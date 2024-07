Teile die Wahrheit!

Als EU-Kommissionschefin wird Ursula von der Leyen die Kontrolle über die europäische Rüstungsindustrie an sich reißen und die EU endgültig auf Kriegskurs gegen Russland bringen. 2029, am Ende ihrer Amtszeit, wird Europa nicht mehr wiederzuerkennen sein.

Dass Ursula von der Leyen erneut EU-Kommissionspräsidentin wird, ist fast schon ein Putsch, denn damit wird eine Frau erneut Regierungschefin der EU, gegen die ein Prozess wegen Korruption läuft, der vor ihrer erneuten Ernennung extra für ein halbes Jahr auf Eis gelegt wurde, und die die EU bereits in ihrer ersten Amtszeit bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Von Thomas Röper

Wer sich noch an das Leben im Jahr 2018, das letzte Jahr ohne von der Leyen in Brüssel, erinnert, als es in Europa noch Pressefreiheit, kaum Zensur in sozialen Medien, Datenschutz und offene Grenzen gab, und das mit den heutigen Zuständen in Europa inklusive Krieg und einem neuen eisernen Vorhang gegen Russland vergleicht, erkennt die EU nicht wieder. Der fallende Lebensstandard und die explodierende Kriminalität kommen noch hinzu.

Daher lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen, wie Europa im Jahr 2029, zum Ende von von der Leyens zweiter Amtszeit, aussehen wird. Das hat Denis Dubrowin, TASS-Korrespondent in Brüssel und in meinen Augen einer der besten Analysten der Strömungen in der EU, in einem Artikel getan. Ich habe schon mehrere Artikel von Dubrowin übersetzt (siehe beispielsweise hier und hier) und habe auch seinen neuesten Artikel übersetzt, bei dessen Lektüre ich sehr nachdenklich geworden bin.

Beginn der Übersetzung:

Die neue Amtszeit von Ursula von der Leyen: Warum Europa in den Krieg geführt wird

Denis Dubrowin, TASS-Korrespondent in Brüssel, über das Programm der neu gewählten Präsidentin der EU-Kommission und die Vorteile der Militarisierung Europas für die USA

Die Ernennung von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der EU-Kommission für den Zeitraum 2025 bis 2029 hat den Kurs der Militarisierung und Ukrainisierung der EU gefestigt. Und das sollte man so breit gefasst wie möglich verstehen. Es geht nicht nur um die Ausweitung der Produktion von Granaten und Waffen. Brüssel zielt auf eine umfassende totale Militarisierung der gesamten Gesellschaft.

Das wird sich in allem zeigen – von der maximalen Verschärfung der Disziplin bei der Durchführung der EU-Außenpolitik (die sich bereits in der Obstruktion des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wegen seiner „unkoordinierten“ Friedensinitiativen gezeigt hat) bis hin zur obligatorischen Einführung der europäischen Werte in die Ausbildungsgrundsätze der in Europa geschaffenen Neuronetze.

Der militärische Ansatz wird in den nächsten fünf Jahren zum europäischen Mainstream. Er wird alle Aspekte des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Lebens in Europa bestimmen.

Dazu gehört eine starke Verschärfung der Kontrolle über den Medienraum, eine Zunahme protektionistischer Tendenzen in der Wirtschaft und vor allem eine qualitative Stärkung der Macht Brüssels und eine strukturelle Zentralisierung der EU.

All diese Thesen finden sich in von der Leyens 31-seitigem Programm, das sie vor ihrer Bestätigung im Europäischen Parlament verteilt hat.

300x250

Die drei Drohungen von der Leyens

Kirill Logwinow, der amtierende Ständige Vertreter Russlands bei der EU, hob in einem Gespräch mit mir die drei wichtigsten und radikalsten Ziele der neu gewählten Präsidentin der EU-Kommission aus diesem Programm hervor.

Erstens bestätigte er, dass die gesamte europäische Politik in den nächsten mindestens fünf Jahren auf die Konfrontation mit Russland ausgerichtet sein wird. „Die langfristige Bekämpfung der sogenannten russischen Bedrohung, die als treibende Kraft für die Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprojekts proklamiert wird, soll absolut alle seine Dimensionen betreffen und im Grunde in das Haus eines jeden Europäers eindringen“, sagte Logwinow.

300x250 boxone

Zweitens ziele von der Leyen darauf ab, dass die EU-Kommission die Kontrolle über den gesamten militärisch-industriellen Komplex der EU-Länder erhält. „Das Bestreben, die EU in eine EVU (Europäische Verteidigungsunion, Anm. d. Autors) zu verwandeln, bedeutet, dass die EU-Kommission die Kontrolle über den gesamten militärisch-industriellen Komplex in Europa an sich reißt und die Wirtschaft der EU vollständig auf eine langfristige militärische Konfrontation mit unserem Land ausrichtet“, fuhr er fort.

Drittens beabsichtigt die Präsidentin der EU-Kommission, einer eigenen Spezialeinheit für die „Verteidigung der Demokratie“ zu schaffen. „Die angekündigte Struktur „Europäischer Demokratieschild“, die dazu dienen soll, „einen verlässlichen Rechtsrahmen“ im Kampf gegen Desinformation zu „garantieren“, ist nichts anderes als ein Schritt in Richtung der Schaffung einer Art EVU-Sicherheitsdienst, einer Spezialeinheit, die dem zunehmend autoritären Brüssel direkt unterstellt sein wird“, betonte der russische Diplomat.