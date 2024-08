Council on Foreign Relations: Mächtiger US-Thinktank sinniert über die Ermordung Putins

Teile die Wahrheit!

Foreign Affairs, die Zeitung des mächtigen US-Thinktanks Council on Foreign Relations, lässt einen ehemaligen CIA-Mitarbeiter über die Ermordung von Präsident Putin sinnieren. Von Thomas Röper

In Foreign Affairs, der Zeitung des mächtigen US-Thinktanks Council on Foreign Relations, der die US-Außenpolitik maßgeblich bestimmt, ist ein Artikel mit der unzweideutigen Überschrift „Würden die USA ein Attentat auf Putin in Betracht ziehen?“ erschienen, in dem der Autor darüber sinniert, ob die USA die Ermordung Putins durchführen sollten und welche Folgen das hätte.

Wegen der Macht, die das Council on Foreign Relations in den USA hat, sollte man Artikel, die dort erscheinen, nicht als Spinnereien abtun.

Das gilt umso mehr, weil der Autor des Artikels nicht irgendwer ist. Der Artikel wurde von Douglas London geschrieben, der früher Stationsleiter der CIA und dann der Chef der Terrorismusbekämpfung für Süd- und Südwestasien war.

Der Autor ist also kein Analyst oder Theoretiker, sondern kommt aus der operativen Arbeit. Derzeit ist er Professor für „Intelligence Studies“ an der Georgetown University, die als eine bekannte Rekrutierungsstätte für die politischen Positionen der US-Demokraten gilt.

Und noch am 13. Juli schrieb er auf X im Zusammenhang mit Israels Krieg gegen die Palästinenser, dass er Verständnis für politische Attentate hat.

Wie würde der Westen wohl reagieren, wenn eine einflussreiche, der russischen Regierung nahestehende Zeitung einen Experten darüber fabulieren lassen würde, westliche Staatschefs oder gar den US-Präsidenten zu ermorden? (Russischer »Doppelkeil« im Donbas rückt weiter gen Westen vor – wie Putins Armee die Ukrainer austrickst)

Da der Artikel von London ausgesprochen offen ist und zeigt, wie man in den US-Geheimdienstkreisen denkt, habe ich ihn übersetzt. Hinzu kommt, dass es faszinierend ist, wie offen er darin über all die illegalen US-Geheimdienstoperationen spricht, die westliche Medien nur sehr ungerne erwähnen.

Beginn der Übersetzung:

Würden die USA ein Attentat auf Putin in Betracht ziehen?

Wann und warum Geheimdienste ausländische Staatsoberhäupter ins Visier nehmen – und wie das oft nach hinten losgeht.

Es ist bezeichnend, dass die erste Frage, die in den Medien aufkam, nachdem der iranische Präsident Ebrahim Raisi bei der Rückkehr aus Aserbaidschan im Mai bei einem Hubschrauberabsturz im gebirgigen Nordosten des Landes ums Leben gekommen war, lautete, ob die USA ihre Finger im Spiel hatten.

Zu den Fragen, die im Zusammenhang mit der jüngsten Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Pjöngjang aufgeworfen wurden, gehörte neben den Auswirkungen auf die schwelenden Spannungen in Asien auch die Frage, welche Möglichkeiten seine Bereitschaft, den Kreml zu verlassen, bietet.

Sollten die USA und ihre Verbündeten versuchen, Putin abzusetzen, indem sie in seiner Abwesenheit einen Staatsstreich ermöglichen oder ihn auf einer solchen Reise ermorden? Die Antwort liegt in der Abwägung von Risiko und Nutzen.

Was könnte man mit der Ermordung Putins gewinnen? Wenn die Messlatte zwischen dem Status Quo und den Folgen einer gewaltsamen Beseitigung Putins liegt, würde dann die Bedrohung der USA und ihrer Verbündeten durch Russland abnehmen? Würden sich die russischen Truppen aus der Ukraine zurückziehen und aufhören, eine Bedrohung für die NATO-Verbündeten im Baltikum und in Osteuropa darzustellen?

Oder könnten die russischen Absichten noch feindseliger und unberechenbarer werden? Trotz Putins Besessenheit von Intrigen, Leugnung und Täuschung und trotz der Vernebelung ist er ziemlich berechenbar. In der Tat waren die USA – mit Großbritannien, das in die gleiche Richtung tendierte – die Ausnahme unter ihren NATO-Verbündeten, ganz zu schweigen von der Ukraine selbst, die Putins Angriffspläne mit großer Zuversicht vorhersagten.