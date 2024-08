Der August im Jahr des Drachen – Die Ruhe nach dem Sturm

Teile die Wahrheit!

Das chinesische Horoskop erfreut sich immer weiter wachsender Beliebtheit. Der bekannte Star-Hellseher und Astrologe Emanuell Charis gibt uns deshalb – darauf basierend – einen detaillierten Überblick darüber, was der August im Jahr des Drachen bereithält. Nach den Herausforderungen im Juni und der Unsicherheit im Juli verspricht der Monat August eine Zeit der Entspannung, Harmonie und Beständigkeit. Charis warnt jedoch davor, sich in dieser Ruhephase zu sehr in den Müßiggang zu begeben, da dies zu Fehlern führen könnte, die langfristige Auswirkungen haben.Ratte (Jahre: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Liebe: Der August bringt für Ratten eine Phase der Harmonie und des Friedens in ihren Beziehungen. Bestehende Partnerschaften werden gestärkt und Singles können ab ungefähr der Monatsmitte auf eine vielversprechende Begegnung hoffen.

Geld: Finanziell zeigt sich der August stabil. »Es ist eine gute Zeit, um langfristige Investitionen zu prüfen und finanzielle Pläne zu machen«, sagt Emanuell Charis.

Beruf und Karriere: Beruflich bietet der August die Gelegenheit, die laufenden Projekte erfolgreich abzuschließen und sich neue Ziele zu setzen. Es ist dabei wichtig, konzentriert und organisiert zu bleiben.

Gesundheit: Emanuell Charis empfiehlt, auf eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung zu achten, um Ihr Wohlbefinden zu erhalten.

Vorsicht: Lassen Sie sich nicht zum Müßiggang verleiten, sondern bleiben Sie aktiv und wachsam.Ochse (Jahre: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Liebe: Den Ochsen verheißt der August eine harmonische Zeit in ihren Beziehungen, wie Charis erklärt: »Es ist eine gute Gelegenheit, sich auf die Familie und Freunde zu konzentrieren.«

Geld: Die finanzielle Lage stabilisiert sich weiter. Es ist ratsam, größere Anschaffungen sorgfältig zu planen.

Beruf und Karriere: Ochsen sollten ihre beruflichen Ziele jetzt beharrlich verfolgen und sich auf ihre Stärken konzentrieren. Teamarbeit wird im August besonders wichtig und erfolgreich sein.

Gesundheit: Körperliche Aktivität und gesunde Ernährung sind wichtig. Achten Sie darauf, sich regelmäßig zu bewegen und gut zu essen.

Vorsicht: Seien Sie wachsam und vermeiden Sie es, sich in Routineaufgaben zu verlieren, die möglicherweise von außen an Sie herangetragen werden. (Die Sterne im August 2024 – Stabilität kehrt ein) Tiger (Jahre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Liebe: Tiger können im August romantische Höhenflüge erleben. Es ist eine wunderbare Zeit für neue Begegnungen und das Vertiefen bestehender Beziehungen.

Geld: In Finanzdingen sollten Tiger vorsichtig und bedacht handeln. Ein solides Budget und sorgfältige Planung sind nach wie vor wichtig.

Beruf und Karriere: »Kreative Projekte stehen im Vordergrund!«, betont Emanuell Charis. »Nutzen Sie also Ihre Innovationskraft und arbeiten Sie an neuen Ideen.«

Gesundheit: Achten Sie auf Ihren Energiehaushalt und vermeiden Sie Überarbeitung. Ausreichend Schlaf und Erholung sind wichtig.

Vorsicht: Lassen Sie sich nicht von der allgemeinen Ruhe täuschen und einlullen. Bleiben Sie konzentriert.(Astrologie: Die Situation entspannt sich! Der Juli im Jahr des Drachen)Hase (Jahre: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Liebe: Den Hasen bringt der August eine Phase der Harmonie und Stabilität in der Liebe. Es ist eine gute Zeit, um bestehende Beziehungen zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

Geld: »Finanziell betrachtet steht der August unter einem guten Stern«, so Charis. »Langfristige Investitionen können sich als lohnend erweisen.«

Beruf und Karriere: Hasen sollten offen für Veränderungen und neue berufliche Möglichkeiten sein. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit öffnen die Türen zum Erfolg.

