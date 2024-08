Der Untergrundkrieg: FEMA-Camps, DUMBs, Bunker und Tunnel (Video)

Enthüllung des unheilvollen Netzwerks von 10.000 tief unter unseren Füßen verborgenen Militärbasen (DUMBs) . Entdecken Sie die dunkle und geheimnisvolle Welt, die vor den Massen verborgen ist, während wir das globale Labyrinth geheimer Militäroperationen enthüllen, die in Geheimnisse gehüllt sind. Von amg-news.com

Die verborgene Welt von 10.000 geheimen tief unter der Erde liegenden Militärstützpunkten (DUMBs) enthüllt

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der sich unter der Erde, auf der Sie sich bewegen, ein riesiges Netzwerk geheimer, schattenhafter Militäranlagen befindet – Orte, an denen sich in kalten, dunklen Korridoren das Unvorstellbare abspielt.

Dies ist nicht die Handlung eines dystopischen Romans oder die Kulisse eines Hollywood-Blockbusters. Dies ist unsere Realität, verborgen vor aller Augen.

Die Existenz von tief unter der Erde liegenden Militärbasen (Deep Underground Military Bases, DUMBs) ist eines der düstersten Geheimnisse, die vor der Öffentlichkeit verborgen werden.

Diese unterirdischen Festungen sind nicht nur isolierte Einrichtungen, sondern Teil eines globalen Netzwerks, das sorgfältig verborgen ist, um außerhalb der Reichweite konventioneller Kontrolle zu operieren. Heute lüften wir den Schleier dieser verborgenen Welt und enthüllen die dunklen Mächte, die unter unseren Füßen ihr Werk tun. (DUMBs: Die verborgene Welt der unterirdischen Tunnel und tiefen Stützpunkte)

Das Rätsel lösen: 10.000 DUMBs auf der ganzen Welt

Unter der Oberfläche unseres Planeten, jenseits der Reichweite des Sonnenlichts und der Blicke der normalen Bürger, liegt ein ausgedehntes Netzwerk von mehr als 10.000 tief unter der Erde liegenden Militärbasen.

Dabei handelt es sich nicht um gewöhnliche Bunker; es sind komplexe Labyrinthe, die für Zwecke konzipiert wurden, die die Grenzen unserer Vorstellungskraft überschreiten. Das schiere Ausmaß dieser Operationen ist atemberaubend: Allein in den Vereinigten Staaten befinden sich 1.800 dieser Basen.

Heute erkunden wir die vielen Lager, Bunker, Stützpunkte und Tunnel in den Vereinigten Staaten und erfahren, warum es sie gibt. Unabhängig davon, was wir von ihnen halten, werden sie Leben retten. Nicht alle. Aber sie werden einige retten. Wir besprechen die Kosten, den Standort, die Anzahl und vieles mehr über diese Orte.

Unterirdische Stützpunkte für die „Elite“ und die Neue Weltordnung

Phil Schneider, ein sehr tapferer Mann, verlor im Januar 1996 sein Leben bei einer Hinrichtung, die wie eine militärische Hinrichtung aussah. Er wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden, mit einem Klavierdraht um den Hals.

Einigen Quellen zufolge wurde er vor seiner Ermordung wiederholt brutal gefoltert. Phil Schneider war ein ehemaliger Regierungsingenieur, der am Bau unterirdischer Stützpunkte beteiligt war.

Er war einer von drei Menschen, die 1979 das Feuergefecht zwischen den großen Greys und den US-Geheimdienst- und Militärkräften in der unterirdischen Basis Dulce überlebten.

Im Mai 1995 hielt Phil Schneider einen Vortrag über seine Entdeckungen. Sieben Monate später wurde er von denen, für die er zuvor gearbeitet hatte, gefoltert und getötet. Die letzten Taten dieses Mannes sollten nicht unbemerkt bleiben.

„Wegen der schrecklichen Struktur der Bundesregierung fühle ich mich direkt gefährdet, niemandem von diesem Material zu erzählen. Wie lange ich das tun kann, ist unklar.

„Ich möchte jedoch erwähnen, dass dieses Gespräch in vier Hauptthemen unterteilt sein wird. Jedes dieser Themen wird Auswirkungen darauf haben, woran Sie beteiligt sind, ob Sie nun Patrioten sind oder nicht.

„Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Vereinigten Staaten ein wunderschöner Ort sind. Ich war in über 70 Ländern und kann mich an kein Land erinnern, das so schön ist und so großartige Menschen hat wie die Vereinigten Staaten.“

„Um Ihnen einen Überblick darüber zu geben, was ich im Wesentlichen bin: Ich habe mit dem Ingenieursstudium begonnen und bin dort hingegangen. Die Hälfte meiner Schulzeit war in diesem Bereich und ich habe mir einen Ruf als Geologieingenieur sowie als Bauingenieur mit militärischen und Luftfahrtanwendungen aufgebaut.

Ich habe beim Aufbau von zwei Hauptstützpunkten in den Vereinigten Staaten geholfen, die für die sogenannte Neue Weltordnung eine gewisse Bedeutung haben.

Die erste Basis ist die in Dulce, New Mexico. Ich war 1979 in ein Feuergefecht mit außerirdischen Humanoiden verwickelt und war einer der Überlebenden.

Ich bin wahrscheinlich der einzige Überlebende, den Sie jemals sprechen hören werden. Zwei weitere Überlebende stehen unter strenger Bewachung. Ich bin der einzige, der noch die detaillierten Akten der gesamten Operation kennt.

Bei diesem Feuergefecht starben 66 Geheimdienstagenten, FBI-Agenten, Black Berets und andere. Ich war dabei.

„Erstens, ein Teil von dem, was ich Ihnen erzählen werde, wird sehr schockierend sein. Ein Teil von dem, was ich Ihnen erzählen werde, wird wahrscheinlich sehr unglaublich sein, aber anstatt Ihre Brille aufzusetzen, werde ich Sie bitten, Ihre „skeptische“ Haltung aufzusetzen.“

Aber bitte, machen Sie Ihre eigenen Hausaufgaben. Ich weiß, dass der Freedom of Information Act keine große Hilfe ist, aber er ist das Beste, was wir haben.

Die örtliche juristische Bibliothek ist ein guter Ort, um nach Kongressunterlagen zu suchen. Wenn man also weiterhin seine Hausaufgaben macht, kann man in Bezug auf sein Land wachsam bleiben.

