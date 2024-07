Die finstere Agenda hinter der Transgender-Ideologie (Video)

Teile die Wahrheit!

Hinter der Transgender-Bewegung steckt ein gewaltiges internationales Netzwerk, das mit dem Geld und Einfluss einiger Milliardäre sämtliche Bereiche von Gesellschaft und Politik unterwandert hat. Bei genauerer Untersuchung stellt sich jedoch heraus, dass diese Ideologie ein Werk der Hochgradfreimaurer ist. Deren erklärtes Ziel ist der Aufbau einer neuen Weltordnung.

Der Mensch soll durch die Auflösung aller traditionellen Werte zu einem willensschwachen Wesen degenerieren, einem idealen Untertanen! Soll auf diese Weise all das Herrliche und Einmalige am Menschen, all das, was ihm Halt gibt, seine Liebe, sein Herz und sein freier Wille zerstört werden?

Transgender ist eine sehr junge Bewegung, die sich erst in den letzten Jahrzehnten richtig entfaltete. Inzwischen hat Transgender bzw. die LGBT-Bewegung [Kurzform für alle Geschlechter, Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, die von zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Normen abweichen] eine enorme Öffentlichkeitswirksamkeit und Dynamik entfaltet.

Bei Schönheitswettbewerben, Model-Castings oder im Sport sind Transfrauen oft die großen Gewinner und deklassieren biologische Frauen. In TV-Sendungen, Rundfunkbeiträgen und auf Social-Media-Kanälen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird der „Weg in den richtigen Körper“ als kinderleichter Schritt geschildert. Die Werbung dazu ist in den letzten Jahren explodiert und Transsexualität wird als begehrenswerte Identität dargestellt. Dies bleibt nicht ohne Folgen: Tausende junge Menschen – vor allem Mädchen – die in seelischen Nöten stecken, glauben, sie seien selbst auf die Idee gekommen, „trans“ zu sein.

Eine neue Transgender-Identität erscheint ihnen wie die perfekte Lösung: Das alte Ich auslöschen, ein neuer Körper, ein neuer Start ins Leben mit Anschluss und Rückhalt in der Trans-Community als neue Ersatzfamilie. Auf diese Weise haben sich in nur 16 Jahren die Geschlechtsumwandlungen z.B. in Deutschland mehr als verzwanzigfacht, mit vergleichbaren Trends in Westeuropa und den USA.

Im Namen der Freiheit und der Toleranz unterliegt Kritik an dieser Bewegung einer immer stärkeren Zensur. Konservative Werte dagegen werden sogar als rechtsradikal abgestempelt. So hat sich Transgender zu einem mächtigen Spaltkeil der Gesellschaft entwickelt. Besorgte Eltern und Menschen aus der Mitte der Gesellschaft kämpfen um ihre Kinder und den Erhalt der Werte, während die LGBT-Bewegung vermeintlich um ihre Freiheit und ihre neue Identität kämpft. („Transmania“: Von Feministinnen zu Konservativen)

Doch immer, wenn schnell um sich greifende Veränderungen mit großem Spaltpotential zu beobachten sind, gilt es genauer hinzuschauen. Es stellt sich die Frage: Was geschieht hier? Handelt es sich wirklich um eine natürliche Bewegung aus dem Volk? Ist sie womöglich gesteuert und wenn ja, wem dient sie bzw. welche Ziele werden damit verfolgt? Jennifer Bilek, eine investigative US-Journalistin, ist dieser Frage intensiv nachgegangen und dabei auf ein gewaltiges Netzwerk gestoßen, das hinter der Transgender-Bewegung steht.

1. Reiche Milliardäre als Drahtzieher:

Auf den ersten Blick erscheint es, dass sich viele von ihnen selbst mit der LGBTQ-Bewegung identifizieren und sie deshalb entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten fördern und unterstützen. Bei genauerer Untersuchung stellt sich jedoch heraus, dass dieser Eindruck trügt. Wie die nachfolgenden Zusammenhänge verdeutlichen, steckt viel mehr dahinter.

1.1 Tim Gill: Tim Gill ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Philanthrop und LGBTQ-Aktivist, der mit Scott Miller verheiratet ist. Er gehörte zu den ersten offen homosexuellen Männern, die auf der Forbes-Liste der 400 reichsten Menschen Amerikas standen. Laut Jennifer Bilek verwendete er rund eine halbe Milliarde US-Dollar, um die Gesellschaft mit der Transgender-Agenda zu unterwandern und dementsprechend umzuformen. So wurde er zum größten LGBTQ-Einzelspender in der US-Geschichte.

