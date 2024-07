Saturn-Mond-Matrix: Anbetung und Frequenzen

Teile die Wahrheit!

Saturnanbetung

Der sechszackige Stern wird Hexagramm genannt und in der Mitte jedes Hexagramms befindet sich ein Sechseck. Was für ein interessanter „Zufall“, dass sich am Nordpol des Saturn ein rotierender Wirbel befindet, der die Form eines Sechsecks annimmt. Geometrisch wird ein Sechseck auch durch einen sechszackigen Stern und auch durch einen Würfel dargestellt. Dies alles sind unterschiedliche Ausdrücke desselben energetischen Zustands. (Fortsetzung von Teil 1)

Der „Cabba“ in Mekka ist ein Würfel, ein schwarzer Würfel, der speziell ein Symbol des Saturn ist; deshalb verehren sie ihn, obwohl sie anscheinend nicht die geringste Ahnung davon haben – sie bilden sogar konzentrische Ringe um ihn herum, weil er laut Forschern ein Symbol des Saturn ist. Forscher sagen, dass sie, wenn sie diese Rituale (Satanismus) mit dem Würfel des Saturn (Cabba) durchführen, eine energetische Verbindung zu ihm herstellen, die sich in eine energetische Frequenz verwandelt, von der man sich ernähren kann.

Das Symbol, das die Sowjetunion verwendete, war auch ein Symbol des Saturn, sagen Forscher immer noch, und von wem wurde es ihnen gegeben? Wer hat die ganze russische Revolution finanziert und ins Leben gerufen? Alle Seiten jedes Krieges, sagen Sie ? Sicherlich … fragen Sie sich, warum das so ist, nicht wahr ?

Der antike griechische Gott namens Chronos (Saturn) war ein bärtiger Mann (Saturn) mit einer Sense (Saturn) und der „Vater der Zeit“ (Saturn), und so wird Saturn zum „Gott“ der Zeit … und des Raums. Der Sensenmann ist eine Figur, die immer mit dem Tod in Verbindung gebracht wird; die Sense ist ein Symbol des Todes und bringt daher auch Saturn mit dem Tod in Verbindung.

Die „Götter“ der Bibel (Elohim/Jehova/Jahwe) sind dieselben wie die „Teufel“ der Gnostiker (Demiurg/Archon/Luzifer) – alle werden Forschern zufolge mit Saturn in Verbindung gebracht und sind mit ihm verbunden. Der „Dunkle Herr“ ist, wie man uns sagt, immer ein Hinweis auf Saturn und wird immer als bärtiger Mann dargestellt; immer ein bärtiger Mann – immer – und genau das finden wir bei der mythologischen Figur, die Kinder jedes Jahr anbeten sollen, wenn der Kalender den 25. Dezember anzeigt.

Wenn diese Information stimmt, beten sie Saturn an – SATAN. ​​Wenn man das „n“ ans Ende verschiebt, wird Santa zu Satan … aber das ist nur eine nette Bemerkung; die Realität ist, dass Santa Claus aus der römischen Anbetung des Planeten Saturn stammt … und das ist niemandes Theorie.

Die Römer verehrten Saturn so sehr, dass sie eine Stadt nach ihm benannten, die „Saturnia“ hieß, und ein jährliches Fest namens „Saturnalia“ veranstalteten, das den genauen Ursprung der ganzen Weihnachtsmann-Seite darstellt. Wenn man es sich recht überlegt, gibt es so viel Sonnen- und Saturnverehrung, dass es in Weihnachten einfach keinen Platz für „Christus“ zu geben scheint; das liegt daran, dass Weihnachten nichts mit Christus zu tun hat – das ist einfach das, was die Luzifer verehrende römische Kirche allen zu glauben aufgezwungen hat!

Aufgezwungenes Christentum (Satanismus) ist eine der vielen Spezialitäten der satanischen römischen Kirche. Das Saturnalia-Fest wurde laut Forschern geschaffen, um den Zeitpunkt zu markieren, als Saturn „ausbrannte“, und das Ganze, was auch immer es bedeutet, einschließlich der bärtigen Gestalt in einem fliegenden Schlitten, ist der tatsächliche Ursprung dieses ganzen Aspekts von Weihnachten.

