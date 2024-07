Wissenschaftler schlagen KI-gestützte Gedankenkontrolle zur Rehabilitation von Kriminellen vor: Ja, das ist verrückt! (Video)

Im gruseligsten Video des Jahres 2024 erklärt ein Wissenschaftler, wie sein System Cognify Gefangene „heilen“ könnte, indem es ihnen von KI erzeugte künstliche Erinnerungen ins Gehirn implantiert. Und es kommt noch seltsamer.

In einem auf mehreren Plattformen veröffentlichten Video stellte ein Wissenschaftler ein Konzept vor, mit dem das Gefängnissystem entlastet werden könnte, indem Kriminelle innerhalb von Minuten statt Jahren freigelassen werden. Aber es gibt einen Haken: Es ist ein dystopischer Albtraum.

Das Konzept heißt nervigerweise Cognify (ein Spotify für Kriminelle, schätze ich) und zielt darauf ab, Häftlinge mit einem VR-ähnlichen Gerät auszustatten und ihre Gehirne zu hacken, indem man ihnen Gefühle wie Schmerz und Reue einpflanzt.

Dann werden diese Leute, sozusagen, keine Kriminellen mehr. Genial. Ich sehe definitiv kein Szenario, in dem das schrecklich schiefgehen könnte, in dem Leute gefoltert oder zu Sklaven gemacht werden. Nein, daraus können nur gute Dinge entstehen (tut mir leid, mein Sarkasmus ist übertrieben).

In der Videobeschreibung heißt es:

Wir stellen Cognify vor, das Gefängnis der Zukunft. Diese Einrichtung ist darauf ausgelegt, Kriminelle wie Patienten zu behandeln. Anstatt Jahre in einer echten Gefängniszelle zu verbringen, könnten Gefangene hier ihre Strafe in nur wenigen Minuten verbüßen. Cognify könnte eines Tages künstliche Erinnerungen erzeugen und direkt in das Gehirn des Gefangenen implantieren.

Es könnte einen neuen Ansatz für die Rehabilitation von Straftätern bieten und den Umgang der Gesellschaft mit Straftätern verändern, indem der Schwerpunkt auf Rehabilitation statt auf Bestrafung gelegt wird. (WEF-Gründer an zukünftige Weltführer: „Und vergessen Sie nicht, dass Ihr Avatar weiterlebt“ – Milliarden nutzloser Menschen werden getötet und durch Algorithmen ersetzt“)

Hier ist das Video.

Das Video beginnt mit einer Vorstellung des Gefängnisses der Zukunft: Eine High-Tech-Einrichtung zur Gedankenkontrolle, in der Kriminelle „wie Patienten behandelt“ werden. Oder wie gedankengesteuerte Sklaven. Dem Video zufolge würde Cognify KI-generierte Inhalte verwenden, um „komplexe und lebhafte“ Erinnerungen zu erzeugen und in die Gehirne der Gefangenen einzupflanzen.

So würde das System funktionieren: Zunächst hätte der Gefangene die Wahl, zwanzig Jahre im Gefängnis zu verrotten oder vor dem Abendessen freigelassen zu werden. Sobald der Gefangene die zweite Option wählt, übergibt er Geist, Körper und Seele dem Staat.

Sobald der Scan die beste Methode ermittelt hat, um das Gehirn des Verbrechers zu manipulieren, wird ihm Cognify auf den Kopf geschnallt.

Obwohl der Vorgang nur wenige Minuten dauert, vergeht die Zeit im Kopf des Verbrechers anders, da er „Jahre voller Erinnerungen“ erlebt.

Diese Erinnerungen würden auf jeden Gefangenen zugeschnitten sein, je nach den Verbrechen, die er begangen hat, und seinem psychologischen Profil. Gewaltverbrecher wären beispielsweise gezwungen, ihre Taten aus der Perspektive ihres Opfers zu sehen und den Schmerz und das Leid, das sie verursacht haben, aus erster Hand zu spüren. Einige Erinnerungen würden sogar so gestaltet sein, dass sie im Gedächtnis des Verbrechers ein dauerhaftes Trauma hinterlassen.

An dieser Stelle denken manche vielleicht: „Na ja, das macht ja irgendwie Sinn.“ Tut es nicht. Aber sagen wir mal, irgendwie schon. Der Erzähler des Videos sagt schnell Dinge, die uns klar machen, dass dieses Ding niemals existieren sollte.

Umerziehung im Stil von 1984

Später im Video sagt der Sprecher, dass Cognify eine breite Palette von Verbrechen behandeln könne, wie etwa „Hassverbrechen und Diskriminierung“. Bleib ruhig, Kumpel.

Wir sind noch nicht einmal drei Minuten in einem Video, das für dieses Ding wirbt, und schon befinden wir uns auf einem beängstigend rutschigen Abhang. Länder auf der ganzen Welt definieren bereits Konzepte wie Hassverbrechen und Diskriminierung neu und setzen sie als Waffe ein, um Kritik und Widerstand gegen ihre Agenden zu ächten.

Dieser Logik folgend würden also diejenigen, die sich des „falschen Denkens“ schuldig machen, mit Cognify umprogrammiert.

Dieses Ding gibt es noch nicht, aber es sollte bereits verboten sein.

Anschließend wird im Video erklärt, wie das KI-gesteuerte System riesige Mengen an Daten von Häftlingen sammeln und in einem zentralen Computer zusammenführen könnte, um „Verbrechen zu verhindern“. Oder Menschen, die sich nicht an die Agenda halten.

Am Ende des Videos wird erklärt, wie dieses Gerät Geld sparen und eine stabilere und produktivere Gesellschaft schaffen würde. Es sei denn natürlich, es würde von einer Entität eingesetzt, die versucht, Menschen zu kontrollieren und Dissidenten zu vernichten. Aber das ist in der Geschichte noch nie passiert, oder? ODER?!

Wer ist darauf gekommen?

