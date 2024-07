Erinnerungen an meine frühere Leben – Reinkarnation und Unsterblichkeit

Teile die Wahrheit!

Die Angst vor dem Tod ist einer der schlimmsten Feinde des Menschen. Der Glaube, dieses Leben sei das ultimative Erlebnis und die einzige Möglichkeit, alle Ziele zu erreichen und alle Wünsche zu erfüllen, setzt die Menschen unter enormen Druck und führt dazu, dass sie sich besitzergreifend, egoistisch und sogar gewalttätig verhalten, um all ihre Absichten zu verwirklichen.

Aus Angst vor dem Tod haben wir einen Mangel an Zeit, was zu dem Gefühl führt, dass wir von nichts auf diesem Planeten genug haben. Zeit ist ein so wichtiger Faktor bei der Verwirklichung unserer Absichten – für die Verwirklichung so vieler Wünsche und Ziele, die jeder von uns hat, brauchen wir viel mehr Zeit, als ein Leben bietet.

Tatsächlich ist ein Menschenleben sehr kurz. Wenn also jemand die Einschränkung durch die Erfahrung eines einzigen Lebens, ein unbekanntes Todesdatum, die Bedeutungslosigkeit oder einfach ein Jüngstes Gericht im Anschluss verspürt, ist es nicht verwunderlich, dass die Angst vor der Zukunft (oder vor dem Fehlen einer Zukunft) zu geistiger und emotionaler Instabilität und vielen existentiellen Krisen führt, sowohl individueller als auch globaler Art.

Viele Menschen spüren die Kontinuität ihrer persönlichen Existenz durch die Zeit und durch die vielen Leben, vor diesem oder danach – was wir Reinkarnation nennen. Unsere Seelen reisen durch Zeit und Raum, indem sie die verschiedenen Körper wechseln und dieses Universum durch viele verschiedene Existenzebenen mitgestalten.

Ich habe das Glück, ohne Angst vor dem Sterben geboren zu sein. Wenn ich über den Tod nachdenke, sehe ich nur endloses Leben und kann nur Freude, Freiheit und neue Möglichkeiten spüren, die auf meinem Weg und auf dem Weg anderer, die ihre Körper verlassen haben, kommen.

Daher kann ich nicht wirklich traurig sein, wenn jemand „stirbt“, weil ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden, und ich habe nicht das Gefühl, dass diese Person wirklich verschwindet (außer dem materiellen Körper) – ich weiß nur, dass das nicht möglich ist, das Leben geht weiter, in anderer Form, unser Wesen kann nicht sterben, Wesen oder Seele lebt für immer und verwandelt sich für immer.

In diesem Universum gibt es nichts als Leben, Bewusstsein und kreative Energie des Universums, ausgedrückt durch verschiedene Persönlichkeiten – menschlich oder nicht-menschlich, materialisiert oder vibrierend (spirituell).

Unsere Körper sind verfestigte Ideen, die unsere Seelen erschaffen, unser Leben sind die Filme, die unsere Seelen sich vorstellen – Erfahrungen, die wir leben, um zu lernen und uns weiterzuentwickeln.

Einige meiner früheren Leben

Vor einigen Jahren, nach einer Phase äußerst intensiver Meditation, begann ich, mich an einige meiner früheren Leben zu erinnern. Ich hatte nicht darum gebeten, die Bilder und Erinnerungen kamen einfach so in meinen Sinn.

Wenn das passiert, weiß man einfach, dass es sich um eine echte Erinnerung handelt. In den meisten Leben, an die ich mich erinnere, war ich ein Mann – in einem war ich ein buddhistischer Mönch, in einem war ich Ziegenhirte in den Bergen des Balkans, ich war Soldat im Mittelalter irgendwo in Europa … usw. In diesem Leben liebe ich Meditationen und ein Teil von mir wäre gern im Kloster, ich liebe es, in den Bergen umherzuwandern, und viele meiner Freunde waren Soldaten.

Während ich mich an die erwähnten Erlebnisse erinnerte (es waren einige mehr, da ich auch im alten Ägypten lebte, amerikanischer Ureinwohner war usw.), erinnerte ich mich weder an traumatische Erlebnisse, noch wurde ich mit all den Einzelheiten aus meiner Vergangenheit verbunden. Diese Erinnerungen kamen wie Informationen in meine Seele – das innere Wissen, dass dies mein Leben nicht das erste war.

Das unterschiedliche Geschlecht hat mich nicht verwirrt – die Seele hat kein Geschlecht und kann sich jedes beliebige aussuchen, um die gewünschte oder notwendige Erfahrung zu machen.

Die Erinnerung an vergangene Leben war in dieser Zeit sehr intensiv, ich erinnerte mich auch an einige andere Menschen, mit denen ich in diesen Leben verbunden war, die in diesem Leben meine Freunde sind, und nach ein paar Tagen hörten die Erinnerungen einfach spontan auf.

Ich bin nicht in meinen früheren Leben stecken geblieben – und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich das sollte – dieses Leben ist das wichtigste, auf das sich jeder von uns konzentrieren sollte, ungeachtet dessen, was in den anderen Leben passiert ist.