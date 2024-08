Buchstäblich nur einen Tag später erhielten wir eine wichtige Bestätigung, dass etwas wirklich Großes passieren könnte

Teile die Wahrheit!

Sollen wir nicht bemerken, dass etwas Großes im Gange ist? Buchstäblich nur einen Tag, nachdem die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch der Affenpocken in Zentralafrika als „gesundheitliche Notlage internationalen Ausmaßes“ eingestuft hatte , wurde in Schweden ein bestätigter Fall des neuen mutierten Stamms der Affenpocken bestätigt. Von Michael Snyder

Wusste die WHO von diesem Fall, bevor sie ihre Bekanntmachung machte? Jemand muss diese Frage wirklich stellen. Und wie Sie unten sehen werden, sagt uns ein Experte jetzt, dass es in Großbritannien bereits „mit ziemlicher Sicherheit“ Fälle gibt. Werden wir bald Fälle des neuen mutierten Stamms der Affenpocken auf der ganzen Welt sehen?

Immer wenn ich über irgendetwas schreibe, gibt es Leute, die sich aufregen. Das scheint besonders dann der Fall zu sein, wenn ich über Krankheiten schreibe. Nach dem, was wir in den letzten Jahren durchgemacht haben, gibt es viele Leute, die das Wort „Pandemie“ nie wieder hören wollen. Das kann ich durchaus verstehen.

Aber ich bin nicht hier, um das zu schreiben, was die Leute hören wollen, und ihnen ein warmes, wohliges Gefühl zu geben. In Matthäus 24 sagte uns Jesus ausdrücklich, dass es in den Tagen kurz vor seiner Rückkehr mehrere „Seuchen“ geben würde. Ist Jesus ein Lügner? Natürlich nicht.

An diesem Punkt wissen wir einfach nicht, ob Affenpocken eine der „Seuchen“ sind, vor denen Jesus uns gewarnt hat, aber ich denke, es lohnt sich, darauf zu achten, weil die Weltgesundheitsorganisation sicherlich eine große Sache daraus macht. („Krisensitzung“: Wird ein weitaus tödlicherer Stamm der Affenpocken zur nächsten großen Gesundheitsgefahr?)

Einen Tag, nachdem dieser neue mutierte Stamm der Affenpocken von der Weltgesundheitsorganisation als „gesundheitliche Notlage internationalen Ausmaßes“ eingestuft wurde, erhielten wir die schockierende Nachricht, dass in Schweden ein Fall bestätigt worden war …

Schweden gab am Donnerstag den ersten Fall der gefährlicheren Variante von Mpox außerhalb Afrikas bekannt; die WHO erklärte die Krankheit zu einem globalen Gesundheitsnotfall.

Die Gesundheitsbehörde des Landes bestätigte gegenüber AFP, dass es sich um denselben Stamm des Virus handele, der seit September 2023 in der Demokratischen Republik Kongo stark verbreitet ist und als Untergruppe Clade 1b bezeichnet wird.

Ich hätte nicht erwartet, dass es in Europa so bald einen solchen Fall geben würde.

Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich für längere Zeit nichts über Affenpocken schreiben müsste.

Doch jetzt, da dieser neue Stamm auf dem Vormarsch ist, könnte er weltweit für Aufsehen sorgen.

Uns wurde mitgeteilt, dass sich die infizierte Person in Schweden vor Kurzem in einem Gebiet in Afrika aufgehalten habe, in dem sich diese neue Variante ausbreitet …

Die Person habe sich während eines Besuchs in „dem Teil Afrikas infiziert, in dem es einen großen Ausbruch der Mpox-Klade I gibt“, sagte der staatliche Epidemiologe Magnus Gisslen in der Erklärung.

Der Patient „wurde versorgt“, sagte Gisslen. Die Agentur fügte hinzu, dass Schweden „bereit ist, Menschen mit MPOX sicher zu diagnostizieren, zu isolieren und zu behandeln.“

Hoffentlich konnten sie dieses Individuum rechtzeitig isolieren.

Doch selbst wenn dies der Fall wäre, geht die Abteilung Europa der Weltgesundheitsorganisation davon aus , dass es in den kommenden Tagen und Wochen mehr „importierte Fälle von Clade 1 in der europäischen Region“ geben wird …