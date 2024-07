Bidens Familie gibt zu, dass der „echte“ Joe Biden vom Tiefen Staat vor Jahren ersetzt wurde (Video)

Demokraten planen Meuterei – wer ersetzt den US-Präsidenten?

Die Kritik an Joe Biden reißt nicht ab: Nun fordern sogar erste demokratische Abgeordnete zum Rückzug aus dem Wahlkampf auf. Angeblich planen einige bereits eine Meuterei. Bröckelt die Unterstützung für den US-Präsidenten nun auch in den eigenen Reihen?

Während sich die bekanntesten Gesichter der Partei mit harscher öffentlicher Kritik zurückgehalten haben, meldet sich nun ein demokratischer Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses aus Texas öffentlich zu Wort.

Lloyd Doggett fordert den Rückzug von Joe Biden. Es falle ihm nicht leicht, seine Vorbehalte öffentlich zu machen, schrieb Doggett in einer Stellungnahme, aus der US-Medien zitierten. Anders als Trump habe Biden immer den Interessen des Landes gedient und nicht seinen eigenen. Er hoffe, der Präsident werde die schwierige und schmerzhafte Entscheidung treffen, seinen Rückzug anzutreten, so Doggett. „Ich fordere ihn respektvoll auf, dies zu tun.“

Damit nicht genug: Wenig später meldete sich der demokratische Abgeordnete Jared Golden aus Maine. Seit Monaten sei klar, dass „Donald Trump gewinnen wird“, schrieb der Demokrat in einem Gastbeitrag in der US-Zeitung „Bangor Daily„.

Für ihn sei die „schlechte Leistung“ von Biden im Fernsehduell „keine Überraschung“ gewesen. Er bezweifelt, dass Biden tatsächlich zurücktrete und einen anderen Demokraten an die Spitzen setzen wolle. AuchMarie Gluesenkamp Perez aus dem Bundesstaat Washington glaubt, dass Joe Biden gegen Trump verlieren werde, wenn er nicht aufgebe.

Zudem wollen mindestens 25 demokratische Kongressmitglieder Joe Biden zum Rücktritt auffordern, wenn der 81-Jährige an den kommenden Tagen „wackelig“ aussehe.

„Der Damm ist gebrochen“, warnte ein Berater der Demokraten.

Donald Trump hat erklärt, er kämpfe gegen „sehr böse Mächte“, die Joe Biden kontrollieren.

Während eines Interviews mit Dr. Phil fragte der Moderator Trump nach seinem „härtesten, dunkelsten Moment“ der letzten Zeit.

„Man muss sehr stark sein. Man kämpft gegen sehr böse Mächte und es sind sehr kluge Mächte“, antwortete Trump.

DR. PHIL: What’s your hardest, darkest moment in this journey?

TRUMP: You have to be very strong. You’re fighting off very evil forces and they’re very smart forces. There are people who control Biden—they’re very smart and energetic. You have to be smart and have a certain… pic.twitter.com/dbpD0aLtzf

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 7, 2024