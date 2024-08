X sperrt Aktivist der mit seiner Organisation bereits über 500 Pädophile gestellt hat

„Er sprach die ganze Zeit wie ein Anwalt mit mir“, sagte Herr Rosen. „Erst am Ende gab er zu, dass er Sex mit der 11-Jährigen haben wollte.

Letztendlich wurde Herr Jones verhaftet und wegen versuchter Vergewaltigung eines Kindes angeklagt, woraufhin die Behörden Beweise für weitere Straftaten fanden.

Nach Übermittlung der Informationen an die FBI-Außenstelle in Norfolk, Virginia, wurden drei Minderjährige identifiziert, die der Verdächtige zuvor sexuell missbraucht hatte, was zu weiteren Anklagen führte.

Der Angeklagte bekannte sich im Mai schuldig, „eine Kommunikationseinrichtung benutzt zu haben, um einen Minderjährigen wissentlich zu sexuellen Handlungen zu überreden, zu verleiten, zu locken und zu zwingen … und den Empfang von Kinderpornographie seines Opfers“. Laut einer Erklärung des Justizministeriums verbüßt er nun eine 33-jährige Haftstrafe.

Ein Sprecher des James City County Police Department teilte der Epoch Times am 3. Oktober per E-Mail mit, dass der Fall aufgrund der Arbeit der „Predator Poachers“ eingeleitet wurde.

Bevor er die Gruppe ins Leben rief, spielte Herr Rosen Division 1 College-Football für die Texas Southern University. In den Sommerferien 2019 entdeckte er die Welt der Online-Kinderschänder, indem er sich Videos auf YouTube ansah.

Zu dieser Zeit dachte er darüber nach, der Polizeiakademie in Houston beizutreten, aber sein Alter von 19 Jahren hielt ihn davon ab.

„Seit ich ein Kind war, wollte ich immer ein Polizist sein, der die bösen Jungs jagt“, sagte Herr Rosen. „Zu erfahren, dass diese Erwachsenen innerhalb von 30 Minuten nach einem Online-Treffen 15-Jährige persönlich treffen wollten, war einfach atemberaubend, und jetzt erwischen wir sie schon im Kindesalter – das übersteigt einfach meine Vorstellungskraft.“

Anfangs arbeitete das Team daran, Kinderschänder zu entlarven, schaltete aber nicht die Strafverfolgungsbehörden ein, da sie nicht wussten, dass dies eine Option war, bis eine Reise in einen anderen Staat ihnen die Augen für die Möglichkeit öffnete, Pädophile ins Gefängnis zu schicken.

In diesem Fall wurde Jamie Lee Daniels, 48, schließlich in Nebraska verhaftet, wegen vier Kapitalverbrechen verurteilt und zu einer fünf- bis zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem die Gruppe ihn dabei erwischt hatte, wie er unzüchtige Fotos verschickte und von einem Lockvogel, der sich als achtjähriges Mädchen ausgab und Sex verlangte.

„Zuerst wusste ich nicht einmal, dass diese Typen verhaftet werden können“, sagte Rosen. „Aber dann, als ich Ende 2020 nach Nebraska ging, änderte sich alles, denn ich erkannte, dass sie verhaftet werden können, und wir begannen, uns auf die Strafverfolgung zu konzentrieren.“

Mit seinem buschigen roten Bart, den ausgedruckten belastenden Textnachrichten in der Hand und der Bereitschaft, geistreiche Kritiken abzufeuern, die von den Verhörten oft unbemerkt bleiben, nutzt Herr Rosen – der den Verdächtigen sagt, dass sein Name Gordon Flowers ist – eine Kombination aus mitfühlender Konversation – so genannte Spiegelungstechniken, die Vernehmungsbeamte anwenden, um Vertrauen zu schaffen – und harten Beweisen, um Kinderschänder davon zu überzeugen, kriminelle Aktivitäten zuzugeben.

Nachdem der Verdächtige vor der Kamera genug gestanden hat, um den Staatsanwälten zu einer Verurteilung zu verhelfen, sagt er in der Regel, dass er Hunger hat, und bittet seine Crew, „frittierte Gurken“ zu bestellen – ein Code, um die Polizei zu rufen.

