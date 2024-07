Hannover erleben: Ein umfassender Reiseführer

Teile die Wahrheit!

Die Hauptstadt Niedersachsens ist eine Stadt voller Charme, Geschichte und kultureller Vielfalt. Touristen, die Hannover besuchen, können hier eine Fülle von Attraktionen und Aktivitäten entdecken und einen unvergesslichen Aufenthalt genießen, wie er sonst in keiner Stadt Deutschlands zu finden ist.

Von historischen Bauwerken und malerischen Gärten bis hin zu modernen Museen und lebendigen Festivals – was hat Hannover im Detail zu bieten?

Wie können Heimische ihre Stadt aus Sicht der Touristen erleben? Und was macht die Altstadt Hannovers aus? Alle Highlights der Stadt im Überblick.

Sehenswürdigkeiten in den Städten

Das Neue Rathaus

Ein Muss für jeden Hannover-Besucher ist das prächtige Neue Rathaus, das sich majestätisch im Maschpark erhebt. Das beeindruckende Gebäude aus dem frühen 30. Jahrhundert ist nicht nur architektonisch besonders schön anzusehen, sondern bietet auch eine einzigartige Aussichtsmöglichkeit: Ein Aufzug bringt Besucher zur Kuppel, von wo aus sie einen Panoramablick über die gesamte Stadt genießen können.

Die historische Ausstellung im Inneren des Rathauses hingegen gibt fesselnde Einblicke in die geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung Hannovers.

Die Altstadt

Was ein Spaziergang durch die Altstadt und was Hannover an sich bietet ist eine Reise durch die Vergangenheit und Nostalgie. Die engen Gassen und gut erhaltenen Fachwerkhäuser erzählen die Geschichte der Stadt aus einem ganz anderen Blickwinkel wie Bücher. Besonders sehenswert sind die Marktkirche und das Alte Rathaus, die zu den ältesten Bauwerken der Stadt gehören. Die malerischen Plätze und kleinen Cafés laden zum Verweilen und Genießen ein.

Ein Stück Natur mit Hannovers Naturspektakeln

Die Herrenhäuser Gärten

Die Herrenhäuser Gärten sind ein weiteres Highlight. Der barocke Gartenkomplex besteht aus dem Großen Garten, dem Berggarten, dem Georgengarten und dem Welfengarten und bietet mit seiner Vielfalt eine eindrucksvolle Kombination aus prächtiger Gartenkunst und botanischer Vielfalt.

Außerdem besticht der Große Garten selbst durch seine einzigartige Gestaltung: geometrische Formen und aufwendige Springbrunnen zieren den gesamten Komplex. Der Berggarten hingegen beherbergt eine massive Sammlung an seltenen und exotischen Pflanzen.

Der Maschsee

Als künstlich angelegter See ist der Maschsee bereits seit Mitte der 1930er Jahre und ein beliebtes Erholungsgebiet inmitten der Stadt. Besucher können hier Boot fahren, segeln, schwimmen oder einfach die Seele baumeln lassen, während sie die Natur genießen.

Rund um den See gibt es zahlreiche Spazier- und Radwege sowie Cafés und Restaurants, die außerdem zum Verweilen und Pausieren einladen. Im Sommer findet hier das Maschseefest statt, welches zum größten Seefest Deutschlands gehört.

Für Kulturbegeisterte: Museen und Festivals

Das Sprengel Museum und Niedersächsische Landesmuseum

Das Sprengel Museum ist eines der bedeutendsten Kunstmuseen in Deutschland und ein Paradies für Liebhaber der modernen Kunst. Die diverse Sammlung umfasst Werke von Künstlern wie Pablo Picasso, Max Ernst und Paul Klee. Regelmäßige Sonderausstellungen und ein abwechslungsreiches Programm machen das Museum zudem ganzjährig zu einem lebendigen Treffpunkt für Kulturbegeisterte. Das Niedersächsische Landesmuseum hingegen ist reich an Naturkunde und zeigt bedeutende Funde der Archäologie und Ethnologie. Ein Besuch im Landesmuseum ist nicht nur lehrreich für Einzelne, sondern auch spannend für die ganze Familie.

