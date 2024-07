Neue Eindrücke aus der geistigen Welt: Die Egregoren-Ebene fällt weg. Was sind Egregoren? Wie wirken sie? Was fällt weg? (Videos)

Teile die Wahrheit!

wie angekündigt, werde ich in diesem Beitrag genauer auf das Thema Egregore eingehen.

Eingeschränkte Energierundschau

Wie immer wollte ich in diesem Beitrag auch eine kurze Energierundschau machen und auf die aktuelle energetische und geopolitische Lage eingehen. Leider geht es bei mir in allen Belangen drunter und drüber. Von Egon Fischer

In den letzten Monaten sind über ein Dutzend elektronische/elektrische Dinge kaputt gegangen (von Laptops, Drucker, Router, Küchengeräten bis Gartengeräten), was mir ziemliche Probleme bereitete. Dann kamen noch einige geschäftliche und gesundheitliche Probleme dazu. Damit nicht genug. Auch meine Wahrnehmung hat sich verändert und ich nehme jetzt die energetischen Ebenen anders wahr. Die Farben sind intensiver und ich nehme mehr Ebenen wahr.

Aber leider kann ich bis ca. Ende September noch immer keine Details wahrnehmen. Aus der geistigen Welt habe ich zwar einige Hinweise bekommen, die ich aber noch nicht ganz einordnen kann. Meine geistigen Kollegen sind aktuell auch nicht so hilfreich. Wenn ich frage, was in der nächsten Zeit passiert, sagen sie nur: Wir dürfen dir gegenwärtig dazu keine Infos geben.

Im nächsten Beitrag, den ich innerhalb der nächsten Woche veröffentlichen werde, werde ich meine Eindrücke über die aktuelle Lage schildern und auf die Hinweise der geistigen Welt, wie es weitergehen könnte, eingehen.

Eine wichtige Info habe ich aber aus der geistigen Welt bekommen. Egal, wie sich die Dunkelmächte bemühen werden, es wird keinen dritten Weltkrieg und im deutschsprachigen Raum keine kriegerischen Auseinandersetzungen geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem militärischen Zusammenstoß zwischen dem Wertewesten / der Nato und Russland kommt, ist sehr hoch. Ein geistiges Wesen meinte sogar, ein Zusammenstoß ist aus heutiger Sicht unvermeidlich. Aber diese Auseinandersetzung muss nicht in Europa passieren. Es kann auch in Afrika, im Nahen Osten oder sonst wo, nicht jedoch in den USA und im deutschsprachigen Raum, geschehen. Mehr dazu im nächsten Beitrag. (Eindrücke aus der geistigen Welt: Näher dein Geist zu Dir)

Was sind Egregore?

Egregore sind energetische Gebilde (Energiefelder), die eine gewisse Selbständigkeit entwickelt haben. Egregore sind keine wirklichen Wesen mit einer Seele. Man könnte sagen, Egregore sind energetische Roboter oder ein energetisches KI-System (Künstliche Intelligenz System).

Einige grundlegende Informationen zu den Egregoren

Da Egregore energetische Gebilde sind, muss es zuvor ein Energiefeld geben. Energiefelder können sich zufällig bilden oder vorsätzlich von Menschen geschaffen werden. Leider gibt es keine einheitliche Definition von Egregor. Manche Autoren sprechen nur von Egregoren, wenn sich das Energiefeld durch mehrere Menschen gebildet hat.

Nun, aber auch ein einzelner Mensch kann ein Energiefeld schaffen, dass sich dann zu einem Egregor weiterentwickeln kann. In früheren Zeit war es üblich, dass Magier spezielle Egregore geschaffen haben, die ihnen dienlich waren. Sehr häufig haben Magier Egregore geschaffen, die sie mit Info versorgt haben. Diese Egregore könnte man als Späher oder Agenten bezeichnen. Üblich war früher auch, dass man Egregore erschaffen hat, die einen schützen oder bestimmte Dinge beschützen.

Ausgangspunkt ist also ein Energiefeld. Solche Energiefelder bilden sich sehr schnell. Ein Energiefeld kann sehr schwach oder auch sehr stark sein. So bilden sich beispielsweise bei Veranstaltungen (wie z.B. Konzerte, Fußballspiele) meist Energiefelder, die ziemlich stark wirken und die man daher leicht spüren kann. Diese Felder lösen sich jedoch meist nach kurzer Zeit wieder auf.

Energiefelder können eine Menge unterschiedlicher Energien und auch Informationen beinhalten. Ein Energiefelder kann also sehr positive und hochschwingende aber auch sehr niedrigschwingende Energien enthalten. Wenn mehrere Menschen gemeinsam meditieren, bildet sich meist ein hochschwingendes Energiefeld, wenn sich eine Räuberbande zusammensetzt und einen Plan für den nächsten Coup ausdenkt, entsteht ein niederschwingendes, destruktives Energiefeld.

Jedes Energiefeld strahlt seine „Energiequalität“ aus und diese Energiequalität kann man wahrnehmen. Wenn die Energieintensität gering ist, kann man die Energiequalität meist nur mit den „Hell-Sinnen“ wahrnehmen, bei sehr starker Intensität kann sogar der Körper (genauer gesagt die enegetischen Hüllen des Körpers) darauf reagieren.

Energiefelder können sehr unterschiedliche Energien beinhalten. Man könnte fast sagen, dass Energiefelder auch Ideen, Gedanken und Absichten beinhalten können. Ideologien sind meist auch Egregore. So sind der Kapitalismus und der Kommunismus wie fast alle -ismen nicht nur eine Idee, sondern zugleich auch Egregore. Praktisch alle großen Organisationen, Unternehmen, sonstige Vereinigungenn sowie das, was wir als „System“ bezeichnen, alles das hat mindestens einen Egregor.