Wenn die Beamten eintreffen, zahlt sich die Beziehung, die Rosen zu den Verdächtigen aufgebaut hat, in der Regel aus. Die Personen geben ihre Straftaten oft zu und belasten sich selbst, während die Polizei anwesend ist und die Körperkameras laufen – was einen weiteren Beweis für ihre Schuld liefert.

„Es gibt für mich nichts Schöneres, als Kinderschänder zu fangen“, sagte er.

Alex Rosen (L), Gründer von „Predator Poachers“, zeigt der Polizei Beweise, nachdem er einen Kinderpornografie-Händler zur Rede gestellt hat. (Rumble/Screenshot via The Epoch Times)

Doch nicht alle Festnahmen verlaufen nach Plan. In einer Situation, in der eine Person zu fliehen versuchte, täuschte Herr Rosen einen medizinischen Notfall vor, der den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei aufhielt.

Es gab einige angespannte Momente: Ein Mann schnitt sich im September bei einem vergeblichen Selbstmordversuch die Pulsadern auf, ein anderer zog eine Machete aus seinem Fahrzeug und ein Kinderschänder wurde in Medford, Oregon, wütend, nachdem er konfrontiert wurde und eine Waffe auf das Team und mehrere Passanten richtete.

Letzteres ist laut Rosen die gefährlichste Situation, mit der das Team konfrontiert wurde – obwohl die Nerven nach der Ermordung von Robert Wayne Lee, besser bekannt unter seinem Internet-Alias Boopac Shakur, am 29. September in Pontiac, Michigan, der ebenfalls gegen Kinderschänder ermittelte, sehr angespannt sind.

Lee sprach gegen 22.30 Uhr in einem Restaurant in Pontiac eine Person an – es war bereits das zweite Mal, dass er dieselbe Person erwischte -, um sie damit zu konfrontieren, dass sie ein 15-jähriges Mädchen über das Internet zum Sex aufforderte. Der Streit eskalierte schnell, wobei der Mann ein Messer zog und sein Begleiter eine Schusswaffe zog, mit der er Herrn Lee dreimal tödlich in die Brust schoss.

Zwei Verdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren wurden am 30. September verhaftet und sind nach Angaben des Oakland County Sheriff’s Department in Michigan wegen Mordes angeklagt.

In einer am 30. September veröffentlichten Erklärung sprach Sheriff Michael Bouchard über die Arbeit, die Lee zum Schutz der Gemeinschaft geleistet hatte, und sagte, dass seine Bemühungen zu mehreren Verhaftungen und Verurteilungen geführt hätten. Er warnte jedoch andere davor, das Gleiche zu versuchen, da Kriminelle dazu neigen, gewalttätig zu reagieren, wenn sie angesprochen werden.

Wir verstehen zwar seinen Wunsch, Kinderschänder zur Rechenschaft zu ziehen, aber oft unterschätzen wohlmeinende Menschen das Gewaltpotenzial, wenn sie einem mutmaßlichen Täter gegenüberstehen, sagte Bouchard in einer Erklärung. Sie fühlen sich gefangen und schlagen oft gewalttätig zu. Wenn wir Kinderschänder unter solchen Umständen verhaftet haben, haben sie Polizeiautos gerammt und andere gewalttätige Verhaltensweisen an den Tag gelegt, um zu entkommen.

Während sowohl Herr Lee als auch Herr Rosen in ihrer Arbeit Kinderschänder entlarven, verfolgte Herr Lee einen anderen, viel aggressiveren Ansatz. Er schlitzte gerne die Reifen derjenigen auf, die er beim Beutemachen von Kindern erwischte.

Rosen ist sich der Gefahren bewusst, die mit seiner einzigartigen Arbeit verbunden sind, und sagte, dass der Mord an Herrn Lee ihn vielleicht vorsichtiger macht, er sich aber noch mehr dafür einsetzt, Kriminelle zu stoppen.

Berühmt wurde sein Genre der Verbrechensbekämpfung durch die Serie „To Catch a Predator“ von Chris Hansen in der NBC-Sendung Dateline, in der es darum ging, mit ähnlichen Täuschungsmanövern Erwachsene zu erwischen, die sich online an Kinder heranmachen.

