Antarktis: Hinter der Eiswand – Neuschwabenland

Eine bis heute wenig bekannte Expedition in die Antarktis, die vom 17. Dezember 1938 bis zum 12. April 1939 auf dem Schiff „MS Schwabenland“ durchgeführt wurde, wurde Gegenstand einer Legende, die sich trotz handfester Fakten und Beweise bis heute im Internet und in der populärwissenschaftlichen Literatur gehalten hat. Sie erzählt von einer Nazi-Festung in Neuschwabenland. (Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Die Expedition hatte in Wahrheit keine militärischen, sondern überwiegend wirtschaftliche Gründe, um der deutschen Walfangflotte neue Fanggründe zu sichern und die Abhängigkeit des Deutschen Reiches vom Import technischer Fette und Nahrungsfette zu verringern.

Sie war nach der Gauß- und Filchner-Expedition die dritte offizielle deutsche Antarktisexpedition und wurde von Reichswirtschaftsminister Hermann Göring angeordnet.

Da die Absicht einer Besitzergreifung eines Antarktis-Sektors bestand, wurden die Vorbereitungen der Expedition unter strengster Geheimhaltung getroffen. Im Juli 1938 wurde Kapitän Alfred Ritscher mit der Leitung der Expedition betraut.

Gleichzeitig beinhaltete die Expedition auch ein wissenschaftliches Programm, und zwar entlang der Küste unter Berücksichtigung von Biologie, Meteorologie, Ozeanographie und Erdmagnetik Messungen durchzuführen und das bis zu dem Zeitpunkt nahezu unerforschte Hinterland zu erkunden.

Aufgrund der Tatsache, dass für die Vorbereitung der Expedition nur ein Zeitfenster von knapp einem halben Jahr vorhanden war, musste Ritscher auf bereits vorhandene Schiffe und Flugzeuge zurückgreifen, die zuvor im Atlantikdienst der Deutschen Lufthansa standen.

Bei dem Schiff handelte es sich um die „MS Schwabenland“, ein ehemaliges Frachtschiff, das von der Deutschen Lufthansa für ihre Luftpoststrecke über den Südatlantik zum Katapultschiff umgebaut worden war.

Die 148,8 Meter lange und 18,4 Meter breite „Schwabenland“ lief am 14. März 1925 unter dem Namen „Schwarzenfels“ als Frachtschiff für die DDG „Hansa“ auf der Werft Deutsche Werke AG in Kiel vom Stapel.

Am 28. Februar 1934 kaufte die Deutsche Lufthansa das Schiff und ließ es bei der AG Weser in Bremen zum Katapultschiff mit einem Heinkel-K-7-Katapult umbauen, um es für die Flugboote ihres zwischen Südamerika, Afrika und Europa verkehrenden Luftpostdienstes als schwimmenden Flugzeugstützpunkt zu nutzen. (Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor Millionen von Jahren der Mensch erschaffen?)

Im Herbst 1938 charterte die Deutsche Antarktische Expedition 1938/39 die „Schwabenland“ zusammen mit den zwei Dornier-„Wal“-Flugbooten „Boreas“ und „Passat“. Die „Schwabenland“ verließ Hamburg am 17. Dezember 1938 und erreichte am 19. Januar 1939 die Prinzessin-Martha-Küste in der Antarktis.

Die mit Reihenbildkameras ausgerüsteten Flugboote „Boreas“ und „Passat“ führten zwischen dem 20. Januar und 5. Februar 1939 auf einer Fläche von rund 350.000 km2 insgesamt sieben Vermessungsflüge durch.

Abb. 86: Das markierte Territorium zeigt die Ausdehnung der von der Deutschen Antarktischen Expedition 1938/39 besuchten Region auf der Landkarte der Antarktis

Der Flugkapitän der „Boreas“, Richard Heinrich Schirmacher, entdeckte am 3. Februar 1939 von seinem Flugzeug aus die später nach ihm benannte Schirmacher-Oase und das Wohlthatmassiv.

An den Wendepunkten der Flugpolygone warf die Besatzung Metallpfeile mit deutschen Hoheitsabzeichen ab. Das zu dem Zeitpunkt von keiner Nation beanspruchte Gebiet wurde zu Neuschwabenland erklärt und sollte vom Deutschen Reich in Besitz genommen werden.