Gesundheit: Mentale Gesundheit ist jetzt besonders wichtig. Achten Sie auf ausreichende Entspannung und erholsamen Schlaf.

Vorsicht: Vermeiden Sie unnötigen Stress und sorgen Sie für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit. Drache (Jahre: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Liebe: »Drachen erleben einen leidenschaftlichen August«, prophezeit Emanuell Charis und verdeutlicht: »Bestehende Beziehungen können intensiviert werden, und Singles haben gute Chancen auf spannende neue Begegnungen.«

Geld: Der Monat verspricht finanzielle Stabilität, wenn Drachen klug mit ihren Ressourcen umgehen. Große Risiken sollten unbedingt vermieden werden.

Beruf und Karriere: Beruflich ist der August eine Zeit des Fortschritts. Drachen sollten ihre Ambitionen verfolgen und den Mut haben, neue Projekte starten.

Gesundheit: Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung, um Ihre Energie zu erhalten.

Vorsicht: Übermäßige Risikobereitschaft könnte zu unerwarteten Verlusten führen. Seien Sie vorsichtig bei finanziellen Entscheidungen und wägen Sie lieber zweimal ab.Schlange (Jahre: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Liebe: »Für Schlangen bringt der August Klarheit und Verständnis in Beziehungen«, sagt Charis. »Der Monat ist bestens geeignet, um Beziehungsprobleme zu lösen und Klarheit zu schaffen.«

Geld: Finanziell sollten Schlangen vorsichtig und umsichtig sein. Sparsamkeit und gute Planung sind derzeit wichtig.

Beruf und Karriere: Geduld und Ausdauer werden Ihnen Erfolg bringen. Berufliche Herausforderungen können gemeistert werden, wenn Sie beharrlich bleiben.

Gesundheit: Stressbewältigung ist momentan entscheidend. Entspannungstechniken und regelmäßiger Schlaf sind wichtig, wie Emanuell Charis betont.

Vorsicht: Seien Sie vorsichtig bei finanziellen Investitionen und vermeiden Sie impulsive Entscheidungen. Pferd (Jahre: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Liebe: Pferde können im August romantische Abenteuer erleben, wenn sie sich diesen nicht verschließen. Der Monat ist perfekt, um neue Beziehungen einzugehen oder bestehende zu vertiefen.

Geld: »In Sachen Finanzen sollten Pferde vorsichtig sein und unnötige Ausgaben vermeiden«, empfiehlt Charis. »Obwohl sich die finanziellen Wogen geglättet haben, ist Sparsamkeit derzeit noch angeraten.«

Beruf und Karriere: Fortschritte sind möglich, wenn Pferde bereit sind, hart zu arbeiten und neue Wege zu gehen. Nutzen Sie Ihre Chancen.

Gesundheit: Regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung sind ebenso wichtig für das Wohlbefinden wie Ruhephasen.

Vorsicht: Finanzielle Unsicherheiten könnten eventuell, wie bereits angedeutet, Stress verursachen. Eine sorgfältige Planung und Sparsamkeit sind wichtig.Ziege (Jahre: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Liebe: Der August bringt für Ziegen Harmonie und Zufriedenheit in ihre Beziehungen. »Es ist eine wunderbare Zeit für Romantik und emotionale Verbundenheit«, konstatiert Emanuell Charis.

Geld: Es herrscht eine stabile finanzielle Lage vor. Vorsicht ist aber bei größeren Ausgaben dennoch ratsam.

Beruf und Karriere: Es eröffnen sich neue berufliche Chancen. Ziegen sollten ihre Fähigkeiten nutzen und sich auf ihre Stärken konzentrieren.

Gesundheit: Nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit ist wichtig. Zeit für Entspannung und Hobbys sollte eingeplant werden.

Vorsicht: Es können unerwartete berufliche Herausforderungen auftreten. Ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind gefragt. Affe (Jahre: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Liebe: Affen können im August aufregende romantische Erlebnisse haben. Neue Begegnungen sind möglich und bestehende Beziehungen können gestärkt werden. »Den ›Neuen‹ sollte jedoch nicht sofort bedingungsloses Vertrauen entgegen gebracht werden«, stellt Emanuell Charis fest. »Trau, schau, wem!«

Geld: In Finanzdingen sollten Affen vorsichtig sein und unnötige Ausgaben vermeiden. Ein solides Budget ist jetzt wichtig.

