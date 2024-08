Das Rätsel der T-förmigen Sternentore (Video)

T-förmige Türen finden sich nicht nur an historischen Stätten im Süden der USA und in Mexiko, T-Tore sind auch in ägyptischen Hieroglyphen abgebildet. Laut Templer-Großmeister Timothy Hogan handelt es sich dabei um Sternentore.

Es scheint einen Zusammenhang mit den T-förmigen Megalithen zu geben, die im nordamerikanischen Bundesstaat Montana und im Göbekli Tepe in der Türkei gefunden wurden.

Die ältesten T-förmigen „Tore“ befinden sich im Chaco-Komplex im südamerikanischen Bundesstaat New Mexico. Was sie darstellen und warum sie so gestaltet wurden, ist bis heute ein Rätsel.

Der Chaco-Komplex im Chaco Canyon stammt aus der Zeit zwischen 900 und 1150 n. Chr. erbaut von den Pueblos, amerikanischen Ureinwohnern im Südwesten der USA. Der Komplex zerfiel, aber anderswo im Norden von New Mexico und im Süden des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua entstanden andere Konstruktionen T-förmiger Tore.

Das Phänomen der T-förmigen Tore erstreckt sich vom Chaco Canyon über die Aztekenruinen und Mesa Verde 258 Kilometer nördlich von Chaco bis 1.127 Kilometer südlich bis nach Chihuahua in Mexiko. Der Mesa Verde-Komplex stammt aus der Zeit zwischen 1110 und 1275 n. Chr.

Der Chaco-Komplex im Chaco Canyon, mit einem riesigen T-förmigen Tor im zentralsten Gebäude auf der linken Seite.

In Mexiko sind die Casas Grandes , auch bekannt als Paquimé, die letzten erhaltenen T-förmigen Tore, die zwischen 1250 und 1450 n. Chr. erbaut wurden. – und aus der gleichen Zeit in den Cuarenta Casas , den hohen Klippenwohnungen in der Sierra Madre in Mexiko.

Der führende Experte für dieses Phänomen ist Steve Lekson , emeritierter Professor an der University of Colorado. Um die Ähnlichkeiten zwischen diesen Zeiträumen zu erklären, entwickelte er das Konzept, das er Chaco-Meridian nennt .

Oben: Klippenwohnungen mit T-förmigen Durchgängen im Hauptgebäude in Mesa Verde, New Mexico. Mitte rechts: Cuarenta Casas , hohe Klippenwohnungen in Sierra Madre, Mexiko. Unten links: T-Form im Körbchen von Mesa Verde. Unten rechts: Zentrales T-förmiges Tor in den Casas Grandes , auch bekannt als Paquimé, in Mexiko.

Er geht davon aus, dass die Bevölkerung des Chaco-Komplexes um 1125 n. Chr. dort ankam. Als Chaco entvölkert wurde, tauchten weiter nördlich eine Reihe großer Bauwerke auf, darunter die T-förmigen Tore, die denen von Chaco ähneln. Als der Mesa-Verde-Komplex im Jahr 1275 einstürzte, tauchten Hunderte von T-förmigen Toren 1.127 Kilometer südlich an der großen Stätte Paquimé wieder auf.

Lekson kann mit seiner Chaco-Meridian-Theorie zeigen, dass es eine sehr gerade Linie ist, wenn man von den Aztekenruinen direkt nach Süden nach Paquimé geht, genau wie vom Chaco zum Azteken. So wanderten große Bevölkerungsgruppen aus diesen verschiedenen Gebieten in 150 Jahren in geraden Linien von einem Komplex zum anderen.

In Chaco sehen wir nur die T-förmigen Durchgänge in der Nähe der wichtigen Gebäude, die an markanten Stellen eines Platzes lagen. Was auch immer der T-Pass bedeutete, er hatte soziale Bedeutung. Als in Aztec und Mesa Verde ein neuer Komplex gebaut wurde, hatten mehr Türen die gleiche Form.

T-Tore kommen dann sowohl in großen als auch in kleineren Häusern vor, und einige davon sind Innentüren und nicht nur Außentüren. In der späteren Zeit in Paquimé sind sie universell.

Darüber hinaus wurden um einige Tore Wandgemälde mit Schlangenmotiven gemalt und es wurden T-förmige tragbare Altäre und Keramikbecher mit T-förmigen Aussparungen gefunden. Die T-Form scheint daher für die Pueblo-Indianer und Azteken eine wichtige Bedeutung gehabt zu haben.