Blue Holes und das Geheimnis der Weltmeere: Existiert in Unterwasserhöhlen eine unbekannte Zivilisation? (Video)

Teile die Wahrheit!

Das tiefste Blue Hole der Welt liegt vor der Küste der Yucatán-Halbinsel in Mexiko und ist mehr als 400 Meter tief. Bislang ist es Forschern nicht gelungen, zum Grund der Öffnung vorzudringen. Blue Holes sind ein einzigartiges Rätsel der Unterwasserwelt und eines der letzten großen Geheimnisse der Erde. Lebt in den Unterwasserhöhlen eine uns bislang unbekannte Zivilisation? Von Frank Schwede

Auf Yucatán sind im Laufe von Jahrtausenden viele Cenoten entstanden. Das sind kreisrunde mit Süßwasser gefüllte Sinklöcher, die den Maya als heilige Eintrittspforten in die Unterwelt galten. Cenote leitet sich aus dem Maya-Wort dz´not ab, was Höhle mit Wasser bedeutet.

Die Cenotes in Yucatán stehen nach Meinung von Forschern mit dem vermutlich weltweit größten zusammenhängenden Unterwasser-Höhlensystem in Verbindung. Die beiden bisher längsten Systeme, Sac Actun mit 379 Kilometern und Ox Bel Ha mit 374 Kilometern, sind über mehr als 150 Cenotes zugänglich.

Das Taam Ja´Blue Hole vor der Küste der Halbinsel Yucatán liegt am Grund der Chetumal Bay. Das ist eine Lagune an der Grenze zwischen Mexiko und Belize. Neuste Messungen haben ergeben, dass das Taam Ja´Blue Hole eine Tiefe von mehr als 420 Meter hat.

Damit steht fest, dass es nach dem rund 300 Meter tiefen Sansha Yongle Dragon Hole bei den Paracel-Inseln im Südchinesischen Meer das tiefste Blue Hole der Erde ist – und noch immer nicht, haben Forscher den Grund erreicht.

Blue Holes sind in allen Teilen der Welt in verschiedener Tiefe unter dem Meeresspiegel zu finden. Forscher, die in diese Unterwasserlöcher eindrangen, bemerkten, dass von den Gängen Höhlenkammern abzweigen, genau wie bei Höhlenformationen an Land.

Die Gänge verlaufen in alle Richtungen, manchmal finden sich darin nicht einmal die Fische zurecht, die dort schon verkehrt schwimmend gefunden wurden. Manche der Gänge zwischen den Höhlen sind so regelmäßig geformt, dass Forscher nach Meißelspuren suchten, weil sie glaubten, sie seien einmal von Menschenhand geschaffen worden, als die Kalkklippen noch über dem Meeresspiegel lagen.

Stalaktiten, ein von der Höhlendecke hängender Tropfstein, können beweisen, dass sich viele der Blue Holes lange Zeit hindurch über dem Wasserspiegel befunden haben müssen.

Oft wurden in diesen blauen Löchern gefährlich starke Strömungen beobachtet, die von den Gezeiten herrühren, die große Wassermassen in die Höhlen pressen, wodurch ein Trichtereffekt mit starken Strudeln an der Oberfläche entsteht, der auch kleinere Boote und Schiffe in eine Höhle hinunterziehen kann.

Eine bislang unentdeckte Welt

Forscher glauben, dass sich in den Tiefen des Taam Ja´Blue Hole eine bislang unentdeckte Welt befinden könnte, von der wir nichts wissen, weil das Höhlensystem vermutlich schon vor Jahrtausenden geflutet wurde. Niemand weiß, was sich heute dort befindet und ob es dort möglicherweise Leben gibt.

300x250

Es gilt mittlerweile als erwiesene Tatsache, dass große Teile der Erdoberfläche einst unter Wasser lagen, während andere Gebiete, die sich heute weit unter dem Meeresspiegel befinden, früher zum Festland gehörten.

Das haben Naturforscher festgestellt, als sie in der Wüste Fossilien fanden und im Himalaja Skelette von Walen entdeckten. Und nicht zuletzt gibt es Beweise, dass die Wüste Sahara einst ein Binnenmeer gewesen ist.

Forschern ist auch bekannt, dass während der letzten Eiszeit eine ungeheure Menge von Ozeanwasser zu Gletschern gefroren war, deren übereinander gelagerte Schichten eine Höhe von vielen Kilometern erreichten und weite Teile der nördlichen Hemisphäre bedeckten.

Als schließlich vor ungefähr 12.000 Jahren die Gletscher aufgrund klimatischer Veränderungen zu schmelzen begannen, stiegen die Wasser der Erde, umfassten Küstenländer und Inseln, verwandelten Landengen in Wasserstraßen und große Inseln in Unterwasserplateaus.

300x250 boxone

Das Meeresniveau zur Zeit der Schmelze der Dritten Eiszeit wird auf eine Höhe von rund 180 Meter unter dem gegenwärtigen Meeresspiegel geschätzt. Es ist also möglich, dass viele Länder, die sich einmal über dem Meeresspiegel befanden, heute in großer Tiefe liegen, und zwar aufgrund vulkanischer Bewegungen, die während und nach der Überflutung stattfanden, die in der Bibel als die Sintflut beschrieben wird.