Er gründete dafür die Gill Foundation, eine private Stiftung, die sich für die völlige Gleichstellung von LGBTQ-Menschen einsetzt. Tim Gill und Scott Miller setzen ihren Reichtum aber auch politisch ein, um so Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Sie unterstützten z.B. Barack Obama und Joe Biden im Wahlkampf und brachten mit ihrem Geld die Demokraten im Bundesstaat Colorado an die Macht. Sowohl Obama als auch Biden setzten sich dann als US-Präsidenten stark für die Verbesserung der LGBTQ-Rechte ein. Sehr aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Enthüllungen des Hochgradfreimaurers Gioele Magaldi. Demnach wurden beide Präsidenten von den Ur-Logen der Hochgradfreimaurer ins Amt gehoben und sogar in die Superloge „MAAT“ aufgenommen. Tim Gill erwies sich somit als Unterstützer der Hochgradfreimaurer und der mit Ihnen stark verwobenen Finanzelite wie Rothschild, Rockefeller und Co.

300x250

1.2 Die Stryker Familie: Die Stryker Familie ist eine der einflussreichsten Familien der USA, mit einem geschätzten Vermögen von ca. 15,9 Mrd. US-Dollar. Sie trug maßgeblich zur nahezu explosionsartigen Entwicklung der LGBTQ-Bewegung bei. So spendete z.B. Ronda Stryker 30 Millionen US-Dollar für LGBTQ-Stipendienprogramme. Ihre Schwester Pat Stryker arbeitete eng mit Tim Gill zusammen und unterstützt dessen politische Kampagnen und die Gill Foundation.

Ihr Bruder Jon Stryker, der selber homosexuell ist, gründete im Jahr 2000 die Arcus Foundation, die sich zu einer der weltweit führenden LGBTQ-Lobbyorganisationen entwickelte. Laut Jennifer Bilek verwendete die Arcus Foundation zusammen mit der Gill Foundation Millionen und Abermillionen von Dollar, um jeden Bereich der Gesellschaft mit der Gender-Ideologie zu durchdringen. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einem gewaltigen weltweiten Netzwerk und davon, dass alle Fäden bei Arcus zusammenlaufen:

So fließen z.B. Gelder von Arcus in die LGBTI Core Group [LGBTI = Kurzform für alle Geschlechter, Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, die von zweigeschlechtlichen und heterosexuellen Normen abweichen] der Vereinten Nationen, zu der die EU sowie 42 Staaten gehören. Über diese wiederum werden z.B. die Human Rights Commission, d.h. die Menschenrechtskommission der UN, und internationale Organisationen wie OutRight Action International durch Arcus finanziert. Des Weiteren organisiert Arcus über die Arcus Operating Foundation internationale Treffen und Führungsprogramme, wie z.B. die Konferenz am Rockefeller Conference Center in Bellagio, Italien im Jahr 2008. Dort verpflichteten sich 29 internationale Staats- und Regierungschefs, die globale Unterstützung der LGBTQ-Bewegung auszubauen und deren Rechte zu fördern.

Auf diese Weise wurde eine globale politische Unterstützung der Transgender-Ideologie ins Leben gerufen und für deren weltweite Ausbreitung gesorgt! Hinzu kommt, dass Arcus auch viele Transgender-Organisationen direkt unterstützt. Dazu gehören z.B. die ACLU [American Civil Liberties Union], das Transgender Law Center, Human Rights Watch, GATE [Global Action for Trans Equality], der Rat für globale Gleichstellung, Amnesty International, die Stiftung für Menschenrechtskampagnen [HRC], Planned Parenthood of America [PPFA] usw.

300x250 boxone

Bezeichnend ist, dass Arcus auch eng mit der NoVo Foundation von Peter Buffet, dem Sohn von Warren Buffet, zusammenarbeitete und 2013 Adrian Coman zum Direktor des internationalen Menschenrechtsprogramms der Arcus Foundation ernannte. Coman war zuvor amtierender Direktor des Baltic-American Partnership Fund der Open Society Foundations von George Soros. Dies zeigt, dass die Stryker Familie und die Arcus Foundation Teil des weltumspannenden Netzwerkes der ganz großen Strippenzieher sind.

1.3 George Soros