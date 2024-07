Ein riesiges Objekt verdeckt die Sonne – immer mehr Forscher glauben, dass riesige Mutterschiffe im All unterwegs sind (Videos)

Teile die Wahrheit!

Etwas Riesiges bewegt sich durchs All. Es ist so groß, dass es sogar die Sonne verdeckt. Vor wenigen Tagen beobachtete der US amerikanische Astrophysiker James Kaufman auf Satellitenaufnahmen der NASA zum zweiten Mal in diesem Jahr ein großes Objekt in der Nähe der Sonne. Woher kommt es, wer steuert es und was macht es mit der Erde? Von Frank Schwede

Der US Astrophysiker James Kaufman traute seinen Augen nicht. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr schob sich am 15. Juli 2024 verdunkelte ein großes Objekt die Sonne. Kaufman schrieb auf seiner Website:

„Wir haben einige seltsame Anomalien, die wir auf der ganzen Welt sehen werden, welche unsere Sonne verdunkeln. (…) und diese Sonnenfinsternis ist sehr, sehr seltsam.“

Bereits am 12. März 2024 und den darauffolgenden Tagen verdunkelte ein riesiges Objekt die Linse der SOHO-Kameras, sodass für gut eine Stunde nur komplett schwarze Bilder auf Sendung gingen.

Das sorgte für Aufregung unter Forschern. Wenig später hieß es in einer Erklärung, dass es sich bei dem großen Objekt mit großer Wahrscheinlichkeit um die Erde gehandelt hat.

Viele Forscher gaben sich mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Auch Biophysiker Dieter Broers nicht. Bei dem jüngsten Ereignis vor wenigen Tagen stellte Broers in einer Sondersendung auf YouTube erneut die Frage, mit was wir es hier zu tun haben. (UFO-Begegnungen in den Ozeanen und Entführungen durch Aliens sind real)

Broers glaubt, dass es sich möglicherweise um ein intelligent gesteuertes künstliches Objekt handelt, dass etwa bei einem massiven Sonnensturm, den gab es auch am 15. Juli, etwas Schützendes vor dem Zentralgestirn in Stellung geht, um die Strahlung Richtung Erde zu puffern.

Bereits seit 2016 beobachten Hobbyastronomen ein riesiges Objekt in der Nähe der Sonne. Häufig wird behauptet, dass es sich um ein sogenanntes Mutterschiff handelt.

Damals fielen Webcams aus und sogar Observatorien wurden für den Publikumsverkehr für mehrere Tage oder sogar Wochen geschlossen. Es gab viele Anfragen an die US Weltraumorganisation NASA.

In einer Pressemitteilung erklärte 2016 ein NASA-Sprecher, dass das Solar Dynamics Observatory (SDO) zwei Vorbeiflüge des Mondes aufgenommen habe. Also ein ähnliches Ereignis wie im März und Juli 2024.

Allerdings hatte die Erklärung einen Schönheitsfehler. Der Mond kann seine Richtung nicht beliebig oft ändern, weil er kein bewegliches Objekt ist, das einfach mal so von der einen auf die andere Seite wechseln kann.

Das schrieben kritische Astronomen an die NASA, woraufhin die ihre Erklärung korrigieren musste. Danach hieß es dann nur noch kleinlaut, dass es sich um eine optische Täuschung gehandelt habe.

Schützen Aliens die Erde?

Eine Erklärung, was da tatsächlich vor sich geht und warum sich der Vorgang in schöner Regelmäßigkeit ständig wiederholt, ist die NASA der Öffentlichkeit bis heute schuldig geblieben.

Für Biophysiker Dieter Broers ist aber weniger das Objekt von Bedeutung als das, was es bei seinem Auftauchen bewirkt. In diesem Fall war es ein drastischer Abfall der elektromagnetischen Strahlung von der Sonne zur Erde. Broers erklärte dazu im März 2024 auf YouTube:

„Der Prozess hat sich nicht nur einmal wiederholt, sondern gleich an mehreren Tagen in Folge, was ich die Jahre zuvor nicht beobachten konnte. Ich vermute, dass dadurch ein Art Reset in uns allen hervorgerufen wird, um dass wir wieder in einen bestimmten Rhythmus gebracht werden.