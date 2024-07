Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich ein Stargate

Nun ist es offenbar wissenschaftlich bewiesen, dass es in der Antarktis tatsächlich ein Sternentor gibt. Ein Team von Wissenschaftlern hat jetzt im Rahmen eines Klimaforschungsprogramms ein Phänomen entdeckt, das ihnen in der Tat den Atem verschlug und das sie nie zuvor in ihrem Leben in dieser oder ähnlicher Form erlebt haben. (Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Zahlreiche Forscher fühlten sich wie in einen Hollywood-Science-Fiction-Klassiker versetzt. Die Wissenschaft kann und darf jetzt nicht länger schweigen, sondern muss nun endlich an die Öffentlichkeit gehen und die Karten auf den Tisch legen. Die Zeit ist nun reif!

Einer der ersten Wissenschaftler, die über das Internet in der Öffentlichkeit über die Möglichkeit eines Sternentors berichtet haben, war der russische Offizier Eugen Gavrikov. Gavrikov sprach offen aus, was er wusste und was er vermutete. Und das, was er wusste, hatte immerhin Hand und Fuß.

Dem russischen Internetblog „kramola.info“ berichtete er ausführlich über seine persönlichen Erfahrungen, über riesige Pyramiden, geheimnisvolle Berge und eben auch über ein Dimensionsportal.

Man muss dazu wissen, dass die Antarktis nie nur irgendeine Forschungsstätte auf der Welt war, sondern schon immer die Forschungszone Nummer eins auf der Weltkarte. Hier arbeitet die Crème de la Crème der Wissenschaft. (Antarktis: Hinter der Eiswand – wer sind die Whistleblower?)

Und hier arbeitet man sogar länderübergreifend zusammen. Wissenschaft kennt hier keine Grenzen. Gegenwärtig – und schon seit fünfundvierzig Jahren – arbeiten hier viertausend Wissenschaftler aus sechsundvierzig Ländern.(Antarktis – Hinter der Eiswand: Das geheime Weltraumprogramm)

Um zu begreifen, was diese Region für die Wissenschaft so faszinierend macht, muss man auch wissen, dass die Antarktis offenbar tatsächlich das Tor in eine andere Dimension ist. Seltsame Phänomene sind hier der ganz normale Alltag, dazu gehören auch UFOs, seltsame Lichter und Geräusche, und immer wieder verschwinden hier von Zeit zu Zeit auch Menschen auf ganz seltsame Weise. Das behaupten zumindest ehemalige Militärwissenschaftler.

Ob diese Menschen in ein Zeitloch fallen, gekidnappt oder getötet werden, weil sie etwas wissen, was sie besser nicht wissen sollten, ist ebenfalls eines dieser ungelösten Geheimnisse.

Doch das eigentliche Highlight fand am 28. Mai 2018 statt: Britische und US-amerikanische Wissenschaftler stehen noch heute vor einem Rätsel – einem weiteren auf der langen Liste. Was da eigentlich geschah, lässt sich auch heute noch nur schwer in Worte fassen.

Ein merkwürdiger Wirbel trat in einer Höhe auf, die trotz der starken Böen, die die Wolken bewegten, nicht sehr hoch war. Viele der Wissenschaftler dachten zunächst an einen polaren Sturm, der in dieser Region nicht ungewöhnlich ist, aber der seltsame Nebel und die plötzlich statisch aufgeladene Luft veranlassten das Forscherteam, der Sache genauer auf den Grund zu gehen.

Mithilfe eines meteorologischen Ballons, der an einer Winde befestigt war und der über einen eingebauten Funksensor verfügte, versuchten die Wissenschaftler, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druckverhältnisse und die Windgeschwindigkeit zu messen.

Nachdem der Ballon mitsamt der Messstation den Wirbel wieder verlassen hatte, verschlug es den Wissenschaftlern buchstäblich den Atem. Das Chronometer zeigte nicht den 28. Mai 2018 an, sondern den 27. Januar 1965. Außerdem meldete die Station Werte, die nicht zu einem gewöhnlichen Wirbelsturm passen konnten.

Die Forscher dachten zunächst an einen Fehler der Messstation und wiederholten die Messung mehrmals, jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis. In diesem Moment wurde den Wissenschaftlern bewusst, dass sie es mit einem ihnen bisher unbekannten Phänomen zu tun hatten. Sie meldeten die Messergebnisse umgehend den US-Geheimdiensten CIA und NSA und dem Weißen Haus in Washington.

Nach ersten Untersuchungen sind sich die Forscher mittlerweile einig darüber, dass sie es in diesem vorliegenden Fall mit einer sogenannten raumzeitlichen Tür, einem Stargate, zu tun hatten, durch das es möglich ist, durch die Zeit zu reisen, in diesem Fall zum 27. Januar 1965. Dieses Ereignis wäre nun der sichere Beweis, dass die Theorie der Einstein-Rosen-Brücke stimmt. ..

Ende des Auszugs