Affenpocken-Fake: Kanadische Regierung warnt vor Virus „weitaus schlimmer als Covid“ – China beginnt mit Untersuchungen bei Einreisenden

Dort heißt es: „Wie viele Menschen werden im Falle einer Pandemie arbeitsunfähig sein? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.“

„Die Schätzungen schwanken, weil niemand mit Sicherheit weiß, wie krank das neue Virus die Menschen machen wird, wie schnell es sich ausbreitet oder wie viele Menschen nicht zur Arbeit gehen werden, bis es passiert.“

Eine künftige Pandemie werde „in zwei oder drei Wellen auftreten, wobei zwischen den einzelnen Ausbrüchen etwa drei bis neun Monate liegen werden“, heißt es weiter.

Der Bericht warnt außerdem, dass das hypothetische Virus diese Zyklen bis zu zwei Jahre lang überdauern könnte.

Weiter heißt es, dass sich die Menschen auf Störungen wie Arbeitskräftemangel, Probleme in der Lieferkette und Veränderungen in der Verbrauchernachfrage einstellen sollten.

Zu diesen Störungen zählen Telekommunikation, Bankwesen, Wasser, Benzin, Medikamente und Lebensmittel.

Zuvor hatte der Amerikaner Dr. Anthony Fauci den Menschen aufgrund steigender Covid-Fälle empfohlen, wieder mit dem Tragen von Masken zu beginnen .

Im Zuge einer weiteren Sommerwelle nimmt die Zahl der Infektionen zu – auch wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle aufgrund des Virus nach wie vor auf einem historischen Tiefstand liegt.

Der 83-Jährige sagte Menschen mit Komorbiditäten und Senioren, sie sollten an überfüllten Orten „eine Maske tragen“.

Er gab auch bekannt, dass er sich vor etwa zwei Wochen mit Covid infiziert hatte. Es war seine dritte Covid-Infektion und er wurde insgesamt sechsmal geimpft und aufgefrischt.

Vertreter der Weltgesundheitsorganisation warnen, dass es bei einer weiteren Ausbreitung des Virus zu neuen Mutationen und schweren Infektionen kommen könne, bei denen Impfschutz und Therapien nicht mehr wirksam seien.

Seit Mai ist die Zahl der Todesfälle allgemein gestiegen, begann jedoch in der Woche bis zum 20. Juli zu sinken. Derzeit liegt sie bei etwa 500 pro Woche, verglichen mit mehr als 25.000 im Herbst 2020.

Die Richtlinien von Dr. Fauci zum Tragen von Gesichtsmasken stehen seit langem in der Kritik, da sie angeblich nicht dazu beitragen, die Ausbreitung von Covid zu verhindern.

Führende Virologen geben Entwarnung: Affenpocken sind in Wirklichkeit eine durch den COVID-Impfstoff verursachte „Autoimmun-Blasenerkrankung“

Spitzenärzte auf der ganzen Welt treten vor, um die Affenpocken-Panikmache der Weltgesundheitsorganisation als Vertuschung bekannter Nebenwirkungen der COVID-mRNA-Impfstoffe aufzudecken.

Laut der führenden Virologin Dr. Poornima Wagh erleben wir weltweit keinen Ausbruch von Affenpocken, wie die WHO behauptet. Wie Dr. Wagh erklärt, sind die Symptome, die bei Menschen mit diagnostizierter Affenpockenerkrankung auftreten, tatsächlich eine bekannte Nebenwirkung der Covid-Impfungen.

Inzwischen warnte Dr. Wolfgang Wodarg, dass es sich bei den Behauptungen der WHO, es bestehe ein Affenpocken-Notfall, um einen weiteren Schwindel handele und dass die Krankheit, die wir derzeit beobachten, in Wirklichkeit die Folge einer durch die Covid-Impfungen verursachten Zerstörung des Immunsystems (Gürtelrose) sei.

Weltweit werden derzeit in Ländern mit hoher Impfdichte Fälle von Affenpocken gemeldet, während in Ländern mit geringerer Impfdichte überhaupt keine Fälle gemeldet werden.

In der Zwischenzeit finden Sie hier eine Karte, die die Länder zeigt, in denen der Weltgesundheitsorganisation seit 2022 Fälle von Affenpocken gemeldet wurden.

Mit Ausnahme einer kleinen Anzahl von Fällen sind die Länder auf den beiden Karten perfekt aufeinander abgestimmt. Jedes Land, das seit Mai 2022 mutmaßliche Fälle von Affenpocken gemeldet hat, in denen die Krankheit nicht bereits endemisch war, ist ein Land, das auch die Covid-19-Impfung von Pfizer verteilt hat.

Nur ein weiterer Zufall?

Nicht, wenn man den Ärzten Glauben schenkt, die sich mutig auf die Seite ihrer Patienten stellen und nicht auf die Seite der Pharmakonzerne und der Weltgesundheitsorganisation.

