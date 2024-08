Westliches Bankensystem vor dem Zusammenbruch? Könnte das ein Grund für die Kriegstreiberei sein?

Überall knackt es gewaltig im Gebälk. Es droht die Gefahr eines Dritten Weltkrieges, die globalen Eliten ruinieren nach Kräften die Wirtschaft unter dem Vorwand, das Klima retten zu wollen.

Überdies versucht man, die Menschheit mit einer tödlichen Pandemie-Ankündigung nach der anderen in die Panik und die nächste hochgefährliche Impfung zu treiben. von Niki Vogt

Gerade vor ein paar Tagen ging die Meldung herum, dass die WHO jetzt wegen der MPox die Paniktrommel rührt. Erstaunlicherweise aber redet keiner davon, dass das Weltfinanzsystem einsturzgefährdet ist. Ein hochgefährlicher Cocktail möglicher, sich gegenseitig verstärkender Katastrophen braut sich zusammen.

Die Anzeichen sind unübersehbar. Die Wirtschaft kollabiert im Zeitlupentempo aber unaufhaltsam.

Obwohl ein riesiger Bedarf an Wohnraum besteht, dümpelt die Bautätigkeit sowie der Kauf und Verkauf von Häusern nur noch vor sich hin. Die Käufer bleiben aus, weil sie nicht wissen, welche Gesetze zu Energie- und Dämmvorschriften, zu fossilen Brennstoffen und Isolierungen kommen werden.

Häuser die nicht den schärfsten Vorschriften genügen, werden nicht gekauft, aus Angst, alles nochmal neu machen zu müssen. Wer sich ein Haus anschafft, das dann komplett neu isoliert werden muss, neu gedämmt und das Dach völlig neu gemacht plus Solaranlange und neue Heizung … der kann damit rechnen, dass er das Haus praktisch zweimal kaufen muss. Und das bei diesen hohen Zinsen, wie sie heute sind.

Da stellt man lieber den Hauskauf oder Hausbau noch ein paar Jahre zurück. Oder man greift nur dann zu, wenn das Gebäude sehr preiswert abgegeben wird, genau weil der Eigentümer das Geld für eine Sanierung nicht aufbringen kann. (Dies ist nicht das Ende der Finanzmärkte – die Wahrheit ist, dass dies erst der Anfang des Chaos ist …)

Das wollen aber die wenigsten Hausbesitzer und warten lieber ab, ob die verrückten Grünen nicht doch bald abgewählt werden, und damit der ganze Spuk in sich zusammenfällt. Anzeichen dafür gibt es genug: Den Umfragen zufolge können die Grünen nur noch grob zehn Prozent der Wähler hinter sich scharen. Ob da schon einige Grüne die Pläne für ein trautes Heim beerdigen mussten?

Der Gewerbeimmobilienmarkt sitzt auf einer Bombe

Besonders mitgenommen ist derzeit der kollabierende Gewerbe-Immobilienmarkt. Die Zahlen lassen die Alarmsirenen schrillen. In den Vereinigten Staaten stehen Kredite von einer Billion Dollar innerhalb von zwei Jahren zur Refinanzierung an.

Davon könnte die Hälfte ausfallgefährdet sein, sagt der Finanzexperte Dominik Kettner. Sowas fällt dann nicht mehr unter „Marktkorrektur“, sondern, wie Herr Kettner schnörkellos einschätzt, der „Beginn einer Katastrophe von historischem Ausmaß“. Genug, um vielleicht den nächsten Dominostein zu Fall zu bringen: das Bankensystem.

Denn es ist ja nicht so, dass es nur in den USA zu einem Blutbad kommen würde. In Europa sieht es nicht besser aus. Im Gegenteil. Hier wütet eben zusätzlich noch die woke Klima-Sekte im Hyperschallmodus. Die EPBD-Richtlinie (Energy Performance of Buildings Directive) hat das Potenzial, ca. 65 Prozent der Gewerbe-Immos zu zerfallenden Ruinen zu machen, weil sie nicht auf die geforderte Energie-Effizienz umzurüsten sind.

Entweder aus Geldmangel, weil zuviele Unternehmens-Insolvenzen die Nachfrage auf ein Minimum heruntergeschraubt haben und sowieso die Kosten für die vorgeschriebenen Sanierungen bei den meisten Gewerbe-Immos deren Wert übersteigen – und es gibt immer weniger Unternehmen, die sich das zu mieten leisten können.

Daher wissen die Eigentümer (und das sind sehr oft Europäische Banken, die in Betongold investiert haben), dass sie in einen Leerstand investieren würden. Damit sind diese GewerbeImmobilien aber praktisch nicht mehr verkäuflich. Es sind eigentlich jetzt bereits wertlose Ruinen, denen man es nur noch nicht ansieht.

