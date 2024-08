Pleiten und Plünderungen: In ganz Amerika nimmt die „Einzelhandelsapokalypse“ Fahrt auf

Warum schließen Einzelhändler Tausende von Geschäften, wenn es der US-Wirtschaft gut geht? Natürlich ist es der US-Wirtschaft überhaupt nicht gut gegangen.

Die Lebenshaltungskostenkrise erdrückt berufstätige Familien im ganzen Land und die US-Verbraucher haben einfach nicht mehr so ​​viel verfügbares Einkommen wie früher. Von Michael Snyder

Es versteht sich von selbst, dass unsere Einzelhändler in hohem Maße von ihren Ausgaben abhängig sind und viele von ihnen in letzter Zeit sehr enttäuschende Verkaufszahlen gemeldet haben. Leider werden sich die Probleme unserer Einzelhändler nur noch verschärfen, da die US-Wirtschaftsaktivität weiter nachlässt .

Laut CBS News haben US-Einzelhändler angekündigt, im Jahr 2024 mehr als 3.000 Standorte zu schließen …

Der Einzelhandel durchlebt derzeit schwere Zeiten, da er mit inflationsgeplagten Verbrauchern und einer Reihe von Insolvenzen zu kämpfen hat. Einer neuen Analyse zufolge haben die Ketten bisher die Schließung von fast 3.200 stationären Geschäften im Jahr 2024 angekündigt.

Das ist ein Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr, wie aus einem Bericht des Einzelhandelsdatenanbieters CoreSight hervorgeht, der Ladenschließungen und -eröffnungen in den USA verfolgt.

Die Schließung von 3.200 Filialen klingt wirklich schlimm, aber es ist wichtig zu beachten, dass das obige Zitat aus einem CBS-News-Bericht stammt, der am 13. Mai veröffentlicht wurde.

Seitdem wurden wesentlich mehr Ladenschließungen angekündigt.

Letzte Woche erfuhren wir beispielsweise, dass Big Lots plant, fast 300 Filialen zu schließen …

Zwei Monate nach der Ankündigung, wegen finanzieller Probleme landesweit rund 40 Filialen zu schließen, gab Big Lots auf seiner Website bekannt, dass das Unternehmen die Schließung von fast 300 Filialen beabsichtige.

Der Discounter gab im Juni bekannt, dass er in mehreren Bereichen mit finanziellen Problemen zu kämpfen habe, die landesweit zur Schließung von 35 bis 40 Filialen führen würden. Eine Überprüfung der Website von Big Lots am 2. August ergab jedoch, dass in den USA fast 300 Filialen geschlossen werden sollen, darunter 18 in Neuengland.

Unterdessen bereitet sich ein seit 1890 bestehender Einzelhändler für Haushaltswaren auf die dauerhafte Schließung von über 170 Filialen vor …

Ein Einzelhändler für Haushaltswaren schließt nach einem Insolvenzantrag alle seine über 170 Filialen.

Conn’s HomePlus mit Sitz in The Woodlands, Texas, betreibt Geschäfte in 15 Bundesstaaten, darunter elf in Louisiana. Das Unternehmen wurde 1890 in Beaumont, Texas, gegründet. Zu den Schließungen gehört auch das Conn’s HomePlus-Geschäft am Derek Drive in Lake Charles.

Noch länger im Geschäft ist Burdorf Interiors, doch auch sie sind nun am Ende ihrer Erfolgsspur angelangt …

Laut Louisville Business First wird Burdorf Interiors, ein 157 Jahre altes lokales Unternehmen, geschlossen.

Das Unternehmen gab die Schließung am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

„Schweren Herzens geben wir die Schließung von Burdorf Interiors bekannt“, heißt es in der Pressemitteilung. „Das Unternehmen war seit 1867 an mehreren Standorten in ganz Louisville geöffnet.“