Bei einem deutschen Mann, bei dem Affenpocken diagnostiziert wurden, nachdem seine Nase zu faulen begann, stellte sich außerdem heraus, dass er ein zerstörtes Immunsystem hatte und HIV und Syphilis nicht diagnostiziert worden waren.

Diese Ärzte möchten unbedingt mehr Menschen über die Nebenwirkungen von Impfstoffen informieren. Dies geschieht über Kanäle, die objektive, auf der Realität basierende Informationen liefern, und nicht über die Mainstream-Medien und die Online-Informationsdumps der WHO, die man am besten als Propaganda der Pharmaindustrie beschreiben kann.

Nehmen wir zum Beispiel die bestätigte Nebenwirkung des Pfizer-COVID-19-Impfstoffs, die als Autoimmun-Blasenbildungserkrankung bekannt ist und im Kleingedruckten vertraulicher Pfizer-Dokumente als bekannte Nebenwirkung der Impfstoffe aufgeführt ist.

Warum haben Sie noch nie von dieser Erkrankung gehört?

Weil die Pharmaindustrie und die Mainstream-Medien verzweifelt versuchen , diese spezielle, durch Impfstoffe verursachte Krankheit geheim zu halten.

Die Erkrankung ist in der neun Seiten langen Liste von Nebenwirkungen von besonderem Interesse am Ende des Dokuments „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“ von Pfizer versteckt .

Bei der Autoimmunerkrankung mit Blasenbildung bilden sich Blasen auf der Haut und den Schleimhäuten des gesamten Körpers. Sie kann Mund, Nase, Rachen, Augen und Genitalien betreffen.

Es ist noch nicht vollständig geklärt, aber „Experten“ glauben, dass die Krankheit ausgelöst wird, wenn eine Person, die eine genetische Veranlagung zu dieser Krankheit hat, mit einem Umweltauslöser in Kontakt kommt. Dies könnte eine Chemikalie oder ein Medikament sein, wie zum Beispiel die Covid-19-Impfung von Pfizer.

Immunsystem zerstört

Offizielle Regierungsdaten und vertrauliche Dokumente von Pfizer deuten nachdrücklich darauf hin, dass die Covid-19-Impfung das ruhende Windpocken- oder Herpesvirus reaktiviert, da die mRNA dem Immunsystem schwere Schäden zufügt.

Dies bedeutet, dass wir möglicherweise gar keinen weltweiten Ausbruch von Affenpocken erleben, sondern vielmehr eine massive Vertuschung der Folgen der Verabreichung einer experimentellen Injektion an Millionen von Menschen.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Veröffentlichung der Sicherheitsdaten zum COVID-19-Impfstoff von Pfizer um 75 Jahre zu verzögern, obwohl sie die Impfung am 11. Dezember 2020 nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung zugelassen hatte .

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman an, dass sie 55.000 Seiten pro Monat veröffentlichen müssen. Bis Ende Januar veröffentlichten sie 12.000 Seiten.

Seitdem hat PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung erfolgte am 1. Juni 2022.

Unterdessen enthüllt ein weiteres vertrauliches Dokument von Pfizer im Datendump, bekannt als „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“ , dass COVID-19-mRNA-Impfstoffe das Immunsystem zerstört und dadurch eine massive Rückkehr der Herpes-Virusinfektionen verursacht haben.

Seite 21 des vertraulichen Dokuments enthält Daten zu Nebenwirkungen von besonderem Interesse, wobei es sich bei einer dieser Nebenwirkungen konkret um Herpes-Virusinfektionen handelt.

Dem Dokument zufolge hatte das Unternehmen bis Ende Februar 2021, also nur zwei Monate nach der Notfallzulassung des Pfizer-Impfstoffs in den USA und Großbritannien, 8.152 Berichte im Zusammenhang mit Herpesinfektionen erhalten, von denen 18 bereits zu einem Multiorganversagen geführt hatten.Das Multiorgandysfunktionssyndrom (MODS) ist eine systemische, dysfunktionale Entzündungsreaktion, die einen langen Aufenthalt auf der Intensivstation erfordert. Es ist durch eine hohe Sterblichkeitsrate gekennzeichnet, die von der Anzahl der betroffenen Organe abhängt. Es kann durch eine Herpesinfektion verursacht werden, wie diese wissenschaftliche Studie beweist . Weitere von der US-Regierung, genauer gesagt von den Centers for Disease Control, veröffentlichte Beweise zeigen, dass die Fälle von Herpes, Gürtelrose und Multiorganversagen in den USA nach der Verabreichung der Covid-19-Impfung regelrecht explodiert sind.Die folgende Grafik zeigt die Anzahl der Herpesinfektionen/-komplikationen, die VAERS als Nebenwirkungen aller Impfstoffe (einschließlich der Covid-19-Impfungen) nach Meldejahr gemeldet wurden, und zwar nur nach Meldejahr der Covid-19-Impfstoffe. Quelldaten

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 29.08.2024