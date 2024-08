Teile die Wahrheit!

Eine halbe Tonne TNT, Leichen in Salzsäure, der Turm von Pisa beinahe in die Luft gesprengt – der oberste Richter des Vatikans könnte darin verwickelt sein. Er wird verdächtigt, Verbindungen zur Mafia zu haben. Die Geschichte des großen Skandals im kleinsten Staat.

Rechtliches Paradoxon

Die Prozesse im Vatikan gegen die Kardinäle Giovanni Becciu und Carlo wurden Schlag auf Schlag durchgeführt. Der erste könnte die nächsten fünf oder sechs Jahre wegen Korruption hinter Gittern verbringen, der zweite wurde des Schismas angeklagt und wegen Kritik am Pontifex exkommuniziert.

Aber, wie man so schön sagt, Gott liebt die Dreifaltigkeit. Und nun steht ein dritter Prozess auf dem Plan. Dieses Mal könnte der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs des Vatikans, Giuseppe Pignatone, auf der Anklagebank sitzen.

Der ehemalige stellvertretende Staatsanwalt von Palermo und spätere Staatsanwalt von Reggio Calabria und Rom hat dreißig Jahre lang einen verzweifelten Kampf gegen die italienische Mafia geführt. Ironischerweise sind es die angeblichen Verbindungen zur Mafia, die Pignatone jetzt vorgeworfen werden.

Die Ermittler vermuten, dass der Anwalt in den 1990er-Jahren eng mit der berüchtigten Organisation Cosa Nostra zusammengearbeitet hat: Angeblich deckte er maßgebliche Mafiosi und half, Strafverfahren zu verzögern. Vor allem aber war er demnach an der Ermordung von zwei berühmten Anwälten beteiligt, Paolo Borsellino und Giovanni Falcone.

Sie haben buchstäblich ihr Leben auf dem Altar des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität geopfert. In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre schafften sie das Unglaubliche – dank ihres gigantischen Einsatzes landeten mehr als dreihundert sizilianische Kriminelle hinter Gittern.

Dies führte unweigerlich zu einem Rachefeldzug. In dem einzigen Interview nach den Verhören erklärte Pignatone, er sei unschuldig und bereit, an den Ermittlungen mitzuwirken. Es wäre interessant zu erfahren, was er über die grausamen Ereignisse der vergangenen Jahre weiß. (Bombe aus dem Vatikan: Die Lösung eines „absolut unbezahlbaren“ Rätsels wird die Welt für immer erschüttern)

„Die Hoffnung ist hier gestorben“

Am heißen Abend des 23. Mai 1992 gab es eine ohrenbetäubende Explosion auf der Schnellstraße zwischen Punta Raisi und Palermo in der Nähe der Gemeinde Capaci. Mehrere Autos wurden in die Luft geschleudert. Ein hundert Meter langer Abschnitt der Straße wurde in Stücke gerissen.

Ein gepanzerter Fiat und zwei Polizeiautos verwandelten sich in einen Haufen Metall. Es war real – fünfhundert Kilo Sprengstoff waren unter den Asphalt gelegt worden. Die Hoffnung Siziliens, der berühmte Anwalt Giovanni Falcone, verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus in den Armen seines langjährigen Freundes und Partners Paolo Borsellino.

Weniger als zwei Monate später, am 19. Juli, nimmt eine zweite Explosion (diesmal im Herzen von Palermo) auch ihm das Leben. Wieder am Abend, wieder mit einer halben Tonne TNT, wieder ein Fiat. Den Rettungskräften gelingt es damals mit Mühe, die Leichen des Anwalts und von fünf Karabinieren unter den Trümmern von Gebäuden und brennenden Autos hervorzuholen.

Die Familien lehnten ein Staatsbegräbnis ab – sie wollten nicht, dass die Namen der Toten als Fahne verwendet werden. Bei der Abschiedszeremonie forderte die Menge eine sofortige Untersuchung. Der gerade ins Amt gekommene Präsident der Republik, Luigi Scalfaro, schaffte es knapp, durch die Reihen der aufgebrachten Bürger zu kommen.

Es war, als hätte das Schicksal Falcone und Borsellino absichtlich für ein gemeinsames Ziel zusammengebracht. Geboren und aufgewachsen in Palermo, besuchten sie gemeinsam die Schule und die juristische Fakultät.

Obwohl die politischen Ansichten der Freunde stark voneinander abwichen (der eine – ein überzeugter Kommunist, der andere – ein gläubiger Katholik und Konservativer), verband sie der Wunsch, sich der allmächtigen Mafia entgegenzustellen.

Umso mehr, als sich ihnen die Gelegenheit bot: In den frühen 1980er-Jahren kam es in der Stadt Corleone zum Machtkampf zwischen den Clans. Es vergingen keine drei Tage, in denen nicht die eine oder andere Autoritätsperson getötet wurde, deren Familie später spurlos verschwand. Die Opfer waren etwa 1.200 Menschen. Darunter auch Vertreter der Behörden.

Im April 1982 wurde Pio La Torre, ein Mitglied der Kommission für Kriminalitätsbekämpfung, ermordet. Sechs Monate später wurden sein Nachfolger, General Carlo Alberto dalla Chiesa, und seine Frau getötet.

Die Kugeln durchlöcherten buchstäblich ihren Autobianchi. Am Schauplatz der Tragödie wurde bald eine Gedenktafel mit der Aufschrift „Hier ist die Hoffnung auf ein ehrliches Palermo gestorben“ angebracht. In dem darauffolgenden Sommer wurde das Auto von Rocco Chinnici, dem Leiter des städtischen Schulamtes, mit Sprengstoff vollgestopft. Die sterblichen Überreste wurden in einem geschlossenen Sarg beigesetzt.

Das Massaker wurde, wie sich herausstellte, von Mafiaboss Totò Riina mit dem Ziel in Gang gesetzt, den Staat in einer direkten Konfrontation zu besiegen. Jahre später sagte ein Staatsanwalt bei seinem Prozess, dass sein Erfolg „das Ergebnis extremer Gewalt war, die selbst für einen Mafioso beispiellos ist“.