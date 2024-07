Krisenvorsorge: Neue (reduzierte) Survival- und Outdoor-Produkte!

Teile die Wahrheit!

Petromax Kühlrucksack 17 Liter – oliveBequem unterwegs: Eisgekühlte Speisen und Getränke bis zu 6 Tage

Der Petromax Kühlrucksack 17 Liter hält deine Speisen und Getränke unterwegs bis zu 6 Tage lang frisch, durch die stromunabhängige Kühlung mit Eiswürfeln. Bei einer Füllmenge von 8 kg bzw. 17 l draußen unabhängig und kannst dich selbst versorgen, da du nicht auf Strom angewiesen bist.

Die komfortable Rückenpolsterung, der Brustgurt und die individuelle verstellbaren Schultergurte sorgen für ein angenehmes Tragen überall dorthin, wo dich dein Weg hinführt. Dank des Tragegriffs und der beiden Griffe an der Seite stellst du den Kühlrucksack stets gerade hin und kannst dir sofort ein eisgekühltes Getränk entnehmen, indem du den wasserdichten Reißverschluss aufziehst.

Vor dem Auslaufen des Schmelzwassers ist der Kühlrucksack bestens geschützt, denn das wasserabweisende Nylongewebe verbunden mit den schmutzabweisenden Oberflächen lassen dich deinen Proviant stets unbeschadet transportieren. Das wohlverdiente kühle Bier öffnest du nach dem Transport einfach mit dem Flaschenöffner.

Zahlreiche Taschen für nützliches Zubehör

An den Laschen transportierst du kleineres oder größeres Zubehör an Karabinerhaken. Weitere Gegenstände befestigst du mit Hilfe der Spanngummis. In der großen Fronttasche und den beiden Seitentaschen sowie in den beiden Netztaschen findet Zubehör zum Feuermachen Platz, wie z.B. das Feuerkit oder der Feuer Kolben. Aber auch Geschirr und Camping Besteck nimmst du ebenfalls im Rucksack mit und bist für einen Abend am Lagerfeuer bestens gerüstet.

Im Kühlrucksack können im Innenfach selbst nach 6 Tagen unterwegs noch immer 8°C gemessen werden. Mit der herkömmlichen Kühlschrank-Temperatur genießt du absolute Unabhängigkeit. 6 x 1-Liter-Flaschen Getränke passen stehend in den Rucksack. Bei einem 0,33 l- oder 0,55 l-Sixpack Bier passt neben einer Lage Eiswürfel außerdem noch dein Grillgut in den Rucksack.

Der Kühlrucksack 17 Liter ist der ideale Begleiter für mehr als 6 Tage lang unabhängige Kühlung und die perfekte Ausstattung, die du bequem in dein nächstes Abenteuer mitnimmst.

Maße außen inkl. Fronttasche, ca.

(H x B x T) 51,5 x 37,5 x 31 cm

Maße innen, ca.

(H x B x T) 40 x 24 x 18 cm

Lieferumfang

1 x Petromax Kühlrucksack 17 Liter

1 x Gebrauchsanleitung

Petromax HK 500

Unabhängiges Licht, kochen und heizen auf kleinstem Raum

Die Petromax ist die wohl bekannteste Starklichtlampe der Welt. Seit mehr als 100 Jahren wird sie als wetterresistente und zuverlässige Beleuchtung vielseitig eingesetzt. Fischerboote beispielsweise beleuchten mit ihrer beeindruckenden Lichtleistung von über 400 Watt ihren nächtlichen Fang.

Weltenbummler hingegen erzählen sich in ihrem Schein Geschichten über ihre Reisen. Weiterhin gehört die Petromax auch heute noch bei diversen Hilfsorganisationen und Streitkräften zur Grundausrüstung.

Der in der Lampe verbaute Glaszylinder wird seit jeher von der Firma Schott hergestellt. Es handelt sich um einen hochhitzefesten Zylinder aus Borosilikat-Glas. Auch heute noch zieht die Lampe, welche aus über 200 Einzelteilen besteht, die von Hand zusammengesetzt werden, die Menschen in ihren Bann.