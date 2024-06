Massive Anomalien der Schumann-Resonanz in den letzten Wochen mit hohem Aktivierungspotential unseres Gehirns (Video)

Teile die Wahrheit!

In den letzten Wochen wurden massive Anomalien der Schumann-Resonanz beobachtet. Die Schumann-Resonanz wird als Herzschlag der Erde bezeichnet und hat weitreichende Auswirkungen auf Gesundheit und Bewusstsein.

Was ist die Ursache der Anomalien? Wird die Schumann-Resonanz möglicherweise sogar von außen manipuliert? Einer, der sich ausgiebig mit dieser Frage beschäftigt hat, ist der Biophysiker Dieter Broers. Von Frank Schwede.

Es gibt ein Phänomen, das seit einem halben Jahrhundert die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich zieht: Die Rede ist von der Schumann-Resonanz. Entdeckt wurde sie von ihrem Namensgeber Professor Winfried Otto Schumann.

Diese geheimnisvolle Frequenz ist nicht nur ein faszinierendes wissenschaftliches Rätsel, sondern vielmehr auch der Schlüssel zum Verständnis der tiefen Verbindung zwischen Mutter Erde und ihren Lebewesen.

Frequenz steht für Häufigkeit und wird in der Physik als Maßeinheit verwendet. Sie zeigt an, wie schnell in einem Vorgang Wiederholungen aufeinanderfolgen. Beispielsweise bei kontinuierlicher Schwingung. Die Einheit der Frequenz wird in Hertz (Hz) angegeben. Durch Schwingung entsteht Frequenz.

In der Elektronik ist dieser Effekt grundlegend. Damit Antennen Frequenzen aussenden können, werden sie zunächst zum Schwingen gebracht. Ein anderes System kann diese Frequenzen durch Antennen aufnehmen und dadurch interpretieren.

Auch unser Körper kommuniziert über Frequenzen. Viele davon sind über unsere Sinnesorgane wahrnehmbar, wie Licht oder Ton, andere nimmt unser Körper wahr, ohne dass wir etwas davon mitbekommen.

Alle Lebewesen, natürlich auch der Mensch, sind in der Natur von unterschiedlichen Frequenzen umgeben. Zum Beispiel das Erdmagnetfeld oder andere elektrische und magnetische Felder. Bestimmte Frequenzen gelten als dem Körper zuträglich. Eine darunter ist die 8 Hertz Frequenz der Erde. Wie entsteht sie?

Die Ionosphäre und die Erdoberfläche sind beides leitende Oberflächen, zwischen denen sich stehende Wellen bilden können. Die Grundfrequenz (7,83 Hz) ergibt sich aus der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Felder (=Lichtgeschwindigkeit) und dem Erdumfang.

Diese spezielle Frequenz bezieht sich auf die elektromagnetische Resonanz zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre, die durch ständige elektrische Entladung von Blitzen in der Atmosphäre erzeugt wird. (Was ist mit der Schumann Resonanz los? Die bisher größte Welle! (Videos))

Gewitter beeinflussen die Schumann-Resonanz

300x250

In einem Beitrag vom 24. Juni 2024 behauptet nun der US Geologe James Kaufmann, dass die Schumann-Resonanz in unterstützender Form manipuliert wird. Der Grund seiner Annahme sind signifikante Abweichungen, die in den letzten Tagen und Wochen aufgetreten sind.

Daraus ergibt sich die Frage, ob die Frequenz möglicherweise von außen beeinflusst wird, beispielsweise über eine Sendeanlage wie HAARP. Biophysiker Dieter Broers glaubt, dass ein völlig natürliches Phänomen dahintersteckt:

„Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein Großteil dieser Ereignisse zustande kommt durch die Blitze, die auf der Welt entstehen, durch Ladungsunterschiede zwischen Ionosphäre und dem Erdboden. Und wenn die Ladung, die Spannung zu hoch ist, dann gibt es Kurzschlüsse und die Kurzschlüsse sind die Blitze.

Das sind Dinge, die noch nicht so richtig verstanden wurden. Wenn wir die Ionosphäre als Voraussetzung ansehen, die Entladungen in Form von Blitzen, die ja die Schumann-Frequenz erstellen, wenn die verändert werden, dann entsteht das einmal durch die Ladungsträger der Sonne, Elektronen und Protonen sind Ladungsträger, wenn die sich in der Ionosphäre ansammeln, dann haben wir entsprechendes Potential, und wenn das zu stark ist, dann gibt es eben Gewitter, die die Schumann-Frequenz mit der entsprechenden Intensität verändern.“

300x250 boxone

Tatsache ist, dass die Gewitter in den letzten Sommerwochen enorm zugenommen haben und mittlerweile ein Potential erreicht haben, dass nach Meinung von Wetterexperten überdurchschnittlich ist.

Dass heißt, wir haben es hier zum Teil mit Gewittern zu tun, die es in dieser Form und Häufigkeit, zumindest in Mitteleuropa, bis vor ein paar Jahren noch nicht gab. Die Gewitterzellen sind stärker, energiegeladener, sie bilden sich häufiger als früher, schließen sich oft zusammen und bilden einen sogenannten Cluster.