Der Rest von Weihnachten entstand aus der Anbetung unserer Sonne, und das ist eine fantastische Geschichte; Tatsächlich ist die Geschichte der Sonne die großartigste Geschichte, die je erzählt wurde … Wenn man Sonne und Saturn aus dem Weihnachtsfest herausnehmen würde, hätte niemand je von etwas gehört, das Weihnachten heißt.

Die Bibel lehrt, dass Gott (Saturn) der „Große Architekt“ von allem war. Die Gnostiker sagten, der Demiurg (Saturn) sei der „Große Architekt“. Die Freimaurer glauben, dass Luzifer (Saturn) der „Große Architekt“ ist. … Interessant: In dem Film „ Matrix“ ist der bärtige Mann (Saturn) der Schöpfer (Große Architekt) von Matrix, einer falschen virtuellen Realität, die jeder erlebte und von der jeder glaubte, sie sei real. … Im erweiterten Sinne erfüllt dies alle Kriterien und erfüllt alle Anforderungen gleichzeitig – es sieht nicht nur wie eine Ente aus …

Alle Gesellschaften, Kulturen und Religionen haben Saturn angebetet, der astrologisch über Banken, Politik, Bildung, Unternehmen, Gerichte, Recht und Wissenschaft herrscht – alles astrologisch regiert von Saturn! Nun, das ist im Grunde die ganze Welt, nicht wahr?

Die Charakterzüge der linken Gehirnhälfte und des Reptiliengehirns, die offensichtlich unseren Planeten kontrollieren, sind auch genau die Charakterzüge, die mit Saturn in Verbindung gebracht werden: Hierarchie, Gehorsam, Unterwerfung unter Autorität, Hass, Feindseligkeit, Dominanz, Angst, nicht zu überleben – alles im Einklang mit und direkt verbunden mit den Charakterzügen, die mit Saturn in Verbindung gebracht werden.

All dies ist derselbe Stoff, und er war schon immer Teil der Menschheit, so weit wir zurückblicken können. Diejenigen, die den Kern des wichtigsten Wissens kennen, das der Masse der Menschen vorenthalten wurde, müssen dies wissen – sie müssen es einfach wissen. Fragen Sie sich: Warum ist Saturn so bedeutsam?

Jordan Maxwell: „Wenn Sie die High School abschließen, kommen Sie in einer Prozession in einem schwarzen Gewand heraus, das schwarz ist für Safran, den Gott der Hebräer. Sie müssen den quadratischen Doktorhut auf dem Kopf tragen. Die quadratischen Doktorhüte werden natürlich von den Freimaurern für ihren Gips verwendet. Deshalb tragen Sie einen quadratischen Doktorhut, wenn Sie Ihren Abschluss machen und schließlich ein Alumni werden … das hat alles mit der Kontrolle der Bildung zu tun …

„Der ‚Sheriff‘ war im alten Ägypten ein Gesetzgeber und sein Abzeichen war immer ein sechszackiger Stern, ein weiteres Symbol des Saturn. US-Sheriffs im Wilden Westen tragen bis heute noch den sechszackigen Stern. Es ist interessant, dass das Symbol des Saturn der sechszackige Stern ist: Saturn ist der sechste Planet von der Sonne aus; der Saturntag ist der sechste Tag der Woche … und jetzt erhält die NASA Bilder der atmosphärischen Formation ‚Saturn-Hexagramm‘ an den Polen des Saturn …“

Der alte Name des Saturn war, wie erwähnt, ‚EL‘. Aus diesem Grund wurden die von EL Auserwählten „Eliten“ genannt; tatsächlich stammen die Wörter: Auserwählte, Älteste, Erhabene, Elohim, Tempel, Kreis, Evangelium, Apostel, Jünger, Evangelisten usw. alle aus dem „Kult von EL“. Engel sind Boten Gottes, aber Gott war EL; deshalb tragen die Namen der Erzengel das Suffix „el“: Raphael, Michael, Uriel, Gabriel usw.“ … „Saturn wurde immer als schwarz dargestellt; übrigens ordneten die Alten Schwarz Saturn zu … und das Symbol für Saturn war die Sichel, wie die russische Sichel, und an der Spitze der Sichel befand sich ein Kreuz. Und wenn Sie heute in die Bibliothek gehen, werden Sie sehen, dass das astronomische Symbol für den Planeten Saturn eine Sichel mit einem Kreuz oben drauf war.“ …