Beruf und Karriere: Ihre Kreativität und Innovation sind gefragt. Affen sollten ihre Ideen einbringen und an neuen Projekten arbeiten.

Gesundheit: Achten Sie auf Ihre körperliche und mentale Gesundheit. Regelmäßige Bewegung und Entspannung sind gleichermaßen wichtig.

Vorsicht: Am Arbeitsplatz können zwischenmenschliche Konflikte auftreten. Diplomatie und Geduld sind entscheidend.Hahn (Jahre: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Liebe: Hähne erleben eine Zeit der Stabilität in der Liebe. Bestehende Beziehungen können geradezu mühelos gestärkt werden, und Singles haben gute Chancen für interessante neue Begegnungen.

Geld: »Finanziell stabilisiert sich die Lage weiter«, prophezeit Charis. »Es ist eine gute Zeit, um größere Investitionen zu planen und vor allem um Schulden abzubauen.«

Beruf und Karriere: Berufliche Chancen sollten genutzt werden. Der August ist ideal für Weiterbildungen und neue Projekte.

Gesundheit: Stressbewältigung ist wichtig und wird zu oft vernachlässigt. Charis rät zum Praktizieren von Entspannungsmethoden und zu ausreichendem Schlaf.

Vorsicht: Finanzielle Risiken sollten unbedingt vermieden werden. Jetzt kommt es auf umsichtige Planung an.

Hund (Jahre: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Liebe: Auch den Hunden steht eine sehr romantische Phase bevor. »Achten Sie auf neue Begegnungen, denn diese können nicht nur aufregend, sondern regelrecht lebensverändernd sein!«, hebt Emanuell Charis hervor.

Geld: Finanziell sollten Hunde derzeit noch vorsichtig und umsichtig sein. Sparsamkeit ist angesagt und Investitionen sollten sorgfältig durchdacht werden.

Beruf und Karriere: Geduld und Durchhaltevermögen sind gefragt, um berufliche Herausforderungen und mögliche Konflikte am Arbeitsplatz zu meistern.

Gesundheit: Regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung sind jetzt besonders wichtig für das Wohlbefinden.

Vorsicht: Berufliche Unsicherheiten könnten eventuell Stress verursachen. Eine strategische Planung hilft, diese zu überwinden. Schwein (Jahre: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Liebe: Schweine erleben eine wohltuend harmonische Phase. Romantik und emotionale Nähe stehen im Vordergrund, und dies sowohl in bestehenden als auch in sich neu entwickelnden Beziehungen.

Geld: »Die finanzielle Lage ist stabil«, konstatiert Emanuell Charis. »Vorsicht ist aber trotzdem bei größeren Ausgaben geboten.«

Beruf und Karriere: Die sich bietenden beruflichen Chancen sollten genutzt werden. Die unter dem Zeichen des Schweins Geborenen sollten ihre Fähigkeiten einsetzen und sich auf ihre Stärken konzentrieren.

Gesundheit: Emanuell Charis rät dazu, mehr auf die mentale Gesundheit zu achten. Für Entspannung und Ruhe sollte unbedingt Zeit eingeplant werden.

Vorsicht: Es können unerwartete berufliche Herausforderungen auftreten. Jetzt kommt es auf Ihre Anpassungsfähigkeit und Ihre Flexibilität an.Besondere Krisen im August des Jahres des Drachen

Emanuell Charis betont, dass der August nach den Herausforderungen im Juni und der Unsicherheit im Juli eine Phase der Stabilisierung und Harmonie bringt. Dennoch könnten kleinere Krisen und Herausforderungen auftreten, die jedoch mit Geduld und kluger Planung gemeistert werden können. Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren und sich nicht von kleinen Rückschlägen entmutigen zu lassen.

Zusammenfassend bietet der August im Jahr des Drachen viele Möglichkeiten für Wachstum und Fortschritt. »Mit der richtigen Einstellung und Vorsicht können alle chinesischen Tierkreiszeichen die Chancen nutzen, die dieser Monat bietet«, so Emanuell Charis abschließend. »Entspannung und eine positive Einstellung helfen, die Herausforderungen zu meistern und den August erfolgreich zu gestalten.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 13.08.2024