Allerdings hatte Norwegen das Gebiet noch während der Anreise der „Schwabenland“ als Königin-Maud-Land zu norwegischem Territorium erklärt. Die „Schwabenland“ kehrte zusammen mit den Flugbooten am 11. April 1939 nach Hamburg zurück.

Abb. 87: „MS Schwabenland“, Ende der 1930er-Jahre, mit einem von zwei Dornier-Flugbooten am Heck, das von einem Dampfkatapult gestartet wurde, bei der Rückkehr auf dem Meer landete und zum Schiff rollte, um von einem Kran an Bord gebracht zu werden

Von den Luftaufnahmen ging während des Krieges viel verloren. Die Auswertung der noch erhalten gebliebenen Filme, Bilder und Messergebnisse dauerte bis weit in die 1950er-Jahre an.

Vor dem östlichen Ende von Neuschwabenland liegt der nach dem Forschungsschiff benannte Schwabenland-Canyon, ein Tiefseegraben in der Riiser-Larsen-See vor der Prinzessin-Astrid-Küste des ostantarktischen König-Maud-Lands.

Einige Autoren und Internet-Theoretiker behaupten noch heute, dass das eigentliche Ziel der Forschungsreise darin bestand, eine Festung für Adolf Hitler im ewigen Eis zu errichten. Vor wenigen Jahren wurde ein Satellitenfoto im Internet verbreitet (Abb. 42), das angeblich den Eingang zu der eisigen Festung zeigen soll. Was steckt wirklich hinter dem Mythos, und wann nahm die Legende ihren Anfang?

Am Morgen des 10. Juli 1945 erreichte das deutsche U-Boot „U-530“ den argentinischen Marinestützpunkt Mar del Plata bei Buenos Aires – zwei Monate nach der deutschen Kapitulation und dem Kriegsende in Europa am 8. Mai 1945. An Bord des U-Bootes befanden sich Oberleutnant Otto Wermuth, Kapitänleutnant Kurt Lange und ihre Besatzung, die noch vor Ort verhaftet wurden.

Eine Woche später schrieb ein gewisser Ladislas Szabo, ein in Argentinien im Exil lebender ungarischer Reporter, in einer Lokalzeitung einen detaillierten Bericht über die Festnahme.

Szabo behauptete, den Polizeibericht gelesen zu haben, in dem von hochrangigen deutschen Offizieren und Zivilisten die Rede war, die von Bord eines U-Bootes gingen. Bei zwei der Zivilisten soll es sich um Adolf Hitler und Eva Braun gehandelt haben, die beide verkleidet waren.

Die Geschichte machte schnell die Runde und erschien weltweit. Am 17. August traf ein weiteres deutsches U-Boot in Mar del Plata ein, die „U-977“ mit Kapitänleutnant Hans Leilich und Oberleutnant Heinz Schaeffer, was natürlich für weitere Spekulationen sorgte.

Leilich, Schaeffer und der Rest der Besatzung wurden kurz nach ihrer Ankunft verhaftet und von der argentinischen Marine, den USA und den Briten verhört und anschließend an die USA ausgeliefert.

Der zunächst erhobene Vorwurf, dass die „U-977“ den brasilianischen Kreuzer „Bahia“ versenkt habe, konnte widerlegt werden. Auch die Behauptung, dass über 50 ranghohe Nazis an Bord des Unterseebootes waren, hat sich nicht bestätigt.

Haben die „U-530“ und „U-977“ tatsächlich die Antarktis besucht, bevor sie zwei Monate nach Kriegsende in Argentinien einliefen? Nein! Und dafür gibt es sogar schriftliche Beweise.

Laut den Verhörberichten der Besatzung befand sich die „U-530“ vor der Küste von New York, als sie am 8. Mai 1945 von der Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg hörte. Und auch die „U-977“ befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht am Südpol, sondern vor der Küste Norwegens. …

Im Jahr 2007 haben auch der Polarforscher Colin Summerhayes und sein kanadischer Co-Autor Peter Beeching die Mär der Nazi-Festung unter die Lupe genommen. Die Autoren sind in ihrem Buch „Hitler’s Antarctic Base: The Myth and the Reality“ (35) ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Theorie auf einer „extrem unsoliden Auffassung über die Antarktis selbst basiert“.

Tatsache ist, dass die bekannten Geschichten keinesfalls übereinstimmen. Verschiedene Autoren geben unterschiedliche Bauzeiten und Standorte des angeblichen Nazi-Stützpunktes an.

