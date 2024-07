Der TV-Moderator äußerte sich zu einer Umfrage, wonach ein Drittel der Russen einen Atomschlag gegen die Ukraine angeblich nicht ablehnen würde.

In dem Clip sagte Mardan, dass die Zahl der Russen, die sich einem Atomschlag nicht widersetzen würden, „unglaublich hoch“ sei, dass aber viele auch Angst vor einem Atomkrieg hätten.

„Der Fairness halber sollte gesagt werden, dass die Masse der Russen ihren Verstand nicht verloren hat und ihn meiner Meinung nach auch nicht verlieren wird“, erklärt er.

„Ich verstehe die Argumentation dieser Leute[…] sehr gut: ‚Ja natürlich, warum sollten wir unsere Leute opfern, wenn wir einfach eine Atombombe hochgehen lassen können?'“ sagte Mardan.

„Aber dann stellt sich die Frage: Wen sollen wir konkret atomar angreifen? Wo sollten wir einen massiven Atomschlag durchführen?“, will er wissen.

Mardan sprach sich gegen eine Bombardierung der Ukraine aus, weil sie „ein Teil Russlands“ sei, und fragte, ob die Menschen Atomschläge auf russische Städte unterstützen würden, wenn dort Gewalt ausbräche.

„Das Gebiet von Charkiw, Dnipro, Cherson, Saporischschja, Kiew, Tschernihiw, all das ist Russland“, sagte er.

Sergey Mardan weighed in on a poll that found that one-third of Russians would be fine with nuking Ukraine. Mardan disagrees with them—not for humanitarian reasons, but due to his genocidal, imperial belief that Ukraine does not exist and is part of Russia.https://t.co/I4uoc0fy58

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 6, 2024