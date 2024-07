Teile die Wahrheit!

Die Freilassung von Assange war die beste Nachricht der letzten Woche, die auch in Russland, dessen Regierung sich immer für Assange eingesetzt hatte, eine wichtige Rolle in den Medien gespielt hat.

In Russland wurde die Freilassung von Assange wie ein Grund zum Feiern aufgenommen. Ich habe es selbst erlebt, wie die Nachricht an dem Tag das wichtigste Thema in vielen privaten Gesprächen in Russland war.

Daher hat das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick an die Geschichte von Assange erinnert. Da westliche Medien kaum so über Assange berichten würden, habe ich den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die angelsächsischen Inquisitoren haben aus Assange einen reuigen Sünder gemacht

Es ist ein großes Ereignis für den weltweiten Journalismus, dass Julian Assange frei ist. Darüber zeigen wir gleich einen ausführlichen Bericht. Interessant sind aber auch die Hintergründe.

Der Westen schränkt die Meinungsfreiheit weiter ein. Am 25. Juni trat ein Verbot „jeglicher Sendetätigkeit“ für drei russische Medien in der EU in Kraft. RIA Novosti, Iswestija und Rossijskaja Gaseta fielen unter die Zensur.

Das russische Außenministerium kündigte daraufhin Vergeltungsmaßnahmen an. „Die russische Seite hat wiederholt und auf verschiedenen Ebenen davor gewarnt, dass politisch motivierte Schikanen gegen unsere Journalisten und ungerechtfertigte Verbote gegen russische Medien in der EU nicht unwidersprochen bleiben werden.(Psy Op: Medienschauspieler Julian Assange wieder in den Schlagzeilen (Videos))

Dennoch haben Brüssel und die anderen EU-Länder den Weg der Eskalation gewählt und Moskau mit einem weiteren unrechtmäßigen Verbot zu spiegelbildlichen und verhältnismäßigen Gegenmaßnahmen gezwungen.“

Zu diesen spiegelbildlichen Maßnahmen gehört das Verbot von etwa 80 europäischen Medien in Russland, darunter Spiegel, Zeit und Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Deutschland, Le Monde aus Frankreich, La Stampa aus Italien, El Mundo und El País aus Spanien und so weiter.

Die Vorwürfe des Sprechers des amerikanischen Außenministers Matthew Miller gegen Russland bezüglich des Verbots europäischer Medien in Russland sind in diesem Zusammenhang lächerlich:

„Ich glaube, dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die russische Regierung gegen den Journalismus vorgeht, weil sie Angst hat, dass ihr eigenes Volk die Wahrheit erfährt, die Wahrheit über die Handlungen Russlands innerhalb Russlands, über die Handlungen der Regierung zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung, über die Handlungen Russlands zur Invasion und Besetzung des Territoriums seines Nachbarn. Wir beobachten seit einiger Zeit, wie dort gegen Journalismus vorgegangen wird, und leider geht das weiter.“

Auch mit Assanges Freilassung ist es nicht so einfach. US-Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. brachte es auf den Punkt: „Das bedeutet, dass es den USA gelungen ist, den Journalismus zu kriminalisieren und ihre Gerichtsbarkeit auf Nicht-Staatsbürger auf der ganzen Welt auszudehnen.“

Was bedeutet es, einen Beruf zu „kriminalisieren“? Das soll wohl heißen, dass diejenigen, die wie Assange investigativen Journalismus betreiben wollen, wissen müssen, dass sie ein Verbrechen begehen. Es ist ein Verbrechen, über die Erschießung von Zivilisten im Irak-Krieg zu schreiben. Und es ist ein Verbrechen, über die amerikanischen Gewalttaten in Afghanistan zu schreiben.

Hier ein Auszug aus dem Interview unseres Großbritannien-Korrespondenten mit Julian Assange 2015:

„Ich glaube, russische Seeleute auf einem U-Boot fühlen sich genauso,“ sagte Assange über seinen Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London.