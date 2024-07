Kraftorte: Die Kathedrale von Chartres und die Geheimnisse und Botschaften der Templer

Teile die Wahrheit!

Die Kathedrale von Chartres ist ein Geheimnis. Ein Labyrinth, ein mathematischer Geheimcode, verzauberte Glasfenster und die „Schwarze Madonna“ machen den Ort zu einem Tempel, der nicht nur geheimes Wissen in verschlüsselte Form enthält, sondern unmittelbar durch seine Schwingung auf jeden Besucher wirkt. Von Frank Schwede

Alles an diesem einzigartigen Ort hat seinen Platz bekommen, um auf den Besucher zu wirken. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Kathedrale von Chartres mit ihren verborgenen Botschaften, Rätseln und Geheimnissen, ist ein Bauwerk, das seine Besucher sprachlos zurücklässt.

Dazu muss man wissen, dass Chartres schon in vorchristlicher Zeit ein Walfahrtsort war. In einer Höhle soll die „Schwarze Madonna“ gefunden worden sein. Heute steht sie in der Krypta der Kathedrale als Kopie des in der Revolutionszeit verbrannten Originals.

Der Platz, an dem die Kathedrale errichtet wurde, wurde nicht zufällig gewählt. Er ist heiliger Boden. Schon früh war der Ort für seine Magie bekannt und wurde verehrt.

Kelten bohrten im Inneren des Hügels einen Brunnen und legten eine kleine Kammer als Kraftort an. Auch Julius Cäsar erwähnt in seinem Commentari de bello gallicio die Heiligkeit dieses Ortes.

Heiden sammelten hier Lebensenergie. Gallische und britische Priester gründeten später eine Druidenakademie. Genau an der Stelle, wo sich heute die Kathedrale befindet.(Antarktis: Hinter der Eiswand – antike Landkarten)

Das Gotteshaus wurde über einem „Dolmen“-Stein errichtet, der an Orten errichtet wurde, dessen Naturkräfte eine besonders geistige Wirkung ausübt. Der Name des Hügels lautet Lieu des Saints und bedeutet Stätte der „Starken Heiligen“ oder auch „Eingeweihten“.

Philosophisch betrachtet weht an diesem einzigartigen Hügel ein ganz besonderer Geist, der von seltener Eigenschaft und mächtiger Wirkung ist, der seinen Ursprung in der Tiefe der Erde hat, in den Ley- oder Drachenlinien.

Bereits im Mittelalter wurden diese besonderen Orte mit riesigen Steinblöcken markiert, um die fruchtbar machenden Eigenschaften von Himmel und Erde auf sich zu ziehen und das Land fruchtbar zu machen.

Unter all den Tempeln und Dolmen vergangener Tage, befindet sich eine Stätte, die alle anderen weit übertraf, weil genau an diesem Ort ein besonders heiliger Strom hervortritt, der die Menschen geistig zu erwecken vermag – und an dieser wurde die Kathedrale von Chartres errichtet.

„Wo wir an einem heiligen Ort wie durch Zauberei berührt werden und in uns ein Vorgang beginnt, der uns immer näher zu Gott und damit zur Liebe, Weisheit und Wahrheit führt.“ (Delphi und die Macht des Orakels – Begegnungen mit dem Schicksal im Zentrum der Welt)

Nichts dem Zufall überlassen

Besucher betreten die Kathedrale durch das Königsportal und stehen zunächst einmal verblüfft vor einem riesigen Labyrinth. Es besteht aus 273 Steinplatten. Genau die gleiche Anzahl an Tagen, die ein Embryo vor der Geburt im Mutterleib verbringt. Zufall?

Wohl kaum! Nichts an diesem Ort wurde dem Zufall überlassen. Alles scheint an diesem Ort auf besondere Zahlenverhältnisse zu beruhen, deren Ursprung erst in Ansätzen geklärt ist.

Wer zur Mitte des Labyrinths will, muss eine Strecke von 261, 5 Metern zurücklegen – und niemand Angst haben, sich zu verirren, denn jeder kommt ans Ziel.

Das Chartres-Labyrinth ist, wie das Trojaborg-Labyrinth, ein sogenanntes Einweg-Labyrinth. Das heißt, man hat alle Wege des Labyrinths beschritten, wenn man das Ziel in der Mitte erreicht hat.

Es ist ein altes, klassisches Muster, das aus dem Mittelalter stammt. In mehreren französischen Kathedralen taucht ein Labyrinth in unterschiedlichen Zusammenhängen auf – doch das auf dem Boden der Kathedrale von Chartres ist nicht nur das bekannteste, sondern gleichzeitig auch das größte.

Zweifellos ist die Kathedrale eines der beeindrucktesten gotischen Bauwerke. Man munkelt, dass die Templer ihre Finger im Spiel hatten, dass sie ihr gesamtes Wissen über die Heilige Geometrie und Symbole in die Gestaltung der Kathedrale haben einfließen lassen.