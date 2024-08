Klima: Der heißeste Tag des Jahres!? So macht man es

Teile die Wahrheit!

Das britische Met Office registriert den heißesten Tag des Jahres an einer Wetterstation neben einem riesigen Umspannwerk, das Wärme erzeugt.

Anfang dieses Monats meldete das Met Office den bisher heißesten Tag des Jahres in Großbritannien, als die Temperatur in Cambridge 34,8 °C erreichte. Laut Met Office war dies erst der elfte Tag seit 1961, an dem diese Temperatur erreicht wurde, sechs davon in den vergangenen zehn Jahren.

Unnötig zu erwähnen, dass die Station des National Institute of Agricultural Botany (NIAB) in Cambridge nur wenige Meter von einem riesigen, Wärme produzierenden Umspannwerkskomplex entfernt liegt.

Umspannwerke geben so viel Wärme an die Umgebung ab, dass es sogar Pläne gibt, die Wärme für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Das Umspannwerk von Cambridge in Histon wurde kürzlich für 5 Millionen Pfund modernisiert und mit einem dritten Wärmepumpentransformator ausgestattet.

Abgesehen von den beliebten Standorten auf internationalen Flughäfen und in Solarparks kann man sich kaum einen schlechteren Ort für ein Instrument zur genauen Messung der Lufttemperatur vorstellen.

Cambridge NIAB taucht regelmäßig in den täglichen lokalen “Rekorden” des Met Office auf. Vergangenes Jahr wurde an diesem Standort der höchste Septemberwert in der östlichen Region seit 1949 gemessen. (Globaler Kältereport: Rekord-Kälte in Brasilien, Antarktis wieder bis –70°C kalt, Kälte-Rekorde in den USA gebrochen)

Das World Meteorological Office (WMO) stuft die Standorte des Wetterdienstes in die Klassen 1 bis 5 ein, und Cambridge NIAB wird als unberührter Standort der Klasse 1 eingestuft, an dem es keine Temperatur”unsicherheiten” aufgrund lokaler natürlicher und unnatürlicher Einflüsse gibt.

Aber wie verlässlich ist diese hohe Einstufung? Ein Blick auf Google Earth lässt berechtigte Zweifel an ihrer Gültigkeit aufkommen.

Die WMO-Richtlinien besagen, dass jede Wärmequelle an Standorten der Klasse 1 mindestens 100 m entfernt sein muss. Die obige Google-Karte zeigt jedoch, dass 100 m eine sehr großzügige Entfernung zwischen dem Histon-Gitter und der roten Met-Station-Markierung ist.

Ein noch näher gelegener, gerader Weg oder eine Straße könnte ebenfalls nicht als hilfreich für eine unverfälschte Messung angesehen werden. Bei der jüngsten Erweiterung in Histon wurde ein dritter Wärmepumpentransformator hinzugefügt, um die Kapazität zu erhöhen.

Umspannwerke geben enorme Wärmemengen an die Umgebung ab. Es gibt sogar Pläne, die Leistung dieser “Heizkessel” kommerziell zu nutzen. Bis 2021 wollen SSE Energy Solutions und National Grid mit der erzeugten Wärme Warmwasser und Raumwärme für Privathaushalte und Industriegebäude erzeugen.

Nathan Sanders, Geschäftsführer von SSE, erklärt: Stromtransformatoren erzeugen große Mengen an Wärme als Nebenprodukt, wenn Strom durch sie fließt. Derzeit wird diese Wärme einfach direkt in die Atmosphäre abgegeben und damit verschwendet.

Nicht umsonst, könnte der Zyniker sagen. Sie dient dazu, die Temperaturen in die Höhe zu treiben – sehr nützlich, um politische Netzzero-Panik und Panikmache zu verbreiten – über das gesamte Messnetz des britischen Met Office.

Wie regelmäßige Leserinnen und Leser wissen, besteht dieses Netz größtenteils aus Schrott-Stationen der Klasse 4 mit WMO-“Unsicherheiten” von 2°C und Superschrott der Klasse 5 mit möglichen Fehlern von bis zu 5°C. Fast acht von zehn Stationen des 380 Stationen umfassenden Netzes sind in die Klassen 4 und 5 eingestuft. Viele dieser Stationen, wie z.B. der städtische Wärmeofen am Flughafen Heathrow, erstellen regelmäßig tägliche “Aufzeichnungen”.

Unglaublicherweise wird die Gesamtheit dieser Daten vom Wetterdienst verwendet, um zu behaupten, dass er die Lufttemperatur in den vier Ländern des Vereinigten Königreichs auf ein Hundertstel Grad genau messen kann.