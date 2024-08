Gesundheit: Die toxische Belastung durch Tätowierungen erhöhen das Krebsrisiko, insbesondere Blutkrebs!

Teile die Wahrheit!

Wir kehren erneut zu Medical News Today (MNT) und einer aktuellen Zusammenstellung von Studien über die Gefahren von Tätowierungen zurück , insbesondere das erhöhte Krebsrisiko, insbesondere Blutkrebs. Von Joachim Bartoll

Im Februar 2016 schrieb Joachim Bartoll für seinen Classic Muscle Newsletter einen Artikel über die Gefahren von Tätowierungen – etwas, das offensichtlich sein sollte, da man dabei tatsächlich Giftstoffe (Schwermetalle) in die Dermis der Haut sticht, die Bindegewebsschicht, zu der auch kleine Blutgefäße und Nervenenden gehören. (Gesundheit: Algen – Ursprung des Lebens und Superfood)

Mal sehen, was MNT dieses Mal zu sagen hat.

„Tattoos können auffallend schöne Kunstformen sein und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Laut einer Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2023 haben 32 % der Amerikaner mindestens ein Tattoo und 22 % mehrere.“

Das nennt man „Schafmentalität“. Sie wurden Ihr ganzes Leben lang mit völligem Blödsinn indoktriniert und durch soziale Programmierung finden Sie Tattoos cool und eine Art Statement, und anstatt die offensichtliche Frage zu stellen, ob es wirklich gesund ist, Giftstoffe in Ihre Haut einzuführen, ziehen Sie den Schluss, dass es sicher sein muss, weil Ihr Freund und andere Leute es getan haben und es ihnen gut zu gehen scheint.

Nun, die Leute essen Mist, sie rauchen, sie haben Stress und es scheint ihnen gut zu gehen, weil Sie keinen wirklichen Bezugspunkt dafür haben, was wirklich „gut“ ist, also ein gesunder Mensch, der sich gut entwickelt.

Heutzutage sind aufgrund schlechter Ernährung, Stress, Umweltverschmutzung, Drogen und anderer schlechter Lebensstilentscheidungen mindestens 95 % aller Menschen sehr ungesund, eine schlechtere Version dessen, was sie sein könnten.

Das ist also Ihr Bezugspunkt, Menschen mit extrem schlechter Gesundheit. Es tut mir leid, aber den meisten Menschen geht es nicht „gut“, die meisten Menschen leben nicht einmal, sie überleben kaum.

„Es bleiben jedoch einige Fragen zu den möglichen gesundheitlichen Auswirkungen einer Tätowierung offen, und in jüngster Zeit haben sich Forscher auf die Art und Weise konzentriert, in der sich die Tätowierung langfristig auf die körperliche Gesundheit einer Person auswirken könnte.“

Auch hier sollte die Frage nach den gesundheitlichen Folgen eine offensichtliche Frage sein, und die Antwort sollte ebenso offensichtlich sein. Das Einbringen fremder und hochgiftiger Stoffe in die Haut, die schließlich in andere Gewebe austreten, kann niemals gesund sein.

„Eine Studie, die Anfang Juli 2024 in ASM Journals veröffentlicht wurde, testete Proben von 75 in den Vereinigten Staaten häufig verwendeten Tätowierungs- und Permanent-Make-up-Tinten und fand heraus, dass 26 davon mit infektionserregenden Bakterien kontaminiert waren.

300x250

Dazu gehören Staphylococcus epidermidis, eine Infektion damit kann schwere gesundheitliche Komplikationen hervorrufen, und Cutibacterium acnes, das Akne verursacht. “

Nein, es gibt keine „infektionserregenden Bakterien“. Das ist eine falsche Vorstellung, wie in der Pseudowissenschaft der betrügerischen Keimtheorie.

Was tatsächlich passiert, ist eine Heilungsreaktion auf den Schaden, der durch die hämmernde Tätowiernadel verursacht wurde.

Wie in der Mikrobiologie beschrieben, spielt Staphylococcus epidermidis (wie der Name schon sagt) eine wichtige Rolle bei der Wundheilung, insbesondere im Bindegewebe, wie in der Dermis der Haut, wo es die Produktion von Kollagen und neuen Zellen anregt.

300x250 boxone

Cutibacterium acnes ist ein Bakterium, das dabei hilft, die Haut zu reinigen, eine unserer Methoden zur Entgiftung, insbesondere von Schwermetallen. Mit anderen Worten: Wenn Sie bestimmte Schwermetalle über die Haut entgiften, sind mehr Cutibacterium acnes-Bakterien vorhanden, die das Chaos beseitigen.