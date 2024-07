Warum ist das chinesische Militär plötzlich so aggressiv geworden? Stimmt etwas nicht?

Teile die Wahrheit!

Spürt China Schwäche im Weißen Haus? In den letzten Tagen wurden chinesische Truppen zu Militärübungen nach Weißrussland geschickt, Dutzende chinesische Militärflugzeuge bedrohten Taiwan und vor der Küste Alaskas wurden sogar vier chinesische Militärschiffe gesichtet. Von Michael Snyder

Warum also hat China beschlossen, plötzlich so aggressiv zu werden? Im Moment sieht sich Joe Biden endlosen Fragen zu seiner Kompetenz gegenüber und sein Umfeld konzentriert sich darauf, um sein politisches Überleben zu kämpfen. Könnten also ausländische Gegner wie China dieses Zeitfenster nutzen, um Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht versuchen würden?

Nach Angaben der taiwanesischen Behörden waren am Mittwoch 66 chinesische Militärflugzeuge und sieben chinesische Militärschiffe „um Taiwan herum im Einsatz“ …

Das taiwanesische Verteidigungsministerium (MND) teilte am Donnerstag mit, es habe 66 chinesische Militärflugzeuge und -schiffe rund um die Insel entdeckt, offenbar auf dem Weg zu einer chinesischen Militärübung im Westpazifik.

Das Medienunternehmen hat auf seiner Plattform X eine Erklärung des taiwanesischen Verteidigungsministeriums eingebettet.

„Bis heute 6 Uhr morgens (Mittwoch 22:00 Uhr GMT) wurden 66 PLA-Flugzeuge und sieben PLAN-Schiffe entdeckt, die rund um Taiwan operierten“, hieß es in der Erklärung.

Auf entsprechende Nachfragen antwortete die chinesische Regierung mit der Erklärung, es gehe bei der Operation darum, „ihre Souveränität und territoriale Integrität“ zu schützen …

Als Außenministeriumssprecher Lin Jian bei einer Pressekonferenz in Peking zu den Kampfflugzeugen befragt wurde, die die Mittellinie überquerten, vermied er eine direkte Antwort. „Chinas Entschlossenheit, seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen, bleibt unerschütterlich“, sagte er.

Die KPCh besteht darauf, dass Taiwan chinesisches Territorium sei, und die Biden-Regierung wurde gewarnt, dass es irgendwann zu einer „Wiedervereinigung“ kommen werde. (10 Zeichen dafür, dass ein globaler Krieg schnell näher rückt)

Hoffen wir, dass die Chinesen die sich bietende Gelegenheit nicht für eine „Wiedervereinigung“ mit Taiwan nutzen, denn sobald sie einmarschieren, befinden wir uns im Krieg mit China und alles wird sich ändern.

Leider scheint es, als hätten die Chinesen Taiwans maritime Verteidigung aggressiv unter die Lupe genommen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 hat die taiwanesische Küstenwache „567 chinesische Boote vertrieben“ …

Die Küstenwache habe in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 567 chinesische Boote vertrieben und sieben beschlagnahmt, die illegal in taiwanesischen Gewässern operierten, teilte die Coast Guard Administration (CGA) gestern mit.

Sie seien überwiegend in der Nähe der Landkreise Kinmen und Penghu aktiv gewesen und hätten Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen NT$ (52.440 US$) zur Folge gehabt, hieß es.

Drei Schiffe – zwei in der Nähe des Landkreises Kinmen und eines in der Nähe des Landkreises Penghu – wurden im Januar wegen illegaler Grenzüberquerung festgesetzt, während im Februar jeweils ein Schiff in der Nähe von Kinmen und im März in der Nähe von Penghu festgehalten wurde, hieß es.

Mittlerweile schnüffeln auch die Chinesen an unseren Küsten herum.

Tatsächlich wird berichtet, dass gerade vier chinesische Militärschiffe vor der Küste Alaskas gesichtet wurden …