Britische Astrophysiker knacken Rätsel des 2000 Jahre alten Antikythera-Mechanismus (Video)

1901 wurde in einem Schiffswrack in der Nähe der ägäischen Insel Antikythera der Antikythera-Mechanismus gefunden. Bis vor kurzem noch galt er als eines der ältesten Rätsel der Antike und als einer der ersten analogen Computer. Nun haben britische Forscher der University of Glasgow nach mehr als hundert Jahren das Rätsel um den antiken Computer geknackt. Von Frank Schwede

Schon vor mehr als sechzig Jahren glaubten Forscher, dass es sich bei dem geheimnisvollen Apparat um eine Art Sternencomputer handelt. Ein kleiner Bronzegegenstand, zusammengesetzt aus Tafeln, Rädern und Nummernscheiben, die vom Meerwasser verklebt wurden.

Das geheimnisvolle Artefakt wurde vor über hundert Jahren zusammen mit anderen Fundgegenständen, hauptsächlich Statuen, aus einem auf Grund des Ägäischen Meeres liegenden römischen Handelsschiffes geborgen, das um 70 vor Christus völlig überladen vor der Insel Antikythera in einem Sturm versank. Da konnte noch niemand ahnen, dass der eigentliche Schatz dieser unscheinbare verrostete Kasten ist.

Neunzig Jahre später wurde der merkwürdige Apparat und seine von Salzwasser zerfressenen Zahnrädern, Zeigern und Platten zur Reinigung in ein Säurebad gelegt, um ihn anschließend eingehend untersuchen zu können.

Eine erste Analyse von Derek de Solla Price, George Stamires und anderen Archäologen in den 1960er Jahren ergab, dass das Gerät eine Art analoger Rechner ist zum Auffinden der Sterne, zur Berechnung planetarischer Umlaufbahnen und zur Standortbestimmung in der Nacht. Derek de Solla Price sagte dazu wörtlich:

„Kein Instrument, das diesem gleicht, ist irgendwo erhalten. Der Fund eines solchen Objekts gleicht dem Fund eines Düsenflugzeugs im Grab von König Tut.“

Es brauchte schließlich noch einmal knapp sechzig Jahre, um dem Geheimnis des Apparats auf die Spur zu kommen. Über viele Jahre studierten Wissenschaftler das rätselhafte Instrument, entzifferten und übersetzten die Inschrift, durchleuchteten das Gerät mit Röntgenstrahlen und versuchten, die fehlenden Teile des Jahrtausende Jahre alten Computers zu ergänzen, um das Gerät vollständig rekonstruieren und verstehen zu können.

Recht bald war den an der Untersuchung beteiligten Forschern klar, dass es sich bei dem Apparat tatsächlich um eine komplexe astronomische Uhr handeln könnte, die einmal dazu diente, Kalenderdaten sowie besondere Konstellationen wie Sonnen- und Mondfinsternisse vorauszusagen.

Außerdem konnten an den Skalen der Uhr die babylonischen Tierkreiszeichen und der Olympia-Zyklus sowie die Zyklen der fünf in der Antike bekannten Planeten abgelesen werden.

Übrig blieben 82 Fragmente, die nicht zugeordnet werden konnten

Bislang aber war den Wissenschaftlern nicht klar, wie präzise die Angaben des antiken Rechners tatsächlich waren und ob sie überhaupt stimmten. Beispielsweise war nicht klar, welche Merkmale der Planetenbewegung damit gemessen wurden und ob möglicherweise noch weitere bislang unentdeckte Mechanismen vorhanden waren.

Am Ende saßen die Forscher vor 82 Fragmente, die sie nicht zuordnen konnten. 2006 ist es Forschern des University College London gelungen, das komplizierte Räderwerk an der Vorderseite des Apparats, das ja nur in Bruchstücken vorhanden war, zu rekonstruieren.

Sie kombinierten die tomografische Analyse der Fragmente, die Inschriften, mathematische Berechnungen sowie die astronomischen Daten der Uhr miteinander. Das Ergebnis, das 2006 im Fachjournal Nature erschien, zeigt, dass der Mechanismus des antiken Rechners bereits in der Antike weit komplexer war als bisher angenommen.

Laut der Berechnungen werden die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn als ein System von Ringen dargestellt. Dazu liefern die altgriechischen Inschriften auf der Frontseite des Apparats Informationen zu den Planeten und Intervallen.

Aus dieser Erkenntnis zogen die Forscher die nötigen Schlüsse, um die Mechanismen und die korrekte Zahl der verlorenen Zahnräder zu reproduzieren. Das Ergebnis war ein Konstrukt aus sieben Zahnrädern.

Die Frontseite des Rechners zeigt die Phasen von Sonne und Mond an, außerdem werden die Umlaufbahnen der in der Antike bekannten Planeten dargestellt. Dennoch sind viele Fragen offen geblieben.