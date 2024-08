Bericht stellt fest, dass Baby, das 34 Stunden nach der Impfung starb, toxische Aluminiumwerte im Blut aufwies

Nachdem das Paar die Notrufnummer 911 angerufen hatte, trafen Rettungssanitäter ein. Sie versuchten, Sawyer wiederzubeleben, doch es gelang ihnen nicht.

Auch die Bezirks- und Staatspolizei reagierte und leitete, da es sich um den Todesfall eines Kleinkindes handelte, eine offizielle Untersuchung ein und ordnete eine Autopsie an.

Der leitende Gerichtsmediziner Mark Flomenbaum führte am nächsten Tag die Autopsie durch. Obwohl er Sawyer als „gut entwickelt“ und ohne Anzeichen von Verletzungen oder Blutergüssen vorstellte, reichte Flomenbaum einen Totenschein ein, in dem er Erstickung aufgrund einer „nicht optimalen Schlafumgebung“ angab – und damit im Wesentlichen die Eltern dafür verantwortlich machte.

„Es war kurz vor Weihnachten, als wir die Autopsieergebnisse bekamen“, sagte Melissa gegenüber The Defender. „Wir haben sie an Heiligabend gelesen. … Das ganze Wochenende haben wir nichts gemacht.“

Auf die Frage, ob sie jemals erfahren hätten, was der Gerichtsmediziner bei seiner Entscheidung beobachtet hatte, sagten sie nein. „Das Einzige, was in seinem Korb war, war die Decke, auf der er lag.“

Die Polizei suchte nach Hinweisen auf Kindesmissbrauch oder Alkoholismus, kam jedoch schnell zu dem Schluss, dass es sich um einen Unfalltod handelte.

Melissa war außer sich vor Trauer und forderte jeden auf, dies zu untersuchen, ob die Impfungen möglicherweise bei Sawyers Tod eine Rolle gespielt hätten.

Sie rief zunächst den Gerichtsmediziner an, um zu fragen, ob er Tests durchführen würde, um festzustellen, ob der plötzliche Kindstod (SIDS) die Ursache war, doch ihr wurde gesagt, dass dies nicht notwendig sei, „weil dadurch die Todesursache nicht aufgezeigt würde“, erinnerte sie sich.

Die Jagd nach Antworten

Dann begann für das Paar die Suche nach Antworten. „Ich suchte im Internet und in sozialen Medien nach Leuten. Ich rief jede Nummer an, die ich finden konnte“, sagte Melisssa.

Schließlich entdeckte sie eine Reihe pathologischer Tests , mit denen sich feststellen ließ, ob Impfstoffe bei Sawyers Tod eine Rolle gespielt hatten.

Die Tests messen C-reaktives Protein (das auf eine Gehirnentzündung hinweist), Leberenzyme, Aluminium und Quecksilber im Gehirn und Blutgewebe, Formaldehyd und Formalin (ein anderer Name für Formaldehyd). Ein Zytokin-Panel würde auch verschiedene Blutfaktoren und Impfstofftiterwerte identifizieren.

Melissa schickte per Post und E-Mail eine offizielle Anfrage an Flomenbaums Praxis, um die vollständige Testreihe anzufordern. Der Arzt lehnte ab, wies ihre Bedenken zurück und teilte ihr mit, dass Schwermetalle keinen plötzlichen Kindstod verursachen.

„Sie nannten mir für jeden Test einen Grund, warum er nicht durchgeführt werden musste“, sagte sie.

Weitere E-Mails beider Eltern an die staatliche Gerichtsmedizin kamen seitdem mit der Meldung „unzustellbar“ zurück.

Eine Freundin erzählte Melissa von Health Choice Maine , einer landesweiten gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz der Gesundheitsfreiheit und der Rechte der Eltern einsetzt. Dort traf sie Tiffany Kreck, die Geschäftsführerin von Health Choice Maine, die Melissa bei der Organisation ihrer eigenen Untersuchung half.

„Familien, die von einem Arzt schikaniert oder vom Jugendamt oder sonst jemandem bedroht werden, können sich an uns wenden und wir werden ihnen im Rahmen unserer Möglichkeiten dabei helfen, damit klarzukommen“, sagte Kreck gegenüber The Defender.

