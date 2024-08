Wir leben wirklich in der biblischen Endzeit

Ist es möglich, dass Jesus uns vor fast 2.000 Jahren ausdrücklich vor den Zeiten gewarnt hat, in denen wir leben? Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die globalen Ereignisse in letzter Zeit außer Kontrolle geraten sind.

Normalerweise ist der Sommer eine Zeit, in der es relativ ruhig ist. Was die Nachrichtenbranche betrifft, sollte der August der ruhigste Monat von allen sein, weil so viele Menschen auf der Welt im Urlaub sind. Von Michael Snyder

Aber das war im Jahr 2024 definitiv nicht der Fall. Laut dem Journalisten Simon Tisdall haben wir in den letzten Wochen einen „Höhepunkt an Volatilität, Instabilität und Unsicherheit erlebt, der in jüngster Zeit beispiellos war“ …

Der August ist der ruhigste Monat – um T.S. Eliots Vers zu verdrehen – oder zumindest dachten das Nachrichtenredakteure früher. Politiker machen Urlaub, Regierungen legen ihre Arbeit nieder, die Menschen ziehen sich in die Berge oder an den Strand zurück. Es passiert nicht viel. Nicht so in diesem August.

Die Welt erlebt in diesem Monat einen außergewöhnlichen Höhepunkt an Volatilität, Instabilität und Unsicherheit, wie man ihn in jüngster Zeit noch nie erlebt hat. Es ist beängstigend, es ist schockierend, es ist eine wilde Fahrt.

Plötzliche Revolutionen, aktuelle und bevorstehende Kriege, schreckliche Verbrechen, Fehden mit hohem Einsatz, Hungersnöte, Lebenshaltungskosten, gewalttätige Unruhen und unfassbare Marktpaniken kommen nicht als einzelne Spione, sondern in Bataillonen.

In einer Welt, in der gegenseitige Zerstörung, durchdrungen von Grausamkeit und Verzweiflung, ein beliebter menschlicher Zeitvertreib ist, locken die düsteren Ansichten von Eliots Das wüste Land erneut. (Nahrungsmittelknappheit: Hungerpolitik der globalen Elite-Sekte)

Er hat recht.

Doch nur weil in letzter Zeit alles verrückt zuging, heißt das noch lange nicht, dass wir in der Endzeit leben.

Wenn wir wirklich in der Endzeit leben, gibt es bestimmte, sehr konkrete Zeichen, die wir erkennen sollten.

In Matthäus Kapitel 24 besprach Jesus einige dieser Zeichen …

6 Und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; seht zu, dass ihr nicht beunruhigt seid; denn das muss alles geschehen; aber es ist noch nicht das Ende da.

7 Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es wird Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben geben an verschiedenen Orten.

8 All dies ist der Anfang der Wehen.

Natürlich hat es im Laufe der gesamten Menschheitsgeschichte Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Naturkatastrophen gegeben.

Wenn wir wirklich in der Endzeit leben, müssten alle diese Elemente gleichzeitig auftreten und die Intensität jedes einzelnen Elements müsste auf einem sehr hohen Niveau sein.

Reden wir zunächst über den Krieg. Dem Institute for Economics & Peace zufolge gab es im vergangenen Jahr weltweit 56 aktive militärische Konflikte. Das war die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg …

Ukraine, Gaza, Sudan, Äthiopien, Afghanistan, Syrien, Demokratische Republik Kongo, Kolumbien … und so weiter. Es gibt bis zu 56 aktive Konflikte auf der Welt, die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Darüber hinaus haben diese eine zunehmend internationale Komponente, da 92 Länder in Kriege außerhalb ihrer Grenzen verwickelt sind.