Die Sendung endete nach einer Begegnung mit Bill Conradt, einem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt in Dallas, Texas, der 2007 Selbstmord beging, nachdem er von der Crew erwischt worden war. Seine Familie verklagte ihn im selben Jahr auf 105 Millionen Dollar, und 2008 wurde ein nicht genannter Vergleich geschlossen.

Ein Polizeibeamter der Child Predator CyberCrime Unit in Florida gibt sich als Kind aus, während er mit potenziellen Kinderpornografie-Tätern in Fort Lauderdale, Florida, spricht. (Joe Raedle/Getty Images)

Obwohl mehrere Verdächtige und Familienmitglieder „Predator Poachers“ mit rechtlichen Schritten gedroht haben, sagte Herr Rosen, dass er keine Bedenken wegen eines Rechtsstreits hat.

„Ich wüsste nicht, wofür sie mich verklagen könnten“, sagte er. „Wir machen deutlich, dass es freiwillig ist, mit uns zu sprechen, also mache ich mir darüber keine Sorgen.

Die Zusammenarbeit mit der Polizei und den Staatsanwälten variiert je nach örtlicher Gesetzgebung, wobei Handlungen, die in einigen Staaten zu einer sofortigen Verhaftung führen – wie das Versenden von anzüglichen Fotos an Kinder – in anderen Staaten toleriert werden.

Solche Unterschiede beeinflussen die Arbeitsstrategie der „Predator Poachers“, die ihre Zielpersonen oft in Gebiete bringen, in denen eine Strafverfolgung leichter möglich ist, so Rosen.

„Wir versuchen absichtlich, die Leute in gute Gegenden zu bringen“, sagte er. „Anstatt einen Mann 20 Minuten von meinem Haus entfernt zu konfrontieren, habe ich ihm gesagt, dass ich in Amarillo bin, und bin neun Stunden gefahren, um ihn zu holen.

Große Gemeinden haben Hindernisse, weil sie personell unterbesetzt sind und ihre Politik lockerer ist, sagte er. Oklahoma City sei eine Ausnahme und verfolge routinemäßig Fälle, die an sie herangetragen werden.

In Kalifornien hat das Team u. a. in Sacramento und Yuba City Verurteilungen erreicht, aber in einigen Gegenden werden die Beweise nur zögerlich akzeptiert, wie z. B. in Berkeley, wo eine transsexuelle Person angeblich versucht hat, drei Kinder im Alter von vier, sechs und acht Jahren zu vergewaltigen, aber den Ort des Verbrechens verlassen durfte, ohne verhaftet zu werden und ohne dass die Polizei Beweise beschlagnahmte.

In den meisten Fällen kommt es zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Team und den Strafverfolgungsbehörden, wobei die Gruppe umfassende Chatprotokolle und aufgezeichnete Telefon- und Videobeweise sammelt, die sie der Staatsanwaltschaft übergibt.

„Sie fühlen sich mit den Fängern immer wohler, weil wir den Weg mit soliden Fällen geebnet haben“, sagte Rosen.

Als Antwort auf Kritiker, die behaupten, dass solche Gruppen laufende Ermittlungen behindern, weist er die Behauptungen zurück und sagt, dass die Zahlen nicht lügen, da die schiere Menge der Kinderschänder im Internet im Vergleich zu den Ressourcen, die den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stehen, darauf hinweist, dass zusätzliche Hilfe benötigt wird.

Nach Angaben des US-Justizministeriums sind jederzeit mehr als 50.000 Kinderschänder online, jedes fünfte Kind ist jährlich unerwünschten sexuellen Aufforderungen im Internet ausgesetzt, und 3 Prozent aller Kinder werden jedes Jahr aggressiv sexuell angegangen.

Die 1998 gegründete Internet Crimes Against Children Task Force, die sich aus 67 Einheiten im ganzen Land zusammensetzt, hat laut ihrer Website 7 Millionen Berichte über die Ausbeutung von Kindern geprüft, was zur Verhaftung von mehr als 134.000 Personen führte.

Die Beamten fordern die Eltern auf, auf die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu achten, da Kriminelle soziale Medien und Apps ausnutzen, um sich Zugang zu Minderjährigen zu verschaffen.

