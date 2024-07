Neues Video des zweiten „Mündungsfeuers“ enthüllt, dass das FBI „mehrere Schützen“ bei Trumps Attentat vertuscht (Videos)

Ein kürzlich aufgetauchtes Video vom Attentat auf Trump in Butler Park, Pennsylvania, legt die Vermutung nahe, dass sich im Fenster des Gebäudes von American Glass Research ein weiterer Schütze befand.

Auf bisher unveröffentlichten Aufnahmen ist der verräterische Anblick eines Mündungsfeuers zu sehen, das genau zu dem Zeitpunkt zu sehen war, als der mutmaßliche Schütze Matthew Thomas Crooks vom Dach des Gebäudes auf Präsident Trump schoss.

Do you see what Gerald sees?

Pretty sure I do.. Is that what I think it is?#UhOh

Während es bei normaler Geschwindigkeit schwer zu erkennen ist, ist der Mündungsblitz bei einer Verlangsamung des Videos auf 0,25-fachen der Geschwindigkeit nicht zu übersehen.

Den Ermittlern zufolge wäre ein aus dem Fenster auf Trump abgefeuerter Schuss plausibler, wenn man das ikonische Foto als Beweis heranzieht, auf dem eine Kugel zu sehen ist, die in einer Aufwärtsflugbahn auf Trump zusteuert.

Ein vom Dach des AMG-Gebäudes abgefeuerter Schuss hätte keine Aufwärtsbewegung ausgeführt.

From what I see in the trajectory of the bullet, in this image below, it doesn't seem plausible to have been shot from the roof and be traveling seemingly perfectly horizontal. Would it not be sent in a downward trajectory? It seems like the window shooter it more plausible.

Nach dem, was ich in der Flugbahn des Geschosses in diesem Bild unten sehe, erscheint es nicht plausibel, dass es vom Dach aus geschossen wurde und sich scheinbar vollkommen horizontal bewegte. Würde es nicht in einen Abwärtstrend geschickt werden?

Es scheint, dass der Fensterschütze es plausibler macht. (Insider-Wissen: Rothschild-Firma, die am Tag vor dem Attentat Trump-Aktien leerverkaufte, macht „Anmeldefehler“ dafür verantwortlich)

Laut der ehemaligen Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, sicherten ihre Agenten das AGM-Gebäude während der Trump-Kundgebung. Dies wirft sehr ernste Fragen darüber auf, wer dafür verantwortlich ist, dass während des Attentats die Waffe aus dem Fenster des Gebäudes in Richtung Trump abgefeuert wurde.

Senator Ron Johnson warf dem Secret Service und dem FBI vor, die Wahrheit über den Mordversuch an Trump zu vertuschen. Er erklärte, ballistische Beweise deuteten darauf hin, dass „mehrere Schützen“ an einem koordinierten Angriff auf den ehemaligen Präsidenten beteiligt gewesen seien.

Der Senator kündigte an, er habe eine Untersuchung des Attentats und der darauffolgenden Vertuschung eingeleitet und forderte alle Augenzeugen, die über Informationen verfügen, dazu auf, das, was sie gesehen haben , „aufzubewahren“ und „in Erinnerung zu behalten“ , da diese Informationen den Ermittlungen helfen könnten.