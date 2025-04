Große Studie: Covid-„Impfstoffe“ verändern die menschliche Genetik und lösen tödliche Krebserkrankungen aus

Eine große, von Experten begutachtete Studie hat die etablierte Wissenschaftsgemeinde fassungslos zurückgelassen, nachdem sie bestätigt hatte, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ die genetischen Strukturen des Menschen verändern und tödliche Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen auslösen.

Die Studie wurde von 19 führenden deutschen Wissenschaftlern durchgeführt und in der renommierten Fachzeitschrift Molecular Systems Biology veröffentlicht .

Das Forscherteam fand heraus, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ langfristige Veränderungen in genetischen Strukturen verursachen, die eine Entzündungsreaktion hervorrufen können.

Der Studie zufolge haben diese genetischen Veränderungen einen weltweiten Anstieg aggressiver Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Todesfälle unter den Covid-Geimpften ausgelöst.

Die Forscher sagten, ihre Ergebnisse seien mit Berichten über „entzündliche Erkrankungen nach der Impfung" bei Menschen vereinbar, die die mRNA-Injektionen erhalten hatten.

Die Studie zeige, dass mRNA-„Impfstoffe“ menschliche Chromosomen auf eine Weise verändern können, die mit Leukämie und Hirntumoren in Verbindung steht, so der Journalist Alex Berenson .

Dies geschieht, wenn die mRNA-Spritzen Immunzellen „trainieren“, eine entzündungsfördernde Immunreaktion aufrechtzuerhalten .

In einer Stellungnahme zu der aufsehenerregenden Studie sagte der Epidemiologe Nicolas Hulscher, MPH von der McCullough Foundation :

„Diese Studie ergänzt die zahlreichen Beweise für die starke immundysregulierende Wirkung von mRNA-Injektionen.“

Hulscher sagte, die Studie gebe Anlass zu „ernsthaften Bedenken hinsichtlich der langfristigen Immunhomöostase und des Potenzials für chronische Entzündungskrankheiten, Autoimmunfolgen und sogar onkogene Prozesse “.

Leider warnen einige Experten, dass die Ergebnisse der Studie nicht überraschend seien.

Laut der Immunologin und Biochemikerin Dr. Jessica Rose bestätigt die Studie, was bereits über die Gefahren von mRNA-„Impfstoffen“ bekannt ist.

„Wiederholte Injektionen führen zu einer Menge immunologischer Veränderungen“, sagte Rose.

„Das sind keine neuen Informationen.

„Wir wissen, dass solche Veränderungen auftreten können.

„Es überrascht mich nicht, dass sie das gefunden haben.

„Wenn die systemische Reichweite weit genug geht, beispielsweise bis zu Stammzellen, dann könnten wiederholte Injektionen möglicherweise epigenetische Veränderungen in diesen Zellen hervorrufen, insbesondere da bekannt ist, dass hämatopoetische Stammzellen als Reaktion auf bestimmte Reize wie Infektionen oder andere Impfstoffe ein angeborenes Immungedächtnis entwickeln.“

Epigenetik bezieht sich darauf, wie menschliches Verhalten und die Umwelt Veränderungen verursachen können, die die Funktionsweise von Genen beeinflussen.

Laut Berenson sind die durch die Covid-mRNA-Impfungen verursachten Veränderungen epigenetischer Natur.

„Sie kommen rund um den Kern der DNA vor und aktivieren Gene auf eine Weise, die das Tumorwachstum fördern kann“, bemerkt Berenson.

Rose betonte unterdessen die langfristigen Folgen der durch die Injektionen verursachten Schäden.

„Das Risiko besteht hier natürlich in einer anhaltenden und übermäßigen Entzündung, die in manchen Fällen zu Gewebeschäden oder chronischen Entzündungszuständen führen kann, wie wir in den Pharmakovigilanzdaten sehen“, sagte Rose.

Für ihre Studie untersuchten die Forscher Veränderungen in den Chromosomen von Makrophagen bei Menschen, die Covid-mRNA-„Impfstoffe“ erhalten hatten.

Makrophagen sind Immunzellen, die im Blut zirkulieren .

Die Studie ergab, dass die Impfstoffe die Histone veränderten – eine Schlüsselkomponente dieser Chromosomen.

Laut Berenson spielen Histone eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung genetischen Materials.

„Wenn die Histone weiter voneinander entfernt sind, verarbeiten oder transkribieren die Zellen DNA aktiver – was möglicherweise zu Tumorwachstum führt“, erklärt er.

Die Forscher identifizierten eine Veränderung namens „Histon-3-Lysin-27-Acetylierung“ (H3K27ac).