Kinder verbringen immer mehr Zeit im Internet, für die Schule, für Vereine und für Verabredungen und zum Spielen. Eltern kennen nicht alle Apps oder wissen nicht, wie man sie benutzt, aber Sexualstraftäter schon, sagte Antoinette T. Bacon, stellvertretende US-Staatsanwältin für den nördlichen Bezirk von New York, in einer Erklärung aus dem Jahr 2020. Sie wissen, wo die Kinder sind und wie sie sie erreichen können.

So wie Eltern ihren Kindern beigebracht haben, zu Hause sicher zu sein, indem sie nachts die Türen abschließen, müssen Eltern lernen, wie sie ihre Kinder online schützen können, sagte Bacon. Computer können beängstigend sein. Das Internet kann einschüchternd sein. Aber in diesem Fall ist Unwissenheit kein Segen.

Während die Straftaten gegen Kinder zunehmen und laut Statistiken des Justizministeriums von 2020 bis 2021 um 35 Prozent gestiegen sind, gehen die Mittel für die Task Force zurück – von 34,7 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 31,2 Millionen Dollar im Jahr 2022, so die neuesten Daten.

Erschwerend kommt hinzu, dass es dem Justizministerium an strategischer Planung mangelt, wie ein im Dezember 2022 veröffentlichter, vernichtender Bericht des Government Accountability Office zeigt.

Der Bericht stellte fest, dass 12 von 19 vorgeschriebenen Elementen einer solchen Planung unvollständig waren, und obwohl halbjährliche Überprüfungen vorgeschrieben sind, hat seit 2016 keine mehr stattgefunden.

Diese Umstände lassen nach Ansicht von Experten die Online-Sexualkriminalität florieren.

„Wir haben über 100 Kinderschänder, die wir im Grunde genommen jederzeit aufsuchen können“, so Rosen. „Und das sind nur die, die wir ansprechen oder mit denen wir in Kontakt treten wollen.

„Predator Poachers“ ist in den sozialen Medien sehr beliebt und überträgt viele seiner Fänge per Livestream auf den Videoplattformen Rumble und Locals – wobei die Unterstützer auf der letztgenannten Plattform ein paar Dollar pro Monat zahlen, um exklusive Inhalte und Videos zu sehen. Mehrere Unterstützer erklärten gegenüber der Epoch Times, dass sie ihren Beitrag leisten, weil sie wissen, dass ihr Geld dem Team hilft, das „am meisten reist und die kränksten Tiere fängt“ – ein Satz, der zu den Mottos der Gruppe gehört.

Mit unzähligen Tausenden von Kilometern an persönlichen Fahrzeugen, Reisekosten, fünf Lockvögeln und einem Kamerateam drückte das Team seine Dankbarkeit aus und sagte, dass diese Unterstützung die unabhängig geführte Operation möglich macht, insbesondere angesichts der Zensur- und Demonetisierungstendenzen von YouTube.

Wir haben bis jetzt sieben YouTube-Kanäle verloren, die entweder verschwunden sind oder demonetisiert wurden, sagte Herr Rosen. Die Leute auf Locals machen buchstäblich möglich, was wir tun. Das bedeutet uns wirklich sehr viel.

Die Gruppe befindet sich derzeit auf einem Road Trip durch 17 Bundesstaaten. Nach zwei Verhaftungen von Kinderschändern in den Städten San Clemente (Kalifornien) und Needles (Kalifornien) – innerhalb von 12 Stunden ab dem späten Abend des 13. Oktober – und einer neuen Verurteilung und 10-jährigen Haftstrafe für den Pädophilen Michael Cox – einen Verdächtigen, den das Team im Jahr 2022 gefasst hat – am 3. Oktober in Kansas planen die „Predator Poachers“ eine Ausweitung ihrer Tätigkeit.

„Unser Ziel ist es, so viele Pädophile wie möglich von der Straße zu holen und von Kindern fernzuhalten“, sagte Herr Rosen. „Wir können die Pädophilie zwar nicht stoppen, aber wir können immer kleine Veränderungen im Leben der Menschen bewirken und mit vielen kleinen, schönen Strichen ein großes Bild malen. Ich weiß, dass wir auf diese Weise mindestens ein Kind gerettet haben, und das spornt uns an.

Alex Rosen (R), Gründer von „Predator Poachers“, feiert die Festnahme eines mutmaßlichen Kinderschänders in Texas. (Rumble/Screenshot via The Epoch Times)

Quelle: The Epoch Times

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 09.08.2024