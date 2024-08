Studien haben ergeben, dass 98 Prozent der deutschen Nachrichtenberichterstattung Trump gegenüber negativ eingestellt sind. Viele deutsche Politiker haben ihn kritisiert und ihn als eine der größten Gefahren für unsere Welt bezeichnet. Es häufen sich die Beweise, dass Deutschland alles versucht hat, um Donald Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie entscheidend die Pandemie für die Amtsenthebung Trumps war. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, schreibt in Amerika unter Beschuss:

Von außerordentlicher Bedeutung ist, dass die drastischen Maßnahmen der Regierung, die nur durch die Angst vor dem Coronavirus möglich wurden, die Wahlen in Amerika revolutionierten. Der Vorstoß zur Briefwahl und andere Lockerungen oder illegale Verstöße gegen seit langem geltende Wahlstandards, die vor Betrug schützen, konnten nur durch die massiv verbreitete Angst vor dem Virus ermöglicht werden.

Covid-19 ermöglichte es der Demokratischen Partei, einen Präsidentschaftskandidaten aufzustellen, der den Strapazen eines nationalen Wahlkampfes nicht gewachsen war und der durch Zoom-Anrufe von seinem Keller aus seinen Wahlkampf führte.

Covid-19 ermöglichte es Joe Biden, eine begrenzte Anzahl von „Wahl-Kundgebungen“ zu veranstalten, die von handverlesenen Personen besucht wurden, die auf sehr wenigen, weit voneinander aufgestellten Stühlen saßen.

Covid-19 garantierte einen historisch bizarren Wahlkampf und eine noch nie dagewesene Wahl, die Barack Obamas Kandidaten als Präsident ins Weiße Haus brachte.

Deutschland, China und der von Obama geführte tiefe Staat haben bei diesem Diebstahl zusammengearbeitet. Obwohl jeder seine eigenen Interessen hatte, hatten sie einen gemeinsamen Feind: Trump.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020