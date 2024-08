Antarktis: Hinter der Eiswand – ein Whistleblower des Geheimen Weltraumprogramms?

Teile die Wahrheit!

Den ersten Teil über die fragwürdigen und dubiosen Experten wie William Mills Tompkins und Michael Salla können Sie in diesem Kapitel nachlesen.

Corey Goode (geb. 1970)

Dieser Autor und selbsternannte Whistleblower wurde jahrelang in diversen englischsprachigen und deutschsprachigen Büchern und Blogs als eine echte Quelle unkritisch zitiert, was natürlich ein fragwürdiges Licht auf diese Autoren und Seitenbetreiber wirft. (Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Ich hatte zu Beginn seiner Publikationen auch auf meiner Internetseite „pravda-tv.com“ über seine phantastischen Geschichten berichtet, was ich aber nach einigen Monaten eingestellt habe, da mir die vermeintlichen „Enthüllungen“ zu weit gingen und vor allem, da es keine Beweise dafür gab.

Goode arbeitete zunächst als IT-Spezialist in den USA. Mit dem zunehmenden Erfolg, aufgrund seiner „Enthüllungen“, hat er im Jahr 2015 zusammen mit seiner Frau Stacy ein Unternehmen namens Goode Enterprise Solutions, Inc. Gegründet. Er hat Videos produziert, er gibt Interviews und hält Vorträge. Seine Internetseite lautet „spherebeingalliance.com“. Folgendes schreibt Goode über sich selbst (52):

„Corey Goode gilt als intuitiver Empath (IE / Intuitives Einfühlungsvermögen) und wurde im Alter von sechs Jahren über eines der MILAB-Programme rekrutiert. (MILAB ist ein Begriff, der für die militärische Entführung einer Person geprägt wurde, die für eine beliebige Anzahl militärischer Geheimoperationsprogramme indoktriniert und ausgebildet wird.)

Goode trainierte und diente im MILAB-Programm von 1976 bis 1986/87. Gegen Ende seiner Zeit bei MILAB wurde ihm die Aufgabe übertragen, eine IE-Unterstützungsrolle für einen rotierenden Erddelegiertensitz (gemeinsam mit geheimen Erdregierungsgruppen) in einem ‚menschenähnlichen‘ ET-Superföderationsrat zu übernehmen.

Goodes IE-Fähigkeiten spielten im Rahmen eines der Secret Space Programs (SSP / geheimes Weltraumprogramm) eine wichtige Rolle bei der Kommunikation mit nicht-terrestrischen Wesen (‚Schnittstellen zu ihnen‘).

Während seiner 20-jährigen Dienstzeit machte er eine Vielzahl von Erfahrungen und Aufträgen, darunter das Intruder Intercept Interrogation Program, den Einsatz bei der ASSR (Auxiliary Specialized Space Research), dem SRV (Interstellar Class Vessel) und vielem mehr. Dies alles geschah im Rahmen einer ‚20 Jahre und zurück‘-Vereinbarung von 1986/87 bis 2007, wobei die Rückrufarbeiten bis heute andauern.

Goode ist heute in der Informationstechnologie- und Kommunikationsbranche tätig und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Hardware- und Softwarevirtualisierung, physische und IT-Sicherheit, elektronische Gegenüberwachung, Risikobewertung und Schutz von Führungskräften. Er diente in der Texas Army State Guard (2007-2012), C4I (Befehl, Kontrolle, Kommunikation, Berechnung und Intelligenz). Die Zeit bei den texanischen Streitkräften hatte nichts mit dem Secret Space Program Service zu tun.

Goode setzt seine IE-Arbeit jetzt fort und bleibt in direktem physischem Kontakt mit den Blue Avians (der Sphere Being Alliance), die ihn als Delegierten ausgewählt haben, um in ihrem Namen mit mehreren ET-Föderationen und -Räten in Kontakt zu treten und mit dem SSP-Allianzrat in Kontakt zu bleiben sowie für das Überbringen von wichtigen Botschaften an die Menschheit.“

Eines seiner letzten Videos auf seinem YouTube-Kanal (53) trägt den Titel „The Extradimensional Influence“ (S2E8 of SSP Updates Explanations on AscensionWorks.TV).

In diesem Video spricht er über die sogenannten Architekten aus anderen Dimensionen, die Einfluss auf unsere Realität haben und diese steuern. Im Jahr 2020 habe ich auf meiner Internetseite „pravda-tv.com“ den Artikel „Seltsame Enthüllungen über den Pseudo-‚Whistleblower‘ Corey Goode“ publiziert. (Antarktis: Hinter der Eiswand – Neuschwabenland)

In einem Interview (54) mit dem „Dark-Journalisten“ Daniel Liszt bezichtigt Projekt-Avalon-Gründer Bill Ryan Corey Goode der Lüge. Ryan glaubt sogar, dass Goode lediglich eine Mischung aus Marketing-Guru und Geheimdienst-Marionette ist. Versucht Corey Goode tatsächlich, mit medienwirksamen Geschichten und Auftritten die Szene zu unterwandern, oder ist nicht eher das Gegenteil der Fall?

Bill Ryan glaubt, dass Corey Goode nur eine Legende ist, dass er in Wahrheit nie IT-Berater war und nie wirklich an irgendeinem Weltraumprogramm teilgenommen hat. Ryan zitiert mehrere Quellen, möglicherweise Mitglieder aus seinem Projekt „Avalon“, also Personen, die über eine Menge Fachwissen verfügen und Goode auf den Zahn fühlen konnten.

Dann behauptet Bill Ryan gegenüber Liszt, dass Goode 2014 arbeitslos und medikamentenabhängig war und verzweifelt nach einer Einnahmequelle suchte. Irgendwann habe Goode dann die Rolle des Whistleblowers erfunden, um auf diese Weise an eine Menge Geld zu kommen.