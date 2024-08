Das Tor zur Hölle! Die düsteren Geheimnisse von Burg Houska

Teile die Wahrheit!

Ein Ort, von dem in düsteren Legenden berichtet wird. Ein Ort, dessen Name manche nur flüsternd aussprechen. Ein Ort, von dem es heißt, dass er das Tor zur Hölle sei: die mystische Burg Houska in der Tschechischen Republik.

Bei jüngsten Nachforschungen in den verborgenen Ecken und Winkeln dessen, was uns als tägliche Realität umgibt und sich mit dem Übernatürlichen überschneidet, haben wir dieses rätselhafte Bauwerk untersucht. Von Emanuell Charis

Was steckt hinter den Legenden und Mysterien um Burg Houska? Gibt es dort wirklich so außergewöhnlich viele paranormale Aktivitäten? Und warum wird die Burg als „Tor zur Hölle‟ bezeichnet?

Die Entstehung von Burg Houska

Die Geschichte von Burg Houska reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, als die gotische Festung bei Blatce in der sogenannten „Daubaer Schweiz‟ – im Herzen der malerischen tschechischen Landschaft – erbaut wurde.

Von Anfang an galt dieses Bauwerk als außergewöhnlich, sogar unheimlich. „Die Legende besagt, dass die Burg nicht einfach als Verteidigungsbollwerk erbaut wurde, sondern dass sie direkt über einem Tor zur Hölle liegt.

Dort soll sie mit voller Absicht errichtet worden sein – ob zum Zweck, das Höllentor unter Kontrolle zu halten oder um jederzeit Zugang dazu zu haben, darüber streiten sich nach wie vor die Experten.‟

Fest steht jedoch, dass schon während des Baus unheimliche Phänomene auftraten. Damit ist nicht nur die düstere Aura gemeint, die die Baustelle umgab, sondern es gibt zahlreiche Berichte über unerklärliche Geräusche und grauenhafte Stimmen, die aus der Tiefe unter der Burg kamen.

Ferner heißt es in mehreren Quellen, dass Vögel einen weiten Bogen um die Burg Houska machten und nie in deren Nähe kamen. Übernatürliche Ereignisse – auch heute noch Burg Houska scheint ein regelrechter Magnet für das Paranormale zu sein.

Jahrhundertealte Berichte erzählen ebenso wie zeitgenössische, aktuelle Zeugnisse von unerklärlichen Vorfällen, die hier stattgefunden haben. Schattenhafte Gestalten, die durch den Hof und die Flure der Burg wandern, geisterhafte Stimmen, die in den Wänden und den Katakomben flüstern, und eine durchweg düstere, bedrückende Atmosphäre, die Zeugen zufolge „wie eine Decke aus Blei‟ über allem liegt, sind nur einige der mysteriösen Erscheinungen, die Besucher erschauern lassen.

Nachforschungen zeigten verschiedene Berichte, die übereinstimmend besagen, dass Menschen, die sich in der Umgebung der Burg aufhielten, unerklärliche Ängste und Beklemmungen verspürten – als ob etwas Uraltes, Dunkles und abgrundtief Böses in der Tiefe des Felsens unter dem Bauwerk lauert.

Diejenigen, die sich der Stelle näherten, an der sich das Höllenportal befindet, berichten von Visionen und seltsamen Träumen, die sie aus der Realität herauszogen und in eine andere Dimension zu führen scheinen.

Das Höllentor

Nachforschungen brachten schockierende Wahrheiten ans Licht. Es scheint, als ob Burg Houska nicht nur ausschließlich aufgrund von Legenden als „Tor zur Hölle‟ bezeichnet wird. Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Burg bewusst über einem Ort gebaut wurde, den die Menschen der damaligen Zeit als direkten Zugang zur Unterwelt betrachteten.

Spekulationen weisen darauf hin, dass die Erbauer der Burg versuchten, das Böse einzudämmen, indem sie es an einem Ort konzentrierten und es gleichzeitig von der Außenwelt abschirmten.

Die gotische Architektur und die geheimnisvollen Symbole, die in die Mauern eingraviert sind, deuten darauf hin, dass die Erbauer über okkultes Wissen verfügten. „Die Vermutung, dass sie zugleich einen exklusiven Zugang zur Hölle haben wollten, liegt nahe.‟