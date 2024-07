Gesundheit: Ginkgo kann helfen, Mikrogerinnsel aufzulösen, die durch das Covid-Spike-Protein verursacht werden

Teile die Wahrheit!

Ginkgo biloba, auch als Ginkgobaum bekannt, ist in China, Japan und Korea heimisch, wird aber mittlerweile auch in Europa und den USA angebaut.

Die Blätter und Samen des Baumes werden seit Tausenden von Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet und werden auch heute noch in Nahrungsergänzungsmitteln und pflanzlichen Heilmitteln verwendet. Die moderne Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf Ginkgoextrakt, der aus den Blättern gewonnen wird.

Ginkgo biloba wird häufig verwendet, um das Gedächtnis und die kognitiven Funktionen zu verbessern sowie die Symptome von Angstzuständen, Glaukom und Demenz zu lindern.

Es wird angenommen, dass es die Durchblutung des Gehirns verbessert und Kreislaufprobleme lindern kann. Einige Studien haben gezeigt, dass es auch bei Gedächtnisproblemen helfen kann, die durch Demenz oder Alzheimer verursacht werden.

Ein weiterer möglicher Nutzen von Ginkgo Biloba ist die fibrinolytische Wirkung (d. h., es verhindert die Bildung von Blutgerinnseln). Dadurch können Mikrogerinnsel und die nachfolgende Fibrose gelindert werden, die durch das Covid-Spike-Protein verursacht werden, dessen Produktion der Körper nach der Injektion durch die Covid-„Impfstoffe“ anregt.

Im folgenden Artikel spricht Walter Chestnut von „Long Covid“, doch das gilt gleichermaßen für diejenigen, die aufgrund der Covid-Impfungen an Mikrogerinnseln und Fibrosen leiden.

Ginkgo Biloba: Ein fibrinolytisches und potenzielles neurotherapeutisches Mittel zur Behandlung von Long Covid

Angesichts des gestern besprochenen aktuellen Artikels, der meine SPED-Hypothese (Spike Protein Endothelial Disease), die auch systemische Fibrose einschließt, bestätigt, ist es zwingend erforderlich, Therapeutika zu finden, die die verursachenden Mikrogerinnsel auflösen können.

Glücklicherweise gibt es ein natürliches Therapeutikum, das diese Fähigkeit besitzt.

Ja – auch dieses Mal enttäuscht die Natur nicht. Der Held des Tages ist Ginkgo biloba . Es ist eine sehr alte Seele.

Ginkgo biloba, allgemein bekannt als Ginkgo oder Gingko (/ˈɡɪŋkoʊ, ˈɡɪŋkɡoʊ/ GINK-oh, -⁠goh), auch bekannt als Frauenhaarbaum, ist eine in Ostasien heimische Art von Gymnospermen.

Es ist die letzte lebende Art in der Ordnung Ginkgoales, die erstmals vor über 290 Millionen Jahren auftrat, und Fossilien, die der lebenden Art, die zur Gattung Ginkgo gehört, sehr ähnlich sind, reichen bis in die Mitteljura-Epoche vor etwa 170 Millionen Jahren zurück. Der Baum wurde schon früh in der Menschheitsgeschichte kultiviert und wird noch immer häufig gepflanzt und gilt allgemein als lebendes Fossil.

Ginkgo biloba , Wikipedia über EncycloReader

Gingko hat eine (unter vielen) bemerkenswerte Eigenschaft: Es wirkt als Plasminogenaktivator – es aktiviert die körpereigene Maschinerie, die Blutgerinnsel auflöst.

Intravaskulärer Thrombin-/Fibrinbildungsweg und damit verbundene antithrombolytische Therapie. *Erstellt mit BioRender.com

Die obige Grafik zeigt, wie der Körper Blutgerinnsel abbaut. Dieser Prozess kann durch exogene (in diesem Fall injizierte) Plasminogenaktivatoren verstärkt werden. Zwei bekannte sind Urokinase („UK“) und Streptokinase („SKA“). Urokinase kommt in den Nieren vor. Streptokinase ist ein Arzneimittel.

Das Wunderbare an Gingko ist, dass es die gleiche Wirkung erzielt wie UK und SKA. Es ist ein Plasminogenaktivator. Und zwar für Endothelzellen!