Melissa sagte, Tiffany habe ihr eine Liste mit Dingen gegeben, die sie erledigen müssten, „wie etwa Berichte und Rechnungsinformationen besorgen, Leute, die man kontaktieren müsse, und das habe ich getan.“

Ihr Hauptziel bestand darin, einen kompetenten Pathologen zu finden, der die von Melissa gewünschten Labortests durchführen konnte. Sie suchten im ganzen Land nach Hilfe – und nahmen sogar die Hilfe von Laura Bono in Anspruch , der Vizepräsidentin von Children’s Health Defense , wie Kreck dem Defender erzählte –, aber sie fanden nichts.

Kreck teilte Melissa mit, dass sie den potenziellen Pathologen gegenüber nichts über Impfstoffe erwähnen würden, sodass diese die Anfrage weniger wahrscheinlich ablehnen würden.

Das größte Hindernis bestand darin, einen Arzt zu finden, der bereit war, die Tests anzuordnen.

Ihr Gynäkologe teilte ihr mit, dass dies „außerhalb seines Tätigkeitsbereichs“ liege.

Sie rief ihren Hausarzt an und sagte ihm, dass sie glaube, dass die Impfungen beim Tod ihres Sohnes eine Rolle gespielt hätten. „Er leugnete es“, sagte sie. Auch ihr Kinderarzt verneinte.

Der toxikologische Bericht und die nächsten Schritte

Schließlich fanden sie jemanden im Staat, der auf Melissas Trauer reagierte und sich bereit erklärte, die Tests am 21. Juni durchzuführen. Obwohl einige von Sawyers Gewebeproben verfallen waren, konnte der Pathologe genügend Tests durchführen, um letzten Monat einen endgültigen Bericht herauszugeben.

Der Bericht war technischer Natur und enthielt keinerlei Anleitungen oder Empfehlungen.

Melissa sagte: „Sie haben mich nie angerufen und gesagt: ‚Oh, hören Sie, das ist hoch. Das könnte an seinen Impfungen liegen.‘ Wir werden einen VAERS-Bericht [Vaccine Adverse Event Reporting System] erstellen und uns für andere Säuglinge einsetzen, die sterben. Nein, wir haben nichts von ihnen bekommen.“

Also mussten sie einen privaten Toxikologen beauftragen, der den Bericht interpretieren konnte. Der zweite Bericht traf letzte Woche ein.

„Und sie war diejenige, die uns neulich angerufen und uns gesagt hat, dass sein Aluminiumspiegel sehr hoch sei“, sagte Melissa, „und dass wir rechtlichen Rat einholen müssten.“

Der Bericht zeigte, dass Baby Sawyer 95 Mikrogramm Aluminium pro Liter Blut hatte, ein Wert, der für Erwachsene giftig wäre. Die Toxikologin sagte dem Paar, dass die Aluminium- und Antigenwerte im Blut auf die Impfungen zurückzuführen seien. Sie sagte auch, dass die Krankheit des Babys ein beitragender Faktor gewesen sein könnte.

Kreck sagte zu Margulis : „Dieser zusätzliche Pathologiebericht zeigt, wie viel unsere Gerichtsmediziner nicht wissen, weil sie nicht nachschauen.“

Der Bericht habe auch hohe Bleiwerte gezeigt, die nicht auf Impfstoffe zurückzuführen seien, sagte der Toxikologe und fragte nach Bleiwerten in ihrem Haus oder Wasser. Da das Baby jedoch nur Muttermilch getrunken hatte und noch nicht alt genug war, um auf dem Boden herumzukrabbeln, bleibt die Frage offen.

Nachdem das Paar die Bestätigung bezüglich des Aluminiums erhalten hatte, fühlte es sich von der Unterstellung, es sei für Sawyers Erstickungstod verantwortlich, „rehabilitiert“, „aber wir haben immer noch das Gefühl, unser Baby im Stich gelassen zu haben“, sagte Melissa gegenüber The Defender.

„Da ich Krankenschwester bin“, sagte sie, „hatte ich das Gefühl, ihn sowohl als Krankenschwester als auch als Mutter im Stich gelassen zu haben.“

Nick fügte hinzu: „Aus der Sicht eines Vaters muss man seine Familie beschützen, und das habe ich nicht geschafft. Das belastet mich jede Sekunde des Tages.“

Melissa und Nick wollen beim National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) einen Antrag stellen. Sie sagt, sie sei immer noch skeptisch, „weil ich weiß, wie die Regierung und das Gesundheitssystem sind.“

Kreck hilft dem Paar bei der Vorbereitung auf das VICP-Treffen. „Wir machen jeden möglichen Test und versuchen, alle unsere Ts zu kreuzen und alle unsere Is zu punktieren, bevor wir mit dem VICP beginnen“, sagte Kreck, „was historisch schwierig und hart ist bei Fällen, die sie als SIDS-Fälle wahrnehmen.“

Das Paar sagte gegenüber The Defender, dass sie Hilfe bei der Meldung des Falls an VAERS im vergangenen November erhalten hätten, aber nie eine Antwort erhalten hätten. Sie bestätigten jedoch, dass Sawyers Fall in der Datenbank sei.

Health Choice Maine prüft außerdem die Möglichkeit einer Klage gegen den Befund auf der Sterbeurkunde des staatlichen Gerichtsmediziners.

Mit der Trauer umgehen

Nur drei Monate nach dieser Tortur teilte ein Therapeut Melissa, die noch immer um ihr Kind trauerte und nach Antworten suchte, mit, dass sie an einer „Anpassungsstörung“ leide.

„Sie sagte mir im Wesentlichen, dass ich mich nicht schnell genug an den Verlust meines Sohnes gewöhnen könnte, und empfahl mir eine Traumatherapie“, sagte Melissa.

Sie verließ weinend die Praxis und fragte sich, ob mit ihr etwas nicht stimmte oder ob sie ihre Trauer nicht loslassen konnte. „Ich hatte kein Glück mit Therapeuten“, sagte sie gegenüber The Defender.

„Ich habe das alles alleine durchgemacht, habe versucht, Berichte und alle Informationen über das Leben meines Babys und seine Krankenakten durchzugehen. Und das alles mache ich, während ich versuche, seinen Verlust zu betrauern, und es ist entsetzlich schmerzhaft“, sagte sie. „Das ist etwas, was kein Elternteil jemals durchmachen sollte.“

Ein Therapeut verordnete Melissa Stimmungsstabilisatoren und Antidepressiva. „Das psychiatrische Versorgungssystem war in dieser Hinsicht überhaupt nicht hilfreich“, fügte Nick hinzu.

Nick fand, dass die Rückkehr zur Arbeit und Beschäftigung für ihn der beste therapeutische Ansatz war. „Ich habe mich einfach auf andere Dinge konzentriert, während ich das alles mit mir herumschleppe“, sagte er.

Nick hat Melissa zu mehreren Therapiesitzungen begleitet und fand sie sehr hilfreich.

Das Paar gründete eine Trauergruppe namens Empty Arms für Eltern, die ein Kind verloren haben. Das sei „erstaunlich“, sagte Melissa. Die Gruppe lässt am Memorial Day Schmetterlinge frei und veranstaltet einen jährlichen Gedenkspaziergang für die Verstorbenen.

Auch bei ihren Familienangehörigen fanden sie Unterstützung, obwohl Melissa sagte, es sei schwer gewesen, mit ihrer Familie über den Zusammenhang mit der Impfung zu sprechen.

Das Paar sagte, der Verlust habe sie einander näher gebracht. „Ohne sie könnte ich nicht weitermachen und den Kampf, den wir gerade führen, nicht weiterführen“, sagte Nick. „Und man erkennt nicht, wie sehr man jemanden liebt und wie wertvoll das Leben ist und was vor einem liegt.“

„Schätzen und lieben Sie es, lassen Sie es nicht los“, sagte er.

„Wir haben den größten und besten Teil von uns beiden verloren und wenn wir nicht zusammen geblieben wären, hätte ich das Gefühl, ein weiteres Stück zu verlieren“, sagte Melissa.

Die Reise des Paares, um andere zu warnen

„Ich möchte andere Leute nur darauf aufmerksam machen und dem ein Ende setzen“, sagte Melissa.

Melissa sagte, sie warne Mütter kranker Kinder, ihre Impftermine zumindest so lange abzusagen, bis das Kind wieder gesund sei. Sie fügte hinzu:

„Kinder brauchen keine Impfungen. Und wenn sie welche bekommen, brauchen sie sie erst, wenn sie mindestens 2 Jahre alt sind. Das Problem ist, dass sie eine Blut-Hirn-Schranke haben, die sich erst mit 2 Jahren oder später geschlossen hat.

„Und wenn Sie vor dem zweiten Lebensjahr geimpft werden, kann das Aluminium die Blut-Hirn-Schranke passieren. Deshalb sind die Werte so hoch und es kommt zu Atemstillständen und Herzstillständen.“

Nick sagte: „Ich würde niemandem sagen: ‚Lassen Sie Ihre Kinder nicht impfen.‘ Aber ich würde auf jeden Fall sagen: ‚Recherchieren Sie. Suchen Sie im Internet nach Informationen, stellen Sie sicher, dass Sie das Richtige tun und dass Sie alle möglichen Folgen kennen.‘“

„Informieren Sie sich besser und setzen Sie sich energisch für Ihr Baby ein“, fügte er hinzu. „Denn es ist Ihr Baby, nicht das des Arztes.“

Auf die Frage, warum sich nicht mehr Mediziner zu Wort melden, antwortete Melissa lediglich: „Karriereselbstmord.“

„Ich will nicht mal mehr Krankenschwester sein“, sagte sie. „Warum sollte ich das wollen? Aber ich muss meine Rechnungen bezahlen.“

„Ärzte sind nicht besser über Impfungen informiert als die meisten Zehntklässler“, sagte sie. „Selbst als Krankenschwestern bekommen wir nichts darüber. Wir bekommen nur den Zeitplan.“

Sie sagte auch, Gerichtsmediziner sollten das Recht haben, bei der Autopsie nach Impfschäden zu suchen und diese als Todesursache auf dem Totenschein anzugeben. „Die Impfstoffe töten Menschen und Babys und sie versuchen, das zu vertuschen“, sagte sie.

Das Paar sagte zwar, es habe ihm geholfen, seine Geschichte zu teilen, gab aber auch zu, dass es sich lieber bedeckt halten wolle. „Für uns ist das ein eher ruhiges Thema, weil wir uns jetzt schützen müssen“, sagte Melissa.

Das Paar sucht nach einem guten Unterstützungssystem. „Wir suchen nach Leuten, die hinter uns stehen und uns auf diesem Weg unterstützen, während wir die nächsten fragwürdigen Jahre damit verbringen, Gerechtigkeit für unser Baby zu bekommen. Es könnte sich noch eine Weile hinziehen“, sagte Melissa.

Auf die Frage, was ihnen die Kraft gibt, aufzustehen und ihre Geschichte zu erzählen, trotz der Gegenreaktionen, die ein solcher Aktivismus nach sich ziehen könnte, sagte Melissa:

„Nur so kann ich meinem Baby noch Mutter sein. Und mein Baby verdient Gerechtigkeit. Und wir haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.“

„Er ist der Grund, warum wir jetzt leben. Und er ist unsere Motivation.“

Fragen zum staatlichen Gerichtsmediziner

Kreck sagte gegenüber The Defender, dass der Gerichtsmediziner Flomenbaum aus Massachusetts stamme, wo er als Gerichtsmediziner entlassen worden sei. „Es sieht so aus, als hätte er versucht, sie wegen ungerechtfertigter Kündigung zu verklagen und verloren“, sagte Kreck.

Laut einem Artikel im Portland Press Herald erwarb sich Flomenbaum durch seine Arbeit bei der Identifizierung von Leichen in New York City nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einen landesweiten Ruf als führender Gerichtsmediziner .

Er wurde aus seiner Position in Massachusetts entlassen, weil eine Leiche verloren ging und ein Rückstau an Leichen bestand, die auf ihre Untersuchung warteten.

Im Jahr 2019 ermittelte die Generalstaatsanwaltschaft des Staates Maine gegen Flomenbaum und sprach ihn später frei. Der Vorwurf: Er betreibe nebenberuflich eine Beratertätigkeit in Todesfällen außerhalb des Staates.

Der Artikel im Portland Press Herald geht ausführlicher auf Flomenbaums umstrittene Vergangenheit ein. Dazu gehört auch ein Brief eines Staatsanwalts aus Connecticut an die damalige Justizministerin Jane Mills, in dem er ihr mitteilte, dass ein Richter seine Aussage in einem Fall von Totschlag an einem Kind für „nicht glaubwürdig“ befunden habe.

Flomenbaum wurde 2021 vom Gouverneur des Staates Maine, Mills, wegen unangemessenen und unprofessionellen Verhaltens am Arbeitsplatz gerügt, woraufhin er bekannt gab, dass er keine Neuzuweisung in den Posten anstreben würde.

„Seine Amtszeit sollte damals nur noch etwa einen Monat dauern, und jetzt ist er immer noch im Amt. Das klingt alles sehr seltsam und komisch“, sagte Kreck.

Melissa erzählte dem Defender, dass Flomenbaum vor Kurzem die Gerichtsmedizin verlassen habe, was den Verbleib von Sawyers sterblichen Überresten in Frage stelle.

Das Paar versucht mit Unterstützung von Health Choice Maine, Sawyers Blut- und Gewebeproben aus der Gerichtsmedizin zu entwenden.

…

Quelle: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 21.08.2024