Die Europäischen Banken besitzen Gewerbe-Immos im Wert von einer Billion Euro. Und das sind die Gebäude schon jetzt nicht mehr wert. Eine Möglichkeit wäre, diese Gebäude umzuwidmen.

Gerade in Städten ist die Wohnungsnot riesig. Man müsste für diese Projekte die EPBD-Richtlinien aussetzen und darin Wohnraum schaffen. Wie gesagt, dafür müssten die Klima-Sanierungen einkassiert werden, zumindest mal für Jahre hinaus. Aber so ein vernünftiger Vorschlag kommt wahrscheinlich nicht in Frage.

Also wird wohl das Unheil seinen Lauf nehmen und eine große Welle von Kreditausfällen das europäische Bankensystem schwer erschüttern. Ganz besonders in den Ländern des Europäischen Südens, wo schon immer das Aufnehmen und Abzahlen von Krediten etwas lockerer gesehen wurde.

Ein perfektes Rezept für einen Finanzpleiten-Tsunami

Wirtschaftsschrumpfung wegen einer unternehmensfeindlichen, grünwoken Politik, die dann noch wie ein Elefant im Porzellanladen beinharte Umweltauflagen oktroyiert, plus hohe Zinsen auf Kredite, die die nötigen Investitionen massiv verteuern und als Sahnehäubchen das Erwürgen des Mittelstandes, das Pferd, was den Karren zieht.

Sehr viele mittelständische Unternehmen gehören Leuten, die entweder kurz vor dem Rentenalter stehen oder schon darüber sind. Die aber ihr Baby bisher nicht sterben lassen wollten, sich den langjährigen Mitarbeitern verbunden fühlen und einfach weitergemacht haben. Diese Generation wird bald in großer Zahl das Handtuch werfen. Ein weiterer Sargnagel am System.

Jetzt schon stehen Bürogebäude leer, in Einkaufsstraßen reihen sich die Läden mit den zugeklebten Schaufenstern. Außer Spielhallen, Versicherungsmaklern, Ein-Euro-Shops, Billig-Chinawaren-Läden, wie Action, T€DI und KIK, Handyläden, Dönerbuden und Fast-Food-Läden gibt es kaum noch Geschäfte.

Ganze Einkaufszentren schließen. Der Gewerbeimmobilienmarkt muss sich anscheinend völlig neu ausrichten und neu erfinden. Das dürfte schwierig werden, denn die Kaufzurückhaltung der Bevölkerung hat ihre Gründe: Es ist mehr Monat als Geld da.

Die Preisinflation hat die Gehälter aufgefressen und die meisten kommen mit ihrem Einkommen nicht mehr aus. Extras sind nicht drin. Hausbau oder Eigenheimkauf schon dreimal nicht.

Überall stehen die Staatsverschuldungen auf Höchststand – ab wann stürzt alles in den finanziellen Abgrund?

Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten sehen ziemlich dunkelschwarz:

„Was wie ein abstraktes Problem der Regierungen klingt, könnte schon bald Ihr Erspartes, Ihre Altersvorsorge und Ihren Lebensstandard bedrohen. Die Uhr tickt, und die Frage ist nicht ob, sondern wann dieser Schuldenberg über uns zusammenbricht. Lassen Sie uns einen Blick auf die schockierenden Fakten werfen: Laut dem Global Debt Monitor (Globaler Schulden-Monitor) des Institute of International Finance (IIF) hat die weltweite Staatsverschuldung Ende 2023 die unvorstellbare Summe von 97 Billionen US-Dollar erreicht.

Das entspricht 93% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nur so, zum Vergleich: Vor der Finanzkrise 2008, die Millionen Menschen in den finanziellen Ruin trieb, lag dieser Wert bei „nur“ 60%.“

Japan, eine wichtige Industrienation hat eine Staatsverschuldung von über 260% des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Das wäre so, als hätten Sie, lieber Leser, Schulden in Höhe von zweieinhalb kompletten Jahreseinkommen, plus Zinsen, die Sie dazu abzahlen müssten.

Nicht zu machen, das schafft keiner.

Griechenland kommt mit 200% des BIP gleich danach. Nur ist Griechenland seit Jahren dauerbankrott trotz Rettungspaketen, an deren Tropf es hängt.

Selbst die USA ist mit über 130% des BIPs verschuldet. Und das ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Ein Zahlungsausfall der USA würde das Weltfinanzsystem wahrscheinlich in Schutt und Asche legen.

Deshalb wird da auch jedesmal bei Streit um den Haushalt und die Neuverschuldung so ein Bohei abgezogen, um am Ende eben doch weiter Kredite zu nehmen und die Schulden nochmal aufzustocken.

Und Deutschland? Wir sind ja fast schon Musterknaben mit 69% des BIP. Aber seit die Ampel regiert, schießt die Kurve immer weiter nach oben.

