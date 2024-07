Vogelgrippe-Gipfel: Die Impfstoffindustrie trifft sich zum zweiten Mal, um neue Giftspritzen auf den Markt zu bringen

Teile die Wahrheit!

In wenigen Monaten findet der zweite internationale Vogelgrippe-Gipfel statt. Es handelt sich um eine globale Veranstaltung, die Experten, Innovatoren und Interessenvertreter zusammenbringt, um die dringenden Probleme im Zusammenhang mit der Vogelgrippe anzugehen.

Ziel des Gipfels ist es, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zu fördern, um die Ausbreitung der Vogelgrippe und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie auf die Weltwirtschaft zu bewältigen.

Im Einklang mit der Vision der Weltgesundheitsorganisation verfolgt die Konferenz einen One-Health-Ansatz. Das Ergebnis des ersten Vogelgrippe-Gipfels war, dass die Impfung ein entscheidendes Instrument zur Eindämmung der Ausbreitung der Vogelgrippe ist.

Wir können davon ausgehen, dass das Ergebnis des zweiten Gipfels dasselbe sein wird.

Der erste internationale Vogelgrippe-Gipfel fand am 16. und 17. Oktober 2023 an der Universität von Arkansas, USA, statt und konzentrierte sich auf Forschung, Politik und Zusammenarbeit mit der Industrie. An den zwei Tagen hielten 23 Redner Vorträge, und 1.842 Personen aus 81 Ländern hatten sich als Teilnehmer registriert.

Bei der Ankündigung des Gipfels 2023 zitierte die Universität von Arkansas Guillermo Tellez-Isaias, Forschungsprofessor für das Centre of Excellence for Poultry Science und die Arkansas Agricultural Experiment Station, der den Vorsitz des Organisationskomitees für den Gipfel innehatte.

Er sagte, die Veranstaltung solle sich mit den Auswirkungen der hochpathogenen Vogelgrippe („HPAI“) befassen, die „seit dem letzten Ausbruch im Jahr 2022 in der Geflügelindustrie weltweit verheerende Schäden angerichtet hat“. Und so wurde die Bühne für die Panikmache vor einer Pandemie bereitet, die es nie gab, die aber dennoch Maßnahmen erforderte.

„Dieses bahnbrechende Gipfeltreffen, das am 16. und 17. Oktober 2023 in Fayetteville, Arkansas, USA, stattfinden wird, verspricht ein wichtiger Meilenstein in den globalen Bemühungen zur Bekämpfung der Vogelgrippe zu werden. (EU schließt Impfstoffvertrag für vorerst 640.000 Dosen gegen Vogelgrippe ab – wird da die nächste P(l)andemie vorbereitet?)

Durch das Zusammentreffen von führenden Experten, Innovatoren und Interessenvertretern aus der ganzen Welt wollen wir neue Wege in der Forschung, der Politik und der Zusammenarbeit mit der Industrie beschreiten“, heißt es in der Begrüßungsansprache an die Gipfelteilnehmer. (Vgl. GMPC)

In der Begrüßungserklärung heißt es weiter: „Gemeinsam werden wir die neuesten Fortschritte in der Vogelgrippeforschung, bei Überwachungsstrategien, Impfinitiativen und Notfallprotokollen erkunden. Darüber hinaus bietet dieser Gipfel eine wichtige Plattform für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie, Regierungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen“.(Australiens Keulung von 500.000 Hühnern ist eine vorgetäuschte Vogelgrippe-Krise – verrückte Erklärungen!?)

Es überrascht nicht, dass die Impfung auf dem Gipfel als entscheidende Komponente im Kampf gegen die Vogelgrippe genannt wurde. Das Ergebnis des Gipfels 2023 war ein Artikel mit dem Titel „Vaccination against highly pathogenic avian influenza (HPAI): From opposition to acceptance“ (Impfung gegen hochpathogene Vogelgrippe: Von der Opposition zur Akzeptanz), der von Awad A. Shehata und Tellez-Isaias mitverfasst wurde. (Vgl. GMPC Thesis & Opinions Platform)

Impfungen haben sich als wichtiges Instrument zur Eindämmung der Ausbreitung der HPAI erwiesen. Die Akzeptanz und Durchführung von Impfprogrammen gegen die Vogelgrippe stieß jedoch bei verschiedenen Interessengruppen, darunter Geflügelzüchter, Gesundheitsbehörden und Verbraucher, auf Widerstand.

Im Laufe der Zeit haben Fortschritte in der Impfstofftechnologie und umfangreiche Forschungsarbeiten, die die Sicherheit und Wirksamkeit von HPAI-Impfstoffen belegen, die Sichtweise allmählich verändert. Die Einführung innovativer Impfstrategien, wie vektorbasierte Impfstoffe und rekombinante Technologien, hat frühere Einschränkungen beseitigt und das Vertrauen in die Immunisierung als wirksame Bekämpfungsmaßnahme gestärkt.

Impfung gegen die hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI): Vom Widerstand zur Akzeptanz, Deutsches Multidisziplinäres Verlagszentrum, Bd. 3, Heft 1, Oktober 2023

Vektorbasierte Impfstoffe und rekombinante Technologien haben „das Vertrauen in die Immunisierung gestärkt“, so die beiden Autoren. Wirklich? Wir müssen uns fragen, auf welchem Planeten Shehata und Tellez-Isaias leben.

Hier auf dem Planeten Erde wissen die Menschen, dass die vektorbasierten Covid-„Impfstoffe“ (Janssen oder Johnson & Johnson und AstraZeneca) und die rekombinante Technologie, wie sie in den mRNA- (Pfizer-BioNTech und Moderna) und DNA- (AstraZeneca) Covid-„Impfstoffen“ verwendet wird, sowohl unsicher als auch unwirksam sind.