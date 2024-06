Vernichtende Studie: Deutschlands Wirtschaft in der Krise – Manager schlagen Alarm!

Teile die Wahrheit!

Eine aktuelle Studie stellt Deutschlands Wirtschaftsstandort ein vernichtendes Zeugnis aus. Kaum ein Manager hält die Ampelregierung für kompetent.

Doch auch Unternehmen müssen ihren Beitrag leisten und sich verändern.

Was verbindet Deutschland und Venezuela im wirtschaftlichen Kontext? Auf den ersten Blick wenig, doch bei der Flexibilität der Wirtschaft liegen beide Länder auf einem ähnlich schlechten Niveau.

Das zeigt eine Untersuchung des IMD World Competitiveness Center (WCC). (FAZ, 18.06.2024)

Studie: Deutschlands Wirtschaft auf dem Abstieg – Führende Manager sind alarmiert!

Die Schweizer Wirtschaftshochschule untersuchte die Wettbewerbsfähigkeit internationaler Standorte. Arturo Bris, Leiter des WCC, führt die Schwächen des Standorts Deutschland auch auf den Ukraine-Krieg zurück.

Doch viele Probleme seien hausgemacht, wie er der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) erläuterte.

Eine Umfrage unter Führungskräften belegt dies. „Der typische deutsche Geschäftsführer ist heute viel pessimistischer als noch vor drei Jahren“, so Bris zur FAZ. (Drohende Deindustrialisierung: Deutsche Wirtschaft verliert in allen Branchen an Boden)

Hohe Steuern sind ein gravierender Wettbewerbsnachteil; hier belegt Deutschland Platz 62 von 67 untersuchten Staaten. Auch bei politischen Rahmenbedingungen für Start-ups und Bürokratie liegt Deutschland weit hinten.

Alarmierende Studie: Nur 5% der Manager glauben an Deutschlands Regierungskompetenz!

Nur etwa fünf Prozent der Führungskräfte glauben an die Kompetenz der Bundesregierung. Ein geschäftsfreundliches Umfeld sehen lediglich zwölf Prozent der Befragten.

Bei der „Regierungseffizienz“ liegt Deutschland auf Platz 32 von 67 und fiel damit deutlich ab – Anfang der 2020er-Jahre lag man noch zwischen Platz 21 und 24.

Bris betont jedoch, dass auch die Unternehmen in der Pflicht stehen: „Die Firmen müssen viel schneller werden“, mahnt er in der FAZ. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen integrieren neue digitale Technologien noch nicht ausreichend in ihre Geschäftsmodelle.

Die Studie zeigt zudem, dass Globalisierung in Deutschland eher kritisch gesehen wird.

Offenheit für fremde Ideen ist in der deutschen Kultur wenig verankert. Wettbewerbsfähigkeit spielt im deutschen Wertesystem eine untergeordnete Rolle.

Schockierende Studie: Deutschlands Infrastruktur stürzt ab – Experten warnen vor wirtschaftlichem Niedergang!

Der größte Absturz erfolgte bei der Infrastruktur: Deutschland fiel in zwei Jahren von Platz 9 auf 20. Besonders Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sollte aufhorchen, da die Energieinfrastruktur und die Stromkosten für Unternehmen schlecht abschneiden.

Bris zieht ein bitteres Fazit: „Die deutsche Wirtschaft war in der Vergangenheit extrem produktiv und innovativ. Inzwischen können Unternehmen und die Regierung aber international nicht mehr mithalten, wenn es darum geht, mit den Veränderungen in der Welt umzugehen.“

Vor zehn Jahren lag Deutschland noch auf Platz 6, vor zwei Jahren auf Platz 15. In der aktuellen Studie reicht es nur noch für Rang 24.

Deutschlands Abstieg: Überholt von China und Saudi-Arabien – Experten sehen Hoffnung im Bildungsniveau!

An der Spitze des Rankings stehen Singapur sowie Dänemark und die Schweiz, Deutschlands Nachbarn. Deutschland wird auch von China (Platz 14) und Saudi-Arabien (Platz 16) übertroffen. Hinter Deutschland folgen Großbritannien (Platz 28) und Frankreich (Platz 31).

Trotz der negativen Ergebnisse gibt es Hoffnung. Führungskräfte schätzen das hohe Bildungsniveau und die qualifizierten Arbeitskräfte in Deutschland.

Bei der Forschungsinfrastruktur belegt Deutschland den fünften Platz, die beste Teilnote der Untersuchung. Dennoch zeigt sich auch hier ein Abwärtstrend: Im Vorjahr lag man noch zwei Plätze höher.

Die IMD-Studie basiert auf 164 statistischen Indikatoren und bezieht Daten der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds ein.

Zusätzlich wurden über 6600 Führungskräfte befragt, um ein umfassendes Bild der Wettbewerbsfähigkeit zu zeichnen.

Insgesamt zeigt die Studie, dass sowohl die Regierung als auch die Unternehmen erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um Deutschlands Wirtschaftsstandort zu stärken und wieder an die internationale Spitze zu führen.

