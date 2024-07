Trump soll es heute verkünden: Das passiert, wenn Bitcoin zur strategischen Reserve der USA wird

Teile die Wahrheit!

Die Vision dafür wird in den USA immer populärer. Donald Trump könnte sie schon bald wahr machen. So gigantisch wären die Folgen.

Fast alle sind sich einig, sollte es so kommen, wären die Konsequenzen gigantisch: Donald Trump will als nächster US-Präsident den Bitcoin als strategische Reserve einführen. Das Gerücht geht seit Wochen um.

Und die ganze Kryptobranche schaut diesen Samstag, den 27. Juli 2024, mit Argusaugen auf das riesige Musikzentrum in Nashville. Denn der republikanische Präsidentschaftskandidat wird hier gegen Ende der größten Bitcoin-Messe der Welt eine 30-minütige Rede halten.

Und so munkelt man, seinen kühnen Plan verkünden, Bitcoin zur Reservewährung der USA zu machen. Doch wie realistisch ist das?

Bitcoin als strategische Reserve, die Idee ist nicht neu: Max Keiser, einer der bekanntesten Bitcoin-Maximalisten, schrieb schon 2019 erstmals von den sogenannten Hash Wars der Zukunft. Nationalstaaten adaptieren Bitcoin, zum Beispiel als strategische Reserve, und kämpfen fortan um die knappen 21 Millionen BTC und die globale Hashrate.

Und es ist nicht nur Trump: Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. spricht sich bereits dafür aus. Auch Republikanerin Cynthia Lummis will angeblich einen Gesetzesvorschlag für genau so eine Reserve einreichen. Die Vision wird in den großen Medien diskutiert, auf Forbes und CNBC.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Bitcoin jemals den Status einer strategischen Reserve in den USA bekommt? Wie könnte sie aussehen? Und was würde sie für Bitcoin, dessen Kurs und seine gesellschaftliche Stellung, und die Machtverhältnisse in der Welt bedeuten? Wir begeben uns auf Spurensuche, mithilfe von Experten. (Krypto-Experten bleiben optimistisch: Neues Bitcoin-Allzeithoch trotz jüngster Kursverluste erwartet)

Warum das Szenario realistischer wird

Gerüchte hin oder her: Schaut man auf die Wettplattform Polymarket, dann stehen die Chancen bei ungefähr 30 Prozent dafür, dass Donald Trump sich heute für Bitcoin als strategische Reserve ausspricht.

Zwischenzeitlich waren es mal 50 Prozent. Langfristig sprechen aber mehrere Entwicklungen dafür, dass dies passieren könnte. Vor allem: die Verschiebung der globalen Machtverhältnisse.

So meint der Krypto-Experte Philipp Pieper von Swarm:

Der Niedergang des Petrodollars und die Auswirkungen des Einfrierens der Dollarreserven feindlicher Staaten verändern die Art und Weise, wie Länder über Reservewährungen und den potenziellen Nutzen von „neutraleren“ Vermögenswerten denken.

Das sieht auch VanEck so in einem neuen Report. Es zeichnet das Bild eines langsamen Niedergangs des vom US-Dollar dominierten Finanzsystems, ohne wirklich neutrale und vertrauenswürdige Alternativen, zerrissen zwischen China, dem Westen und anderen Allianzen. Immer mehr Nationen werden sich auf die Suche nach einer Alternative machen. Und sie in Bitcoin finden.

“Bis 2050 sehen wir Bitcoin als Schlüsselwert für internationalen Handel, ultimativ eine der wichtigsten Reservewährungen der Welt”, so die Analyse. Der Grund dafür liegt in seiner Natur beschaffen: “Bitcoin ist ein politisch und wirtschaftlich agnostisches System, das parteiische Akteure durch einfache Software-Algorithmen ersetzt.” Das heißt konkret:

Bitcoin-Inhaber müssen sich keine Sorgen machen, dass ein Unternehmen den Wert von BTC verwässert, Bitcoin für politische Ziele einsetzt oder Bitcoin seine Nutzer missbraucht. Die wichtige Innovation von Bitcoin besteht darin, dass es keine voreingenommenen staatlichen Akteure mehr gibt, die die Eigentumsrechte von BTC-Inhabern verhindern können.

Langfristig haben also vor allem kleinere Staaten und Akteure ein Interesse daran, wenn sie nicht zwischen den Interessen der Großmächte und ihrer finanziellen Konkurrenzsysteme zerrieben werden wollen. Aber warum sollte dann ausgerechnet die USA diesen Schritt gehen?