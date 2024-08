Teile die Wahrheit!

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 hat mit ihrer Darstellung von Leonardo Da Vincis „Abendmahl“ große Aufmerksamkeit erregt, da manche das Werk kontrovers interpretierten.

Nach einer Welle der Empörung räumten die Organisatoren der Veranstaltung ihre Exzesse ein und entschuldigten sich bei der christlichen Gemeinschaft. (Die Prophezeiung der Bibel: Die Olympischen Spiele und das Heilige Römische Reich)

Diese Entschuldigung war jedoch nur eine Täuschung des Teufels.

Während dieser Olympischen Spiele in Paris enthüllten die Herrscher der Welt ihre wahre Natur, die sich als Flüstern des Teufels erwies.

Tatsächlich waren die berühmtesten Zauberbücher historisch gesehen französischer Herkunft.

Das offizielle Plakat zur Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris wurde im Internet kürzlich von Kritik und Kontroversen begleitet.

Offizielles Poster zur Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele. Social-Media-Plattformen.

Zahlreiche Nutzer sozialer Medien und mehrere religiöse Führer haben die Bilder als Symbolik interpretiert, die mit Satanismus und dem Fall Luzifers in Verbindung steht.

Foto: Soziale Netzwerke.

Das Plakat zur Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele zeigt vor einem schwarzen Hintergrund eine strahlende menschliche Gestalt, die auf einen stilisierten Globus herabsteigt.

Über diesem Bild prangen in großen Buchstaben „RECORDS“ und das Logo der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dieses Plakat kündigte eine Aufführung unter der Leitung von Thomas Jolly an, die Teil der Abschlusszeremonie am 11. August 2024 im Stade de France sein sollte.

Zahlreiche Online-Kommentatoren verglichen die Bildsprache des Plakats mit der biblischen Erzählung von Luzifers Fall. Diejenigen, die sich besser mit Symbolik auskennen, empfanden es als absichtliche Anspielung auf satanische Motive und brachten ihre Empörung über die Wahl dieser Motive für eine olympische Veranstaltung zum Ausdruck.

Das Bild, das in kräftigen Schwarztönen gehalten ist und einen Mann zeigt, der vom Himmel auf die Erde herabsteigt, weist eine unheimliche Ähnlichkeit mit einer bekannten Geschichte auf. Als das Foto in einem Editor umgedreht wurde, löste es in den sozialen Medien Schock aus, da es Bilder von Luzifer heraufbeschwor.

Diese Darstellung könnte mit einer „Ikone des Teufels“ verglichen werden und weist Parallelen zur Schilderung des Falls Satans im Alten Testament auf.

Hier ein Auszug aus dem Buch des Propheten Jesaja:

„Wie bist du vom Himmel gefallen, du leuchtender Sohn, auf die Erde geworfen, du, der du die Völker niederstrecktest!“ (Jesaja 14,12). Diese Passage könnte sich direkt auf die biblische Erzählung beziehen.

Von den Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris liegt keine offizielle Stellungnahme zu dieser Angelegenheit vor.