eine solche Behauptung zu erklären.

Geht man etwas tiefer, fällt dieses Argument völlig in sich zusammen. Warum interessieren sich diese Leute plötzlich alle für diesen katholischen Heiligen, während alles andere, was sie repräsentieren, rein satanisch ist? „Faktenprüfer“ schmeißen mit der Behauptung um sich und wiederholen sie so lange, bis sie akzeptiert wird.

Hier ist die dunkle Wahrheit über die zunehmende Verbreitung des umgedrehten Kreuzes: Die Herrscher der Welt wollen ihre Symbolik nicht länger verbergen. Sie wollen, dass sie überall hingeklatscht wird, weil die Menschen das seit Anbeginn der Zeit tun. Die oberste Regel der Satanisten ist jedoch, zu leugnen, dass sie Satanisten sind.

Das Ergebnis: Das umgedrehte Kreuz ist überall, während eine Desinformationsmaschine die Menschen dazu verleitet, zu glauben, es handele sich um ein christliches Symbol. In dem Kontext, in dem es verwendet wird, ist es das eindeutig nicht.

Das umgekehrte Kreuz steht für Korruption und Perversion. Nicht nur des Christentums, sondern der Gesellschaft im Allgemeinen. Während die Gesellschaft zu einer modernen Form von Sodom und Gomorrha verkommt, wird das Symbol des umgekehrten Kreuzes immer häufiger verwendet.

Das ist kein Zufall. Denn Symbole regieren die Welt. Und diejenigen, die die Welt regieren, möchten, dass wir uns ihren Symbolen beugen.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 05.07.2024