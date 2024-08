Klaus Schwab sagt, vor den Wahlen 2024 stehe eine „Ära der Schockereignisse“ bevor

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) von Klaus Schwab warnte gerade davor, dass im Vorfeld der US-Wahlen 2024 eine „Ära der Schockereignisse“ bevorstünde, da sich die globale Elite darauf vorbereite, Chaos in der Gesellschaft zu entfesseln.

In einem dystopischen Artikel warnt das WEF, dass die Bürger, die im November an die Wahlurnen gehen, mit „destabilisierenden Ereignissen“ rechnen müssten.

Dazu gehören eine „Cyber-Pandemie – die beabsichtigt ist“, die Entstehung einer „neuen globalen extremistischen Gruppe“ und beschleunigte Katastrophen durch den Klimawandel, darunter ein plötzlicher Anstieg des Meeresspiegels, der eine Inselnation überfluten wird.

Die globalistische Elite hofft verzweifelt, dass die Wahlen im Jahr 2024 zu ihren Gunsten ausfallen, während sie weiterhin versucht, der Strafverfolgung für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu entgehen, die in der Zeit nach der Pandemie begangen wurden.

Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, dass das WEF uns warnt: „Die globalen Risiken werden sich durch unerwartete, destabilisierende Schockereignisse noch weiter verschärfen.“

Was plant die globale Elite? Die vielleicht beunruhigendste Zeile des Artikels bezieht sich auf absichtliche Cybersicherheitsangriffe. Angesichts von Klaus Schwabs langjährigem Interesse daran, einen „verheerenden Cyberangriff“ auf die Welt zu entfesseln, sollte diese Warnung nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Mit Bezug auf den weltweiten Cybersicherheitsausfall von Crowdstrike im Juli sagte das WEF: „Stellen Sie sich vor, ein böswilliger Akteur würde dies tun – mit Absicht und in noch größerem Ausmaß.“

Das WEF behauptete außerdem, wir lebten in einer „opportunistischen Zeit“ für die Entstehung einer „globalen extremistischen Gruppe“, die überall auf der Welt Chaos anrichten könne, ohne große Konsequenzen zu erleiden. (Nahrungsmittelknappheit: Hungerpolitik der globalen Elite-Sekte)

Inzwischen klingt es so, als würde die globale Elite die „Klimakrise“ ausnutzen, um ihre Agenda voranzutreiben. Laut WEF:

„In der Zwischenzeit werden bestimmte Inselstaaten (die nur 0,3 % der weltweiten Emissionen ausstoßen) weiter für ihre Sache kämpfen, sei es durch internationales Recht oder neue Klimafonds.

„Aber wenn diese Inseln dem Klimawandel zum Opfer fallen und viel schneller untergehen als erwartet, wie werden Klimaaktivisten und Staats- und Regierungschefs reagieren?“

Auch digitale Zentralbankwährungen (CBDC) und digitale ID-Zahlungssysteme stehen laut Schwab und dem WEF auf der Tagesordnung. Sie warnen, dass dies dazu führen werde, dass sich die Länder des Globalen Südens vom Handel mit US-Dollar abwenden und sogar ein neues Blockchain -Zahlungssystem ausprobieren würden.

Hier der WEF-Artikel übersetzt:

4 globale Risiken, auf die man in der Zeit nach der Pandemie achten sollte

Seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im vergangenen Mai das Ende der COVID-19-Notstandsphase erklärt hat, haben sich andere Bedrohungen verschärft – mehr Varianten, globale Kriege, Klimaereignisse, technische Herausforderungen, terroristische Aktivitäten auf westlichem Boden und sogar ein neuer internationaler Gesundheitsnotstand namens Mpox. Aber was könnte sonst noch am Horizont auftauchen?