Bei Flugzeugabsturz getötete Ärzte wollen Beweise veröffentlichen, die mRNA mit Turbokrebs in Verbindung bringen (Video)

Teile die Wahrheit!

Acht Krebsärzte, die ihr Leben der Rettung anderer und der Aufklärung der verheerenden Turbokrebsepidemie verschrieben hatten, die die Welt erfasst hat, wurden tot aufgefunden.

Die Leichen von sechs weltweit führenden Onkologen und zwei Assistenzärzten wurden am Freitag im Wrack eines Flugzeugs gefunden, das über Brasilien vom Himmel stürzte und in einem Feuerball explodierte, wobei alle 62 Menschen an Bord ums Leben kamen.

Die Ärzte waren auf dem Weg zu einer internationalen Konferenz in Sao Paolo, wo sie ihre Erkenntnisse vorstellen sollten, wonach mRNA und die COVID-19-Impfstoffe für die explosionsartige Zunahme von Turbokrebs und Autoimmunerkrankungen verantwortlich sind, die heute weltweit verheerende Schäden anrichten.

Die Mainstream-Medien arbeiten Überstunden, um diese Geschichte im Namen der Pharmaindustrie unter den Teppich zu kehren, aber die Fakten sind belastend und wir werden nicht zulassen, dass sie die Wahrheit vertuschen.

Sechs führende Onkologen und zwei Assistenzärzte waren auf dem Weg zu einer bedeutenden Krebskonferenz in Sao Paulo, als die zweimotorige Turboprop-Maschine ATR 72-500 der VoePass Airline vom Himmel stürzte und in eine geschlossene Wohnanlage stürzte.

Das Flugzeug befand sich auf einer Höhe von 4.900 Meter, als es in eine „Todesspirale“ geriet und innerhalb von fünfzig Sekunden zu Boden stürzte.

Augenzeugen, die den Absturz auf Video festgehalten hatten, sagten, dass das Flugzeug offenbar ins Stocken geriet, bevor es zu Boden ging und gegen 13.30 Uhr Ortszeit in Flammen aufging. (Erfinder des Covid-Impfstoffs pfeift auf: „mRNA wurde entwickelt, um die Welt zu sterilisieren und zu entvölkern“ (Video))

Insgesamt 15 Ärzte hätten den Unglücksflug antreten sollen, doch wie durch ein Wunder hatten sieben von ihnen einen früheren Flieger genommen.

Die Staatsanwaltschaft untersucht den Tatort und warnt, dass die Identifizierung aller Leichen einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Zu den acht Ärzten, die bei dem Flugzeugabsturz auf tragische Weise ihr Leben verloren, gehören der Radiologe Leonel Ferreira und die Kinderkrebsexpertinnen Sarah Stella und Silvia Osaki.

Eduardo Baptistella vom regionalen Ärzterat sagte : „Leider haben wir sehr traurige Nachrichten erhalten und konnten den Tod von acht Ärzten bestätigen. Die Ärzte waren auf dem Weg zu einer Onkologie-Konferenz. Dies waren Menschen, die ihr Leben der Rettung anderer gewidmet haben.“

300x250

Um andere zu retten, mussten diese Onkologen die Welt vor den verheerenden Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe und den weltweit in die Höhe schießenden Krebsraten warnen. Darunter befinden sich auch seltene, ultraaggressive Krebsarten mit einem noch nie dagewesenen Verhalten.

Laut einem Kollegen wollten die Whistleblower-Ärzte der Welt Beweise dafür vorlegen, dass die Öffentlichkeit über die Beschaffenheit der mRNA-COVID-19-Injektionen in die Irre geführt worden war.

Die Ärzte auf dem Unglücksflug waren zu dem Schluss gekommen, dass Regierungen und Aufsichtsbehörden die mRNA-Impfstoffe dringend zurückrufen müssen, bevor noch größerer Schaden entsteht.

300x250 boxone

Die Zahl seltener Krebsarten nimmt weltweit explosionsartig zu und sie verhalten sich auf noch nie dagewesene Weise aggressiv und unvorhersehbar. Die brasilianischen Ärzte sind nicht die einzigen, die die Wahrheit ans Licht bringen wollen.

Ärzte und medizinische Forscher erheben sich gegen das Pharmakartell und die Regulierungsbehörden, die entschlossen sind, die Menschheit in Ketten zu halten.