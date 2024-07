Die Demenz der Figur Joe Biden, das politische Drehbuch und die Weltbühne der Elitefamilien

Dieser Artikel wiederholt sich möglicherweise ein wenig für die meisten meiner Leser, da Sie ohne Zweifel mit der Weltbühne vertraut sind und wissen, dass alles lediglich inszeniert und inszeniert ist. Von Joachim Bartoll

Alles, was Sie in den Medien und auf höherer Ebene um Sie herum sehen, wie in Politik und Regierung , ist nichts weiter als eine Reality-Show für die breite Masse mit dem Ziel, alles, was vor sich geht, zu kontrollieren und dies auf rituelle und satanische Weise und nur durch Zahlen zu tun, wie sie es im Laufe der gesamten Geschichte getan haben.

Es geht um viel mehr, als einfach ein paar Fäden zu ziehen und ein paar Schlüsselpersonen dazu zu bringen, Ihren Befehlen zu gehorchen.

Es ist eine Reality-Show, ein Filmset mit sorgfältig ausgewählten Schauspielern, die Teil ihrer Geheimgesellschaften sind, Menschen, die seit früher Kindheit auf ihre Rollen konditioniert wurden.

Ich habe dies in meiner Serie „Mind Control“ ausführlicher erklärt , sowie in meinen Artikeln darüber, wie die Welt kontrolliert wird und wie sie auf beiden Seiten ausspielen, um die totale Kontrolle zu erlangen .

Und dies führt uns zu den jüngsten Schlagzeilen über Joe Biden und all die Halbgaren und Aufgewachten da draußen, die dieses einfache Konzept der Weltbühne immer noch nicht begreifen können. (Enthüllt: die verborgene Welt der Klone, Doubles und Täuschungen in Hollywood und der Politik)

Die sozialen Medien beispielsweise werden von Posts über Joe Biden und sein Versagen bei der inszenierten und inszenierten Debatte mit Trump überschwemmt , mit Posts über seine Demenz und seinen Gesundheitszustand, alles perfekt passend zu ihrem Drehbuch, Trump wieder als Präsidenten einzusetzen, als siebten König in ihrer Neuinszenierung der Offenbarung des Johannes , und gleichzeitig die Illusion aufrechtzuerhalten, dass Politik real sei, indem sie beide Seiten in dieses Theater verwickeln.

Die Republikaner haben einen Riesenspaß, machen sich über Biden und die Demokraten lustig und argumentieren, dass ein Land nicht von einem kranken und dementen Individuum regiert werden könne, während die Demokraten verzweifelt versuchen, Joe in den Ruhestand zu drängen, um „sein Erbe zu bewahren“, und gleichzeitig einen guten Ersatz zu finden. Das ist perfekt inszeniert.

Dann gibt es Komiker, die behaupten, „Wahrheitsbotschaften“ zu verkünden, wie etwa der YouTube-Kanal „Pockets of the Future“, der nun damit prahlt, er habe schon seit dem letzten Wahlkampf 2020 und sogar schon davor behauptet, Biden habe Anzeichen von Demenz gezeigt.

Nun, Kumpel. Der „echte“ Joe Biden wurde in den Ruhestand geschickt, nachdem Obama die Bühne verlassen hatte.

Der „Joe Biden“, den wir jetzt sehen, ist nur eine Figur, die von einem angeheuerten Schauspieler gespielt wird, der einen Ganzkörperanzug und eine Gesichtsmaske trägt und sich gut mit Geheimgesellschaften und Okkultismus auskennt – wahrscheinlich ein hochrangiger Freimaurer aus dem Gedankenkontrollprogramm von Hollywood und der CIA.

Deshalb hat sich sein Gesicht in nur wenigen Jahren buchstäblich in jeder Hinsicht verändert. Er ist eine völlig andere Person. Obwohl er mit dem Sprechen kämpft, sind all seine geheimen Handgesten und okkulten Symbole auf den Punkt und perfekt getimt, ebenso wie alle Schlüsselwörter.

Bidens Gesundheitsprobleme sind einfach Teil des Drehbuchs, da er ein alter Mann sein soll. Das war von Anfang an die Strategie, eine Möglichkeit, die Erzählung zu kontrollieren und ihre rituellen Nachstellungen zu ermöglichen , während man den Massen gleichzeitig eine großartige Show bietet.

Wichtig ist, die Abschottungsstruktur der Weltordnung zu begreifen, wie etwa die Rollentrennung und das Aufgabenmanagement. In der Vergangenheit kämpften und infiltrierten sich die Elitefamilien gegenseitig um die absolute Kontrolle.

Die größten Familien und diejenigen, die der katholischen Kirche und ihrem Jesuitenorden angehörten, erkannten jedoch bald, dass es besser war, sich als „Schwarmbewusstsein“ über einige akzeptable Agenden zusammenzuschließen, wie etwa die totale Kontrolle und die Schaffung einer gefängnisähnlichen Illusion, in der der Rest der Menschen leben kann.

Was einst einfach Bestechung und Drohungen mit Schaden waren, wurde durch Gedankenkontrollprogramme und die Idee, geskriptete Charaktere zu